ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜、横浜市の事業系廃棄物「啓発用立入検査等結果通知」において最高評価「三つ星（★★★）」を獲得

リゾートトラスト株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：伏見 有貴）が運営する「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」（神奈川県横浜市西区みなとみらい）は、横浜市資源循環局による本年度の事業系廃棄物「啓発用立入検査等結果通知」において、最高評価である「三つ星（★★★）」の認定を受けました。

本認定の概要および、評価対象となった取り組みは以下の通りです。

■ 評価の背景：徹底した衛生管理と環境への配慮

横浜市資源循環局による「啓発用立入検査等結果通知」は、事業系廃棄物の排出管理や保管状況等を確認し、その結果を通知するものです。本検査において、当ホテルは2025年11月付で「指摘事項なし」という満点評価を獲得し、法令遵守を超えた先進的な取り組みが認められ、最高ランクの「三つ星」に認定されました。

これは、日頃からのバックヤードにおける「適正な分別」と「常に整理整頓された衛生的な環境維持」が、地域の模範として認められたものです。

参考：横浜市公式ホームページ「啓発用立入検査等結果通知」

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ippan/tuuchi.html

■ 評価された主な取り組み

検査では、分別ルールの徹底や管理体制（模範となる取り組み）に加え、地域社会と連携した資源循環（その他の取組）が高く評価されました。

1.徹底した分別管理と環境負荷の低減（模範となる取り組み）

・26品目の細分化とユニバーサルな表示

廃棄物は26品目に細かく分類し、写真や英語表記を用いて、国籍を問わず全スタッフが正しく分別できる環境を整えています。

・データに基づく管理と衛生保持

調理場からの排出量を計量・データ化し、食材仕入れの最適化に活用。また、保管庫は常に整理整頓・清掃を徹底し、衛生的な環境を維持しています。

2.廃棄物を「資源」として活かす取り組み（その他の取り組み）

食品残渣（ざんさ）を、資源として活用する多様なアプローチを実践しています。

・コーヒーかすを飼料として再利用

排出されたコーヒーかすを分別・回収し、牛の飼料として活用するプロジェクトを実施。その飼料で育った牛肉を再びホテルのレストランで提供するという、持続可能な食の循環サイクルを構築する実証試験を行っています。

・地域施設への提供実績

消費されなかった果物などを「よこはま動物園ズーラシア」へ動物の食材として提供する取り組みを行うなど、食品ロス削減に向けた地域連携も推進しています。

当ホテルを運営するリゾートトラストグループは、マテリアリティ（重要課題）の一つとして「廃プラスチック・食品ロスの低減」を掲げています。

今回評価を受けたホテルの取り組みも同様に、KPIに設定した再生利用実施率の向上や順守といった法対応に加えて、そのホテルや地域ならではの新たな価値創出を目指し、食品残渣由来の肥料を用いたサステナブルな農業や、生産された作物を再びホテルで使うといった地域循環の形を追求しています。

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜は、今後も美しく豊かな地球環境を次世代へつなぐため、地域社会と共生するサステナブルなホテル運営を推進してまいります。

参考：リゾートトラストグループのサステナビリティについて

関連ページへリンク(https://www.resorttrust.co.jp/sustainability/environment/resources/)

【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について】

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開 第一弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

所在地: 神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目1-3

URL: https://thekahala.jp/yokohama/

Instagram：https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/

Facebook：https://www.facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/

会社概要

会社名 ：リゾートトラスト株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中区東桜 2-18-31

設立 ：1973年4月

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 伏見 有貴

資本金 ：195億90百万円（2025年3月時点）

ホームページ：https://www.resorttrust.co.jp/