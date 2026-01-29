「FUJINGAHO-SHOP（婦人画報のお取り寄せ）」がeギフトサービスを開始！

株式会社ハースト婦人画報社

株式会社ハースト婦人画報社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）が、リンベル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長 CEO：東海林秀典）と共同運営するEコマース事業「FUJINGAHO-SHOP（婦人画報のお取り寄せ）」は、本日より、eギフトサービスの提供を開始いたします。

▼婦人画報のお取り寄せ（FUJINGAHO-SHOP）eギフトページ

URL : https://shop.fujingaho.jp/shop/r/r-egift/

■eギフトについて

「eギフト」は、贈り先の住所を知らなくても、LINEやメールなどで気軽にギフトを贈ることができるサービスです。「FUJINGAHO-SHOP（婦人画報のお取り寄せ）」公式サイト、および公式アプリでご利用いただけます。

ギフトを贈りたい相手に、LINEやSNSのダイレクトメッセージ、メールで受け取りURLを送るだけで、簡単に贈ることが可能です。

▼感謝を伝えるデジタルメッセージカード

ギフト購入時に、デジタルメッセージカードを贈ることができます。カードには、ご希望の贈り主名を記載することが可能です。また、「FUJINGAHO-SHOP（婦人画報のお取り寄せ）」の世界観を映し出した、オリジナルデザインカードもご用意しました。誕生日のお祝いや、日頃のお礼、季節のイベントなど、シーンにあわせて心のこもったメッセージを添えることができます。

▼贈る方も受け取る方も安心の操作性

購入後に発行される「eギフト受け取りURL」をメールやSNSなどで相手先に送るだけで簡単にギフトが贈れます。受け取る方は会員登録不要で、住所を入力するだけで自宅に商品が届きます。

「FUJINGAHO-SHOP（婦人画報のお取り寄せ）」が厳選した、スイーツやグルメ、雑貨などの多彩なラインアップから、大切な方へ想いを届ける、新しいギフト体験をお楽しみください。また、「FUJINGAHO-SHOP（婦人画報のお取り寄せ）」では、バレンタイン特集2026を行っています。バレンタインギフトや日頃の御礼に、eギフトサービスをぜひご活用ください。

■婦人画報のバレンタイン特集2026はこちら

URL : https://fujingaho.ringbell.co.jp/shop/e/e-tokusyu-chocolate-vd/

■「FUJINGAHO-SHOP（婦人画報のお取り寄せ）」について

1905 年（明治 38 年）に國木田独歩を初代編集長として創刊された、日本で最も歴史のあるライフスタイル誌のひとつ『婦人画報』。編集者ならではの発掘力を活かし、日本や世界の各地から、食品、ギフト、雑貨を中心に商品点数約3,000点を扱うEコマースサイトが「FUJINGAHO-SHOP（婦人画報のお取り寄せ）」です。カタログギフト販売の大手であるリンベル株式会社との共同事業として2011年に開始し、今年2026年4月で15周年を迎えます。

URL： https://www.fujingaho-shop.jp

Instagram： https://www.instagram.com/fujingahoshop/

X (旧Twitter)： https://twitter.com/fujingahoshop

LINE：https://page.line.me/ewz0057h?openQrModal=true

Facebook： https://www.facebook.com/fujingahoshop/

■ハースト婦人画報社／ハースト・デジタル・ジャパンについて

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。

https://www.hearst.co.jp

Instagram @hearstfujingaho

X (旧Twitter) @hearstfujingaho

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/hearst-fujingaho