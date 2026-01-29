リコーブラックラムズ東京、 ホストゲームにて模擬投票『トライ！投票体験コーナー』実施のお知らせ

株式会社リコー

2026年2月7日(日) に開催される NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 第7節 ブラックラムズ東京対埼玉パナソニックワイルドナイツ戦にて、世田谷区選挙管理委員会と連携し、ブラックラムズ東京選手を候補者に見立てた模擬選挙『トライ！投票体験コーナー』を実施します。

ブラックラムズ東京に所属する西川大輔選手、津村大志選手、中楠一期選手、ラムまるの4名が「1日ヘッドコーチ」に立候補しますので、ぜひ当日は投票体験コーナーにお立ち寄りいただき、投票体験にご参加ください。

模擬投票『トライ！投票体験コーナー』概要

【実施日】2026年2月7日(土) 第7節 埼玉パナソニックワイルドナイツ戦

【実施場所】駒沢オリンピック公園 中央広場

【投票可能時間】10:00-14:00まで

【実施内容】

『ブラックラムズ東京の選手が1日ヘッドコーチをするならどの選手が適任？推し1日ヘッドコーチに投票しよう！』をテーマに、選挙運動用ポスターや来場者に配布する選挙公報を見て、実際の選挙で使用している投票箱と記載台を使用し、本番さながらに投票していただきます。

模擬投票に参加してくれた方には、ブラックラムズ東京オリジナルキャラクター『ラムまる』と世田谷区選挙マスコット『セーボー』のオリジナルシールをお渡しします。

■立候補選手（4名）

西川大輔(https://blackrams-tokyo.com/members/wtb/nishikawa.html)、津村大志(https://blackrams-tokyo.com/members/pr/tsumura.html)、中楠一期、(https://blackrams-tokyo.com/members/so/nakakusu.html)ラムまる

■選挙公報■開票結果

投票終了後にお知らせします。

※本投票は選挙啓発のための模擬投票です。当選者が実際に「1日ヘッドコーチ」を実施することはありませんので、あらかじめご理解の上お楽しみにください。

第7節 試合概要

【日時】2026年2月7日(土) 13:00キックオフ vs.埼玉パナソニックワイルドナイツ

【会場】駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場（東京都）

【開場時間】

10:00 場外イベントエリアオープン（チケット不要）

10:30 シーズンシート先行入場

11:00 一般入場

※メインスタンド側入場口・バックスタンド側入場口ともに利用可能（再入場可）

【特設サイト】https://blackramstokyo-games.com/gameinfo/2025-26/07/

＜リコーブラックラムズ東京について＞

1953年創部。東京都世田谷区を拠点として活動し、NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1に所属。名称である「ブラックラムズ」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊(ラム)を連想させることに由来している。チームビジョン「Be a Movement.」を掲げ、世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームを目指す。

・公式HP https://blackrams-tokyo.com/index.html

・X https://x.com/RICOH_BlackRams

・Instagram https://www.instagram.com/blackrams_official/

・Facebook https://www.facebook.com/RICOH.BlackRams

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxNBYFk5V4z2y58hNFEeObw

・TikTok https://www.tiktok.com/@blackrams_official