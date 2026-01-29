『デサント』 伊・コルティナに ブランドハウス「CASA DESCENTE」を期間限定で開設

株式会社デサント

株式会社デサントは、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」期間中、イタリアのコルティナ・ダンペッツォにて『デサント』ブランドのブランドハウス「CASA DESCENTE（カーサ・デサント）」を開設します。

本ブランドハウスは、選手やチームおよび関係者へのホスピタリティサービスやメディア対応を行う施設となります。

■「CASA DESCENTE」とは

「CASA DESCENTE」は、世界のトップアスリートが最高のパフォーマンスを発揮するための高機能ウェアを提供し続けてきた『デサント』のクラフトマンシップや最新技術、歴史なども展示し、選手やチームおよび関係者、メディアの皆様に『デサント』を体感いただきながらリラックスして過ごせるホスピタリティサービスを目的としたブランドハウスです。

■展示・体感コンテンツ

１.『デサント』 の歴史展示

1935年の創業以来90年の歴史と、世界のトップアスリートへ高機能ウェアを提供してきた『デサント』の歩みを紹介します。『デサント』の原点ともいえるスキーウェアのアーカイブから、国際大会で成果を上げてきたレーシングスーツ／テクノロジーの進化を展示します。

２.レーシングスーツ展示

スイス、カナダ、ドイツ、スペインなど、『デサント』 がサプライを行っている機能と美しさが融合した機能美を実感できるナショナルチームのレーシングスーツを一堂に展示します。

３.最新テクノロジーアイテムの掲示

当社の研究開発拠点「DISC（DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX） OSAKA（ディスクオオサカ）」などで生み出されたテクノロジーを搭載したアイテムを紹介します。独自のパターン技術や機能性など、『デサント』のノウハウやこだわりを搭載した製品を展示します。

４.大画面×ソファのラウンジスペース

大型スクリーンを設置したラウンジでは、競技のライブ中継やハイライト映像を放映します。リラックスして観戦できるだけでなく、選手やチームおよび関係者の交流の場としたホスピタリティサービスを提供する空間です。

【「CASA DESCENTE」概要】

開設期間：2026年2月7日（土）～2月22日（日）（大会期間中／現地時間）

場所：Localita Gilardon, 4, 32043 Cortina d'Ampezzo BL, Italia

室内面積：300平方メートル （1フロア）