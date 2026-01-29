大江戸温泉物語グループで働くホテルのプロ193名が本音で選ぶ！「推しホテル・宿」ランキングを発表

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に73の温泉ホテル・宿・テーマパークなどを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎 俊介）は、大江戸温泉物語グループで働くスタッフ193名を対象に「推しホテル・宿」に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では、自社を知りつくしたスタッフならではの視点で「温泉（泉質）」「温泉（景色）」「景観」「お料理」の4つの部門で、お客様に心からおすすめしたい「推しホテル・宿」をランキング形式で発表いたします。

■調査概要

調査方法：インターネット調査

調査対象：大江戸温泉物語グループの温泉ホテル・宿・テーマパークで働くスタッフ

有効回答数：193名

調査期間：2025年12月29日～2026年1月9日

■調査結果サマリー

温泉（泉質）部門：ベテランスタッフも太鼓判！泉質の良さで選ばれた「TAOYA木曽路」が堂々の第1位。

温泉（景色）部門：「この景色は一生忘れない！」との声も。「TAOYA日光霧降」が第1位に。

景観部門：「夜景の良さ」で支持を得た「長崎ホテル清風」がランクイン。

お料理部門：同率1位が4施設！昨年よりスタートした大江戸三つ星バイキングを高く評価。

■ランキング結果詳細

【温泉（泉質）部門】

第1位：TAOYA木曽路（長野県）

スタッフのコメント

「化粧水のような温泉とはまさにこれ」

「温泉初心者でも分かる、とろとろ感あふれる泉質が本当に素晴らしいです」

第2位：Premium 下呂本館（岐阜県）

スタッフのコメント

「温泉に詳しくない方でも実感できる湯ざわり。かけ湯をした段階でとろとろさを実感できます」

「驚きのつるつる肌に。とろみのついたお湯は『これぞ温泉』と評するにふさわしい」

第3位：嬉野館（佐賀県）

スタッフのコメント

「日本三大美肌の湯と呼ばれるだけあり、入浴後のすべすべ感が違う」

「『温泉に入りたい！』というニーズに合った“The温泉”という泉質」

【温泉（景色）部門】

第1位：TAOYA日光霧降（栃木県）

スタッフのコメント

「見晴らしが良く、雲海も見ることができて最高。露天風呂から見た朝日は一生忘れません」

「稜線を染める朝焼けが最高にきれいでした。お風呂から写真が撮れないので余計に心に残っている気がします」

第2位：長崎ホテル清風（長崎県）

スタッフのコメント

「最上階の露天風呂からの眺望（特に夜景）は大江戸温泉物語グループNo.1だと思います」

「夜景が圧倒的！1,000万ドルの夜景とはこのこと◎と思わせてくれるくらいキラキラした夜景が望める。露天で外の風が気持ちいいので、長湯できるのもおすすめ」

第3位：TAOYA志摩（三重県）

スタッフのコメント

「オーシャンビューで良い！」

「インフィニティのお風呂で海と一体化してすごくきれい」

【景観部門】

第1位：長崎ホテル清風（長崎県）

スタッフのコメント

「1000万ドルの夜景は最高」

「ロビー、部屋、レストランからの長崎の夜景が良い」

第2位：TAOYA志摩（三重県）

スタッフのコメント

「目の前が海！悩みも吹き飛ぶくらいの清々しい景色が最高！」

「ロビーに足を踏み入れた瞬間から大きな窓ガラス越しのオーシャンビューがきれいでわくわくしました。女子旅やデートにも一番おすすめしたいホテル」

第3位：ホテル蘭風（長崎県）

スタッフのコメント

「部屋からの景色は南国風、ビーチ、海が輝きとても素敵な眺望です」

「ほぼ全客室から海を望むことができ、千里ヶ浜海水浴場がプライベートビーチのように思える」

【お料理部門】

