米Articul8社との協業を中核に、企業向けAI基盤の本格展開を開始

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、本社：東京都港区、略称：CTC）は、Articul8 AI, Inc.（Founder & CEO：Arun Subramaniyan、本社：米国カリフォルニア州、以下：Articul8社（アーティキュレイト））が提供する自律型生成AIリレーションプラットフォームの販売代理店契約を日本国内で初めて締結しました。本プラットフォームを、CTCが提供するAIエージェントを活用した業務変革支援サービス群「Data&AI Offering Suite」の中核に据え、お客様による生成AIの全社展開と継続的な業務活用に向けた支援の本格展開を開始します。AI活用の構想策定からAI基盤の構築、運用の高度化までをトータルでサポートし、2026年度末までに生成AIを含む高度AIビジネスで500億円の売上を目指します。

近年、企業での生成AIの活用が進む一方、企業内で分散している業務データの整理が進まず、実業務への導入が停滞する事例が少なくありません。また、回答根拠の透明性や再現性、機密情報の取り扱いに対する懸念から、生成AIの全社的かつ継続的な活用や価値創出の障壁となっています。

Articul8の自律型生成AIリレーションプラットフォームは、製造業、金融サービス、半導体などの業界で文章、画像、音声など用途に応じた最適な生成AIモデルを自動選択し、企業の業務・業界に特化したデータを安全に活用するドメイン特化型のエンタープライズ対応AI基盤です。

LLMの知識や性能を評価する「LLM-IQ」と、複数のAIモデルやAIエージェントを自律的に制御する推論エンジン「Model Mesh(TM)」により、自動的にタスクを割り当てます。加えて、データの関連性を理解するグラフデータベースを採用しており、判断プロセスや回答の根拠を示すことで、生成AIの精度と信頼性の向上が期待できます。クラウドとオンプレミスの両方の環境に対応しており、企業ごとに最適化された高セキュリティな生成AI環境を実現することができます。

Data & AI Offering Suiteは、お客様の経営や業務の課題解決に向けて、データとAIの活用を一貫して支援するサービス群です。CTCが多くの実証で培った知見を標準化し、法務、人事、監査、製造、営業などのユースケースに対応したAIエージェント、AI導入支援サービス、データ基盤などを提供します。

今般、本プラットフォームをData & AI Offering Suiteの中核に位置付け、企業固有のデータを成果創出につなげる資産に転換する取り組みを本格化します。これにより、お客様における生成AIの部門単位での利用やPoCに留めない、全社的かつ継続的な活用に向けた支援を強化します。

CTCはこれまで、企業が全社業務で活用するための構想策定から定着に向けた伴走サービスや、堅牢かつ拡張性の高いシステム基盤の構築を数多く支援してきました。今後も、Articul8をはじめとする最新技術を活用して、ネットワーク・セキュリティ運用、製造設備の運用、文章・ナレッジ活用業務の高度化などの業務に則したユースケースを拡充し、お客様のAI活用をサポートしていきます。

＜Data & AI Offering SuiteにおけるArticul8の位置づけ＞

今回のプレスリリースにあたり、以下のコメントをいただいています。

CTCとのパートナーシップは、生成AIを単なる『実験段階』から脱却させ、実際の企業オペレーションへと組み込むための重要な一歩となります。日本の企業は世界でも極めて複雑なデータ環境を有しており、そこから価値を引き出すには、文脈やワークフロー、そしてビジネスの実態を理解した『ドメイン特化型』の生成AIが不可欠です。CTCの深い業界知識と強固な信頼関係を活かし、製造、通信、金融、航空宇宙といった幅広い分野の組織において、正確かつ安全で、長期的なインパクトをもたらす生成AIの導入を支援できることを非常に楽しみにしています。

Articul8 AI, Inc.

Founder & CEO Dr. Arun Subramaniyan

※その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

以上

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

https://www.ctc-g.co.jp/