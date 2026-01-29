『システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ』改良新発売

ライオン株式会社

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、年齢とともに気になる歯ぐきのおとろえに対し、これまでの歯ぐきの組織修復に加え、歯ぐきの炎症の一因となる糖化(※2)を抑えて歯周病を防ぐ有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム（GK2）」を新たに配合し、歯周病(※1)を防ぐなど、8つの機能をまとめた『システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ』を、2026年4月15日（水）から全国で改良新発売いたします。

※1 歯周病：歯肉炎・歯周炎の総称

※2 体内で糖とタンパク質が結びつき、AGEs（終末糖化物質）と呼ばれる悪玉物質が生成される反応。組織や細胞にダメージを与える一因として知られる

・年齢とともに気になる歯ぐきのケアを考えて開発した『システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ』を改良新発売

・「歯ぐきの組織修復&抗糖化」で歯周病（※1）を防ぐなど、8つの機能全部がひとつになった薬用ハミガキ

１．発売の狙い

『システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ』は、2019年の発売以来、歯ぐきのおとろえが気になり始めた方に向けて、歯ぐきケアをはじめとしたお口の気になりごとをまとめてケアできるアイテムとしてご高評いただいております。

当社調査において、8割の方が年齢とともに歯ぐき下がりをはじめとした歯ぐきのおとろえに不安を感じており（※3）、「歯ぐきをしっかりケアしたい」というニーズがあることがわかりました。

一方、近年健康・美容メディアでは、糖化（※2）が肌をはじめとした全身に関与する点が注目されています。当社は、歯ぐきでも起こる糖化（※2）に着目し、有効成分GK2が糖化を抑制することで、炎症を抑え、歯周病（※1）を予防する効果があることを確認いたしました（※4）。

そこでこの度、「歯ぐきの炎症の一因となる糖化（※2）を抑えて歯周病を防ぐ」GK2を新たに加え、「システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ」を改良新発売いたします。

※3 ｎ=1,125 45～64歳女性 当社調べ（2024年3月実施）

※4 日本歯周病学会誌64巻1号p25-35 (2022)

２．発売日・地域

2026年4月15日（水） 全国

３．商品名・容量・価格

４．商品特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39983/table/245_1_db3eec067c8c6a350a8cb33bb57ac7c1.jpg?v=202601291151 ]

＜システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ＞

（１）歯ぐきの組織修復と抗糖化で歯周病(※１)を防ぐなど、8つの機能がはたらく独自のプレミアム処方のハミガキ

１）歯周病(※１)を防ぐ

・歯ぐき活性化・組織修復作用

薬用成分「ビタミンＥ（酢酸トコフェロール）」がおとろえてきた歯ぐき細胞を活性化し、組織を修復します。

・抗炎症作用

薬用成分「グリチルリチン酸ジカリウム（GK2）」が、歯ぐきの炎症の一因となる糖化を抑えます。

薬用成分「トラネキサム酸」が、歯ぐきのハレ・出血を抑えます。

・コラーゲン分解抑制作用

薬用成分「トラネキサム酸」と「ビタミンE（酢酸トコフェロール）」が、歯ぐきのコラーゲンが壊れるのを防ぎます。

・浸透殺菌作用

薬用成分「ＩＰＭＰ（イソプロピルメチルフェノール）」が、歯周ポケットの歯周病プラーク(※5)を殺菌します。

※1 歯周病：歯肉炎・歯周炎の総称、※5 歯周ポケット内の歯垢(歯周病菌を含む菌の集合体)

２）歯を白くする

きめ細やかな泡が、着色汚れ（ステイン）を包み込み、浮かせて除去しやすくする「マイルドクレンジング処方」

３）歯がしみる痛みを防ぐ

イオンバリア効果で薬用成分「硝酸カリウム」が刺激の伝達を防ぎ、知覚過敏で歯がしみる痛みを防ぎます。

４）ムシ歯を予防する

高濃度フッ素（1450ppm）を配合しています。

＊本製品の6歳未満のお子様へのご使用はお控えください

５）出血を予防する、６）歯石沈着を予防する、７）口臭を防止する、８）口中を浄化する

（２）薬用成分「トラネキサム酸」が効果的に働く高吸収処方

（３）華やかで気分の上がるパール色のペーストを採用

（４）歯ぐきをじっくりケアできるやさしい使用感

（５）生活シーンや気分に合わせて選べる3つの香味を品揃え

「エレガントフルーティミント」：贅沢で華やかな気分にさせてくれる香味

「フレッシュクリスタルミント」：いきいきした気分にさせてくれる香味

「ロイヤルハーブミント」：優雅でリラックスした気分にさせてくれる香味

（香味イメージ）

５．システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ シリーズ商品ラインアップ

以下、太字が本リリースの新製品。すべて医薬部外品

左から、

システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ エレガントフルーティミント 95g

システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ フレッシュクリスタルミント 95g

システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ ロイヤルハーブミント 95g

システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ よくばりな美白 シルキーフローラルミント 95g

（販売名：システマCKa）

システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ よくばりな美白 ブライトニングフローラルミント 95g

（販売名：システマCKb）

＊『システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ よくばりな美白』２香味はパッケージを変更（2026年4月自然切替）

【関連情報】

・ライオン統合レポート「オーラルヘルスケアの成長加速」

https://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2025/pdf/ir2025.pdf#page=20

『システマ ハグキプラス プレミアム』ブランドサイト

https://systema.lion.co.jp/product/premium/