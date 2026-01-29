「BODY WILD」×「エヴァンゲリオン」コラボスペシャルデザインのボクサーパンツとソックスを発売

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康、以下グンゼ）は、アンダーウェアブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」より、シリーズ放送開始から30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』シリーズとの限定コラボコレクション（ボクサーパンツ、ソックス）を、2026年1月29日（木）から発売いたします。本コラボレーションの共通テーマは「シンクロ率」。「BODY WILD（ボディワイルド）」が誇る「CUT OFF(R)（カットオフ）」技術と、作中の象徴的なグラフィックが融合しました。

■究極の一体化を生み出す「CUT OFF(R)（カットオフ）」

グンゼ独自開発の製法による「切りっぱなしでもほつれにくい」仕様で、縫い目を極力減らした、ゴロつきもなく、まるで身につけていないかのようなシームレスな軽い穿き心地を実現しました。締め付け感を抑え、身体の動きを妨げないストレスフリーな着用感に加え、アウターに下着のラインが響きにくいのも特長です。

■商品コンセプトとデザイン

本コレクションでは、ボクサーパンツに『エヴァンゲリオン』シリーズから厳選した6種類のグラフィックを採用。またソックスには初号機、2号機、Mark.06の機体カラーや、NERV、SEELEのマークをデザインに落とし込みました。

一部商品着用画像

ボクサーパンツ（メンズ）

全６柄

価格:各1,980円（税込）

サイズ：Ｍ、Ｌ

ボクサーパンツ（レディース）

全３柄

価格:各1,760円（税込）

サイズ：Ｍ、Ｌ

ソックス

全５柄

価格：各880円（税込）

サイズ：25-27cm

ブランドサイト ：https://www.gunze.jp/bodywild/

販売先： 全国量販店、小売店、GUNZE STORE（グンゼ公式通販）、グンゼ直営店など

【エヴァンゲリオン】

2007年から、企画・脚本・総監督：庵野秀明により『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして始動した、『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録。常に新しいファンを獲得し、幅広い層から支持を受けてきた。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は新劇場版シリーズの第4部であり、完結編となる。

2021年3月8日に公開し、最終興行収入102.8億円、観客動員673万人を記録した。現在、Amazon Prime Videoにて見放題独占配信中。

【BODY WILD】

グンゼのメンズアンダーウェアブランドとして1998年にデビューし、日本製のボクサーパンツを国内でいち早く浸透させました。その後28年間にわたり、「カッコよさ」「抜群の快適性」に拘ったプロダクトを提供し続けています。