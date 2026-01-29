【栄光ゼミナール】2月・3月開催、公立中進学予定の新小学5・6年生対象「基礎学力コンテスト」

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営する進学塾・栄光ゼミナールは、公立中学校へ進学予定の新小学5・6年生（現小学4・5年生）対象の「基礎学力コンテスト」を、2026年2月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）、28日（土）、3月1日（日）に無料開催します。

国語・算数・社会・理科・英語の5教科のテストで、出題範囲に合わせて事前に勉強をして臨みます。中学校の定期テストとその準備を体験できるイベントです。

お申し込みは、2月26日（木）まで受け付けています。

■「定期テスト対策」体験ができる

詳細を見る :https://www.eikoh.co.jp/koukoujuken/event/p182448/

「基礎学力コンテスト」は、1教科10分から受けられる基礎的なテストです。

中学校の定期テストのように、事前に出題範囲を開示し、お子さまはその範囲を学習してからテストに臨むことで、どなたでも高得点が狙えます。「勉強してテストで良い点をとった」経験が、お子さまの今後の学習へのやる気や自信につながります。

成績優秀者には表彰状をお渡しします。お子さまの学習意欲を高めるきっかけとして、ぜひご活用ください。

出題範囲はサイトでご覧になれます。

例えば英語は、出題範囲の中から英語の発音を聞いて意味を答えたり、綴りの意味を答えたりする問題などが出題されます。満点を目指して、しっかり準備しましょう。

新小5の出題範囲(https://www.eikoh.co.jp/wp-content/uploads/05.pdf)

新小6の出題範囲(https://www.eikoh.co.jp/wp-content/uploads/06.pdf)

■高校入試に向けて効率的に基礎固め

基礎学力コンテストでは、国語・算数・理科・社会・英語の5教科について、小学校の基礎内容を中心に、高校入試につながる単元を厳選し、＋αの知識も含めて出題します。そのため、基礎学力コンテストに向けて勉強する過程で、高校入試に必要な基礎固めができます。基礎学力コンテストへの参加を通じて、5教科の基礎を偏りなく身につけます。

■個別面談で今後の学習についてアドバイス

テスト実施後に、受験者平均点や学習領域ごとの到達度バランス、同学年の中での位置づけや教科ごとの学習課題が詳しくわかる「成績報告書」を、教室での個別面談でお渡しします。

現状の学習到達度や今後の勉強方法など、実践的なアドバイスを行いますので、お子さまの学習面について心配な点などがありましたらお気軽にご相談ください。

■イベント概要

＜日程＞

2026年2月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）・28日（土）、3月1日（日）

＜テスト時間＞

90分（国語・理科・社会・英語 各10分、算数 20分、ガイダンス・休憩含む）

＜対象＞

公立中学校へ進学予定の新小学5・6年生（現小学4・5年生）

＜費用＞

無料

＜持ち物＞

筆記用具・飲み物

＜申し込み締切＞:

2月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）開催回…2月19日（木）

2月28日（土）、3月1日（日）開催回…2月26日（木）

お申し込み :https://www.eikoh.co.jp/koukoujuken/event/p182448/サイトのお申し込みフォームよりお申し込みください。■栄光ゼミナール

首都圏を中心に国内屈指の規模を持つ、中学・高校受験指導を行う少人数グループ指導の進学塾です。

少人数クラスでクラスメイトと切磋琢磨しながら学び、一人ひとりの強みを生かした戦略的な受験を実現する対面指導を行っています。

＜栄光ゼミナールの高校進学コース＞

高校進学コースは、公立中学校に進学することを前提として、高校受験を見据えて学習するコースです。全員が活発に発言できる少人数クラスで、生徒たちはさまざまなことに疑問や興味を持ち、自分で考え、クラスメイトや先生など他者の意見から学びを深めます。

単に知識を詰め込むだけでなく、豊かな発想を他者と共有する経験を積むことが学習意欲の喚起や、未来をたくましく生きる力につながります。

高校進学コース :https://www.eikoh.co.jp/shogaku/shingaku/junbi/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ】

TEL：0120-315-853

[受付時間]月～土 10:00～21:00／日・祝 10:00～18:00