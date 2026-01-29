x3d株式会社、日本シーリング材工業会大阪支部主催の研修会に登壇決定 ― AI活用を現場に定着させる実践知を共有 ―
人間中心のAI活用を軸に、企業へのAI実装支援やAI人材育成、組織開発を行うx3d株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武石 幸之助、以下当社）は、日本シーリング材工業会大阪支部主催の研修会において、AIを組織の力として定着させることを目的とした講演を実施いたします。
本研修では、体験・意識づけから人材育成、現場での定着に向けた考え方までを体系的に解説し、生成AIを「導入して終わり」にしないための実践的なアプローチを紹介します。
■ 概要背景・課題認識
近年、生成AIの導入が進む一方で、以下のような課題が多く聞かれます。
・導入したものの現場で活用が進まない
・どのように進めればよいか分からない
AI活用を一部の担当者や個人の取り組みにとどめず、
組織全体の力として浸透させることが、多くの企業にとって課題となっています。
提供内容／取り組み概要
・日本シーリング材工業会大阪支部主催の研修会において講演を実施
・テーマ：「AIを浸透させ、組織の力に変える」
・生成AI活用が進まない背景・原因と、その解決に向けた考え方を解説
・当社がこれまで伴走支援してきた知見・事例を踏まえた実践的な内容を提供
特長・強み
・延べ1,400社以上の企業支援実績に基づく実践的なAI活用ノウハウ
・導入フェーズから現場定着までを見据えた構成
・製造業・建設関連企業の現場課題を踏まえた内容設計
想定対象
・日本シーリング材工業会 大阪支部 会員企業
・製造業・建設関連企業
・経営層、管理職、AI活用推進担当者
■ 導入の流れ
お問い合わせ → 内容説明・ヒアリング → 研修会実施 → 振り返り・今後の活用検討
※当社が提供する研修・AI活用支援を導入する際の一般的な進行イメージです。
会社概要＆お問い合わせ先
【会社概要】
会社名：x3d株式会社（クロスサード株式会社）
代表者：代表取締役 武石 幸之助
所在地：東京都港区芝大門2-12-9-2F
事業：AI人材育成、組織開発、AI活用・DX支援
URL：https://x3d.jp/
【お問い合わせ先】
x3d株式会社 広報担当
E-mail：pr@x3d.jp
お問い合わせフォーム：https://x3d.jp/contact