お料理部門では同率で４施設がランクインする結果となりました。

同率１位：TAOYA秋保（宮城県）

スタッフのコメント

「たくさんの牡蠣料理！」

「ライブキッチンからの提供が多い！」

同率１位：TAOYA日光霧降（栃木県）

スタッフのコメント

「レストランの設備が整っている」

「種類が豊富でほとんどライブキッチンなのが良い」

同率１位：Premium 白浜彩朝楽（和歌山県）

スタッフのコメント

「やっぱり大江戸三つ星バイキング」

「内容が充実している」

同率１位：ホテル蘭風（長崎県）

スタッフのコメント

「大江戸三つ星バイキングは格が違う」

「海鮮浜蒸しと黒毛和牛ロース焼きすきがおすすめ」

■ランクインしたホテル・宿のご紹介

TAOYA秋保（宮城県）

非日常の贅沢を味わうオールインクルーシブで、夕食時はお料理とともに、生ビールやワインなどアルコールも無料でご提供いたします。季節を感じる創作メニューやご当地グルメなど、多彩なお料理と合わせたペアリングもお楽しみいただけます。

https://x.gd/vEgO4

TAOYA日光霧降（栃木県）

霧降高原の自然に包まれる絶景露天風呂が自慢の温泉リゾートホテルです。国立公園内に位置し、標高約1,000mの雄大な自然に囲まれているため、インフィニティの露天風呂はまるで山や空と一体になったような気分を味わえます。

https://x.gd/IhCAL

TAOYA木曽路（長野県）

良質な南木曽温泉と雄大な自然で、贅沢な時間を過ごせるオールインクルーシブの温泉リゾートホテル。自然美を楽しむ庭園露天風呂では星空観賞もお楽しみいただけます。こだわりと旅情あふれる魅力的な湯船をご堪能ください。

https://x.gd/TRyWu

Premium 下呂本館（岐阜県）

下呂温泉の高台にある温泉宿。昼は飛騨の山々を、夜は美しい夜景を一望することができます。

日本三名泉「下呂の湯」を絶景と情緒あふれる温泉街とともにお楽しみください。

https://x.gd/kCTX0

TAOYA志摩（三重県）

伊勢湾を望むロケーションが織りなす非日常空間で、贅沢な滞在を叶える、オーシャンビューの温泉リゾートホテルです。海と一体になるようなインフィニティ温泉からは、真っ青な空・美しく染まる夕焼けなど、時間とともに移ろう絶景をご堪能いただけます。

https://x.gd/aNfhq

Premium 白浜彩朝楽（和歌山県）

古くは天皇らがはるばる都から湯治に訪れた由緒ある温泉地、南紀白浜温泉に位置する温泉宿。お食事は「大江戸三つ星バイキング」を提供しております。市場直送の鮮魚や黒毛和牛など鮮度抜群の豪華食材をバイキング形式でお好きなだけご堪能いただけます。

https://x.gd/ur5XH

嬉野館（佐賀県）

美肌効果があると、特に女性人気の高い嬉野温泉に位置する温泉宿。佐賀県を代表する、なめらかな湯ざわりで効能豊かな湯を自家源泉で心ゆくまでお楽しみいただけます。

https://x.gd/qB2iF

ホテル蘭風（長崎県）

異国情緒漂う城下町、平戸に位置する温泉ホテル。展望露天風呂や多くのお部屋から海を一望することができます。メゾネットやキッズ向けルーム、愛犬と一緒に泊まれるお部屋、グランピングルームなど多彩な客室タイプが特徴です。お食事は大江戸温泉物語グループで最も豪華なバイキング「大江戸三つ星バイキング」をお楽しみいただけます。

https://x.gd/lU4zw

長崎ホテル清風（長崎県）

温泉、客室、レストランから世界新三大夜景を見渡すことができる絶景温泉ホテルです。

海抜100m以上の位置にある露天風呂は長崎の市街地や長崎湾を眼下に望み、まるで天空に浮かぶかのような気分を味わえます。2026年4月29日に、ワンランク上のPremiumシリーズ「Premium 長崎ホテル清風」としてリニューアルオープンいたします。

https://x.gd/dZgUG

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年1月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/