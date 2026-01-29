対面取引の本人確認をサポート！ショーケースのeKYC「ProTech ID Checker」に、クロスデバイス認証付き『QRコード表示オプション』を追加

株式会社ショーケース

企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：平野井順一、証券コード：3909、以下ショーケース）は、オンライン本人確認（eKYC）ツール「ProTech ID Checker」において、クロスデバイス認証機能を追加したことをお知らせします。本機能により、PCとスマートフォンなど異なるデバイス間でも同一ユーザーを安全に紐づけた本人確認が可能となります。

クロスデバイス認証付 「QRコード表示オプション」とは

対面取引時に店頭用デバイス上にQRコードを表示し、エンドユーザーが自身のスマートフォン等で読み取ることで、本人確認を行える機能です。QRコードを読み取るだけでスマートフォンの操作がリアルタイムに店頭用デバイスに連携され、異なるデバイス間でも同一ユーザーであることを紐づけた本人確認（クロスデバイス認証機能）を可能にします。これにより、対面取引における本人確認業務の効率化と現場オペレーションの負荷軽減が期待されます。

なお、本機能はシステムの改修や新たなUI設計を行うことなく導入が可能です。また、「ProTech ID Checker」をご契約中のお客様は、追加費用なしでご利用いただけます。

背景

犯罪収益移転防止法（犯収法）における取引時確認の厳格化に向けて、2025年12月5日、同法施行規則の改正案が公示され、パブリックコメントの募集（2025年12月5日～2026年1月3日）が開始されました。本改正では、対面取引における本人確認の方法が見直され、2027年4月1日以降は本人確認書類のICチップ情報の読み取りを必須とする方針が示されています。

こうした動向を受け、当社は、店頭で専用のカードリーダーやNFC機器を設置することなく、エンドユーザー自身のスマートフォンを用いてICチップ情報の読み取りを可能とする「クロスデバイス認証付きQRコード」機能の提供を開始しました。

参考：「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について(https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20251204kouhousiryou.pdf)

◆クロスデバイス認証付き 「QRコード表示オプション」の動き

- 店頭用デバイスにQRコードが自動表示される- ユーザーはそのQRコードをスマホで読み取る- スマホ側で本人確認を実施- 店頭用デバイスに結果が自動反映される

ショーケースは今後も「ProTech ID Checker」を通じて、企業のセキュリティ強化と業務効率化の両立を支援し、安心・安全なデジタル取引の推進に貢献してまいります。

公的個人認証サービス（JPKI）搭載のオンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」

ショーケースが提供するオンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」は、銀行・証券の口座開設や携帯電話契約、古物買取、各種サービスの会員登録など、幅広い場面で本人確認をオンライン完結できる eKYCサービスです。マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証（JPKI方式）に加え、顔撮影（セルフィー認証）と本人確認書類の照合にも対応。スマートフォンやPCブラウザからスムーズに本人確認手続きを行うことが可能です。

AI判定・生体認証・OCR技術を組み合わせた高精度のチェックにより、申込完了率95％以上を実現。法令準拠の安全性と利便性が評価され、金融・古物商・士業・シェアリングサービスなど、累計350社以上（2026年1月時点）で活用されています。

＜サービスサイト＞

オンライン本人確認/eKYC「ProTech ID Checker」：https://ekyc.showcase-tv.com/

公的認証スーパーアプリ：https://ekyc.showcase-tv.com/mynumber/

自動書類判定「ProTech AI-OCR」：https://ekyc.showcase-tv.com/ai-ocr/

サービスに関するお問い合わせ：https://ekyc.showcase-tv.com/support/

・日経xTECH EXPO AWARD 2019 「セキュリティー賞」受賞

・改正後の「犯罪収益移転防止法」に対応

第６条第１項第1号ホ（顧客などの本人特定事項の確認方法）

・特許取得済

特許第7100334号、特許第7475692号

発明名称：認証装置、認証方法、及びプログラム

特許第7329204号

発明名称：本人確認システム、オペレータ端末及び本人確認システムプログラム

・ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020：支援業務系ASP・SaaS部門「先進技術賞」受賞

・ASPIC認定サービス（特定個人情報ASP・SaaS情報開示認定）

認定番号：特個 0002-2011

株式会社ショーケース

代表取締役社長：平野井 順一

所在地：東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F

設立：1996年2月1日

上場証券取引所：東京証券取引所 スタンダード市場

証券コード：3909

コーポレートサイト：https://www.showcase-tv.com/



「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」

私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ＝おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。