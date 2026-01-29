「第２回菅野杯 プロ野球ゴルフ選手権 Supported by FJネクスト」冠協賛のお知らせ

株式会社FJネクストホールディングス

株式会社FJネクストホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：肥田恵輔、証券コード：8935）の100％子会社である、株式会社FJネクスト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：肥田幸春）は、BS12 トゥエルビにて放送される「第２回菅野杯 プロ野球ゴルフ選手権 Supported by

FJネクスト」（２月１日(日)よる7：00～9：00）に冠協賛することをお知らせいたします。

番組ロゴゴルフを楽しむ菅野選手歓談する選手たち

1.番組概要

球春到来前の大一番「第２回菅野杯 プロ野球ゴルフ選手権 Supported by FJネクスト」では、プロ野球界屈指のゴルフ自慢が栃木県那須塩原のホウライカントリー倶楽部に集結します。

大会発起人であり、第１回のペアマッチ王者である菅野智之選手、

元横浜DeNAベイスターズの三嶋一輝選手、

昨年は菅野選手のパートナーとして参加し、見事優勝した大城卓三選手、

そして、2025年のセ・リーグ王者である阪神タイガースからは伊藤将司選手、

合計４名の選手が参戦！

ハイレベルなプレーが繰り広げられる真剣勝負は必見です！

番組初の個人戦で栄光を掴むのはいったい誰なのでしょうか？

【出演者】菅野智之、三嶋一輝、大城卓三、伊藤将司、皆藤慎太郎（リポーター）（敬称略）

【解説・実況】タケ 小山、高橋大輔（敬称略）

■番組公式サイト：https://www.twellv.co.jp/program/sports/suganohai2/

菅野智之選手三嶋一輝選手大城卓三選手伊藤将司選手

2.放送スケジュール

・放送局：BS12 トゥエルビ

（24時間全国無料のBS放送局です。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。)

・放送日程：２月１日(日)よる7：00～9：00

・放送終了後TVerで配信予定

3.見どころ

戦いの舞台はホウライカントリー倶楽部（栃木県）。

第１回に出場した菅野智之投手と大城卓三選手に加え、ベストスコア72を誇る三嶋一輝選手と今大会最年少の伊藤将司選手が初出場。

「今回は個人戦なので、自分のプレーをしