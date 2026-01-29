ハイレゾ、菱洋エレクトロとGPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」再販パートナー契約を締結

株式会社ハイレゾ

GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開する株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、菱洋エレクトロ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：中村守孝、以下菱洋エレクトロ) と再販パートナー契約を締結し、NVIDIA AI インフラを搭載した「GPUSOROBAN」および「GPUSOROBAN-AIスパコンクラウド（以下AIスパコンクラウド*）」の同社による販売を開始します。

*AIスパコンクラウドについては、株式会社ハイレゾ香川とのパートナー契約

近年、生成AIや機械学習モデルの急速な進化に伴い、これらの開発を支える高性能な計算基盤への需要が急増しています。しかし、供給不足、さらには運用コストの増加といった課題を抱えており、これらが研究開発の大きな障壁となるケースも少なくありません。

ハイレゾが提供する「GPUSOROBAN」は、NVIDIA Blackwell (https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/technologies/blackwell-architecture/)およびNVIDIA Hopper(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/technologies/hopper-architecture/)を搭載したAI インフラであり、こうした課題を解決する低コストかつ柔軟性のあるクラウドサービスです。本サービスは、最先端のAI開発において直面する計算処理の負担を軽減し、多様なニーズに対応するソリューションを提供します。



一方、菱洋エレクトロは、世界的トップメーカーの一次代理店として、半導体やICT機器の販売を中心に、多様なソリューションを提供しています。昨今では、生成AIやデジタルツインの導入支援プログラム「RYOYO AI Techmate Program（リョーヨーAIテックメイトプログラム）」の提供に注力し、すでに多くの企業から相談が寄せられ、ユースケースや知見が蓄積されています。

本提携により、菱洋エレクトロが持つ強力な販売ネットワークを活かし、AIモデル開発やシミュレーション環境の構築におけるGPUリソースについて課題を抱えている企業へ、「GPUSOROBAN」の提案を強化することが可能となります。

直近では、フィジカルAIを活用したロボットの自働化にむけ、NVIDIA(https://developer.nvidia.com/isaac/gr00t) Isaac GR00TやNVIDIA Cosmos(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)を活用した開発基盤として展開する計画です。



ハイレゾは今後も、AI開発における課題解決を支援するソリューションの提供をさらに強化してまいります。また、両社が持つ技術力と販売力を最大限に活用し、AI開発のさらなる促進を通じて社会に貢献していくことを目指します。

菱洋エレクトロ 会社概要

会社名 菱洋エレクトロ株式会社

所在地 東京都中央区築地1丁目12番22号 コンワビル

代表者 代表取締役社長執行役員 中村 守孝

事業内容 半導体/デバイスの販売、ICT製品の販売、組み込み製品の販売等

コーポレートサイト https://www.ryoyo.co.jp/



株式会社ハイレゾについて

ハイレゾは、2019年より石川県志賀町にてGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。

2024年には香川県に中四国地方初となる「AI開発用GPU専用データセンター」を高松市に開設。2025年8月には、佐賀県玄海町の廃校を利活用したGPUデータセンターを新規開設。2026年には中四国地方2拠点目となるGPUデータセンターを香川県綾川町に開設予定。これらの地方拠点を通じて、地方創生と生成AIの発展を推進しています。

2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞

2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定



会社概要

会社名 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp

リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp



GPUSOROBANについて

「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。