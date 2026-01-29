【トマム】新登場の桜と団子のパルフェや限定のフレーバードティーを味わえる「お花見団子アフタヌーンティー」を提供

星野リゾートお花見団子アフタヌーンティーのメニュー

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、2026年4月24日～5月31日の期間、新登場の桜と団子のパルフェや限定のフレーバードティーを味わえる「お花見団子アフタヌーンティー」を提供します。今年は、リゾートの中心に位置する「ホタルストリート」を彩る「花咲くカーペット」を眺めながら、優雅なひとときを過ごせるのが特徴です。また「桜と団子のパルフェ」を今年から新たに提供し、世界のお茶専門店「ルピシア」と共同開発した限定フレーバードティー「OHANAMI」とあわせて堪能することができます。花々を眺めながら、春の食材や桜を使用した小菓子など春の季節を感じるメニューを楽しめるアフタヌーンティーです。

参考：株式会社ルピシア(https://www.lupicia.com/)

背景

春の楽しみと言えば、桜の木の下で飲食を楽しむお花見です。当リゾートでは、2022年春よりリゾート内でもお花見気分を楽しめるよう、ドリンクと合わせて桜型の「お花見団子」を提供しています。お花見をするようにアフタヌーンティーを味わってほしいと考え開発した、桜の木を使用したスタンドも特徴です。2026年は、春の訪れを祝うイベント「花咲くトマム」の開催に合わせ、色とりどりの花で敷き詰められた花咲くカーペットを眺めながら、より花見を楽しんでほしいと考え、春限定のアフタヌーンティーを企画しました。

「お花見団子アフタヌーンティー」の特徴１ 春を彩る新登場の「桜と団子のパルフェ」と春の小菓子とセイボリー【NEW】桜と団子のパルフェと7種類の小菓子とセイボリー

今年は、お花も団子も楽しめる新メニュー「桜と団子のパルフェ」が登場します。桜のゼリー、桜シロップ香るスポンジ、桜のムース、抹茶のクランブルの層の上には、桜の葉と3色の団子を添えました。多様な食感と味わいの変化とともに、春の訪れを感じる特別なパルフェです。さらに、このパルフェと一緒に桜の木のスタンドに並ぶ小菓子やセイボリー7種類を用意。桜の花をイメージした桜団子や、桜の香りが口いっぱいに広がる桜のマカロンなど、桜色の見た目も華やかなメニューです。

＜メニュー紹介＞

・桜と団子のパルフェ ・桜マカロン

・桜モンブラン ・桜とフランボワーズのムース

・桜団子 ・桜とアールグレイのスコーン

・エッグタルトレット フール ・スモークサーモンのサンドイッチ

２ ルピシアと共同開発の限定フレーバードティー「OHANAMI」フレーバードティー「OHANAMI」

お花見団子アフタヌーンティーでは4種類の中からお好きなドリンクを選ぶことができます。中でもおすすめなのは、世界のお茶専門店「ルピシア」（本社：北海道虻田郡ニセコ町、社長：伊藤晶）と共同で、開発した当アフタヌーンティー限定のフレーバードティーです。フレーバードティー「OHANAMI」は、アッサムCTC（＊１）とハニーブッシュ（＊２）をベースに、北海道の代表的な樹木である白樺が茂る、春の森をイメージしました。また、お土産には限定ラベルの缶に入った茶葉を用意します。ラベルは、春のトマムとフレーバードティーの香りをイメージしたオリジナルデザインです。アフタヌーンティーの余韻を、自宅でも楽しむことができます。

＊１ 茶葉を砕き、裂いて丸めたタイプの製法による茶葉

＊２ 南アフリカに自生するハーブ

３ 花を眺める空間で楽しむ華やかなティータイム 【NEW】アフタヌーンティーを楽しみながら花咲くカーペットを眺める

お花見団子アフタヌーンティーは、山の中腹にあり、新緑に囲まれ爽やかな風が吹き抜けるホタルストリートのテラス席で楽しめます。約160mにわたって敷き詰められたトマムの四季の移ろいを表現した花咲くカーペットのピンクや黄色、緑、水色、白を基調にしたカラフルな花々をゆったりと眺め、心地よい春風と日差しを感じながら、お花見気分でアフタヌーンティーを楽しむことができる空間です。

【参考情報】

花咲くトマム

2026年4月24日～5月31日の期間に、雪解けの大地に花々が咲

く、春の訪れを祝うイベント「花咲くトマム」開催します。このイベントでは新緑に囲まれ爽やかな風が吹き抜けるホタルストリートに、花咲くカーペットや花咲くゲートが登場。また、リゾート内の8店舗では花をテーマにしたオリジナルのメニューを提供し、春をより楽しめる景色や体験を提供します。

花咲くトマム ホタルストリート

「お花見団子アフタヌーンティー」概要

期間 ：2026年4月24日～5月31日

時間 ：11:00～12:30、13:00～14:30、15:00～16:30

料金 ：「お花見団子アフタヌーンティー」1セット 1人8,000円（税込）

含まれるもの ：小菓子やセイボリー7種、桜と団子のパルフェ、フレーバードティー「OHANAMI」を含むドリンク5種、持ち帰り用フレーバードティー1種

予約 ：公式サイト（https://www.snowtomamu.jp）にて3日前まで受付

定員 ：1日9組（1組3名まで）

対象 ：宿泊、日帰り客

場所 ：星野リゾート トマム ホタルストリート内 「Cafe＆Hamburger つきの」前

備考 ：天候不良や仕入れ状況により、提供場所や内容が一部変更になる場合があります。

星野リゾート トマム

星野リゾート トマム 全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム

は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あ

ふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な氷の街

「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室（トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室）

チェックイン ：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,900円～、リゾナーレトマム1泊26,100円～

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えあり・トマム駅より無料送迎バスあり・予約不要）

URL ：https://www.snowtomamu.jp

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開中。さらに2027年には、「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレブランドは国内外8施設展開[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2S9EMOTkmts ]