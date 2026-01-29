bitBiomeとTojo Vikas、バイオものづくりを活用した持続可能な香料製造に関する戦略的協業を発表

bitBiome株式会社

東京（日本）/ ニューデリー（インド）- 2026年1月29日 -bitBiome株式会社（以下、bitBiome）は、本日、香料（フレーバー＆フレグランス）業界で数十年の実績を有する世界的なサプライヤーであるTojo Vikas International Pvt. Ltd.（以下、Tojo Vikas）と、共同開発および商業化を含む戦略的協業を開始したことを発表しました。

本協業のもと、bitBiomeとTojo Vikasは、フレーバー＆フレグランス用途に向けた戦略的製品を選定し、共同でバイオ素材の探索・開発・商業化を進めます。Tojo Vikasが有する比類なき市場の知見、顧客ネットワーク、長年にわたる原料の商業化ノウハウと、bitBiomeが有する、酵素・タンパク質・微生物株・原料製造のためのユニークなプラットフォームを組み合わせ、互いの強みを補完しつつ新製品の開発を実施します。

bitBiomeは、世界最大規模の微生物配列データベースと最先端の酵素工学・独自の微生物ゲノム改変技術、さらにバイオプロセス開発、量産可能な生産力を統合した独自のプラットフォームを構築してきました。本プラットフォームにより、新規かつ経済性においても優れたバイオ製品開発が可能になります。

bitBiome CEOの鈴木悠司は次のように述べています。

「本協業は、高度なバイオものづくり技術と市場に関する深い知見を組み合わせることで真のイノベーションが生まれるという私たちの信念を体現しています。私たちのバイオものづくり技術と、Tojo Vikasのフレーバー＆フレグランス市場に対する理解を組み合わせることで、実用性が高く商業的インパクトのある製品開発を加速したいと考えています。本パートナーシップは、bitBiomeのプラットフォームを製品へとより強く結実させる上で、重要な一歩となります。」

Tojo Vikasは、原料供給における数十年の経験と、フレーバー＆フレグランス市場における強固なグローバル顧客へのネットワークを有しており、イノベーション技術を迅速に実際のビジネスへとつなげることを可能にします。

同社社長のVikas Rishi氏は次のように述べています。

「本協業は、革新かつ現実的な製造アプローチを通じて、次世代原料の進化を推進するという当社のコミットメントをさらに強固にするものです。bitBiomeと緊密に連携することで、確かな技術的基盤に立脚しつつ、市場ニーズと整合した製品を共同で迅速に開発することができるようになります。また、当社はこれらの原料の持続可能な製造にも貢献していきます。」

本協業は、フレーバー＆フレグランス業界において、持続可能でスケーラブル、かつコスト競争力のあるソリューションを実現する上で、バイオテクノロジーが果たす役割が拡大していることを示すものです。両社は、戦略的パートナーシップを通じてイノベーションを加速するという共通のビジョンのもと、協業を推進してまいります。

Tojo Vikas International Pvt. Ltd.について

Tojo Vikasは、フレーバー＆フレグランス業界向け原料の世界的サプライヤーです。数十年にわたる経験と深い市場知見を背景に、世界中の顧客と連携し、高品質かつ革新的な原料ソリューションを提供しています。

Tojo Vikasは2015年にフレーバー＆フレグランス業界における持続可能なバイオ素材へのニーズをいち早く認識し、その実現に向けてインド国内にバイオテクノロジー研究施設を設立した先駆者でもあります。

バンガロール（Bengaluru）に新設された「Green Shoots」施設は、フラスコから生産レベルまで揃えており、バイオテクノロジー研究を加速させます。同施設には、バイオインフォマティクス、菌株エンジニアリング、ならびに下流分離技術を含む包括的な機能が組み込まれています。

また、マハーラーシュトラ州バドラプル（Badlapur）に新設された「Center of Excellence（先進研究拠点）」は、フレーバー＆フレグランス業界におけるカーボンフットプリントの削減を重視したグリーンケミストリーに注力しています。

Tojo Vikasの製造拠点は以下の通りです。

・ インド・ガジアバード（Ghaziabad）：分離工程

・ マハーラーシュトラ州・ワディワレ（Wadiware）

：発酵プラント I

・ ナシク県ディンドリ（Dindori, Nashik）：発酵（食品）プラント II

Tojo Vikasのサービスおよび事業運営の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。

www.tojovikas.com(http://www.tojovikas.com/)

お問い合わせ：info@tojovikas.com

bitBiome株式会社について

bitBiomeは、地球上の微生物が秘める可能性を最大限に引き出し、バイオエコノミーの未来を切り拓くバイオものづくり企業です。bitBiomeのプラットフォームは、独自の微生物シングルセルゲノム解析技術「bit-MAP(R)」を基盤としており、これにより、公的データベースに未収載の配列を主に含む25億超の配列からなる、圧倒的に多様で成長し続ける微生物データベース「bit-GEM」を構築しました。さらに、バイオインフォマティクス、機械学習、AI技術を積極的に活用し、包括的な酵素探索、酵素・代謝経路設計、独自微生物株改変を行うプラットフォーム「bit-QED」により、バイオ由来製品の迅速な開発と手頃な製造を可能にしています。bitBiomeは、他では実現できない自然由来のユニークなバイオ製品を提供することで、既存のバイオものづくり産業の高度化と新産業の創出に取り組んでいます。

bitBiomeのプラットフォームおよびサービスの詳細については、bitBiomeのウェブサイトをご覧ください。

お問い合わせ先：info@bitbiome.bio