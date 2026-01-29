「BODY WILD」×「エヴァンゲリオン」コラボスペシャルデザインのボクサーパンツとソックスを発売
グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康、以下グンゼ）は、アンダーウェアブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」より、シリーズ放送開始から30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』シリーズとの限定コラボコレクション（ボクサーパンツ、ソックス）を、2026年1月29日（木）から発売いたします。本コラボレーションの共通テーマは「シンクロ率」。「BODY WILD（ボディワイルド）」が誇る「CUT OFF(R)（カットオフ）」技術と、作中の象徴的なグラフィックが融合しました。
■究極の一体化を生み出す「CUT OFF(R)（カットオフ）」
グンゼ独自開発の製法による「切りっぱなしでもほつれにくい」仕様で、縫い目を極力減らした、ゴロつきもなく、まるで身につけていないかのようなシームレスな軽い穿き心地を実現しました。締め付け感を抑え、身体の動きを妨げないストレスフリーな着用感に加え、アウターに下着のラインが響きにくいのも特長です。
■商品コンセプトとデザイン
本コレクションでは、ボクサーパンツに『エヴァンゲリオン』シリーズから厳選した6種類のグラフィックを採用。またソックスには初号機、2号機、Mark.06の機体カラーや、NERV、SEELEのマークをデザインに落とし込みました。
一部商品着用画像
ボクサーパンツ（メンズ）
全６柄
価格:各1,980円（税込）
サイズ：Ｍ、Ｌ
ボクサーパンツ（レディース）
全３柄
価格:各1,760円（税込）
サイズ：Ｍ、Ｌ
ソックス
全５柄
価格：各880円（税込）
サイズ：25-27cm
ブランドサイト ：https://www.gunze.jp/bodywild/
販売先： 全国量販店、小売店、GUNZE STORE（グンゼ公式通販）、グンゼ直営店など
【エヴァンゲリオン】
2007年から、企画・脚本・総監督：庵野秀明により『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして始動した、『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録。常に新しいファンを獲得し、幅広い層から支持を受けてきた。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は新劇場版シリーズの第4部であり、完結編となる。
2021年3月8日に公開し、最終興行収入102.8億円、観客動員673万人を記録した。現在、Amazon Prime Videoにて見放題独占配信中。
【BODY WILD】
グンゼのメンズアンダーウェアブランドとして1998年にデビューし、日本製のボクサーパンツを国内でいち早く浸透させました。その後28年間にわたり、「カッコよさ」「抜群の快適性」に拘ったプロダクトを提供し続けています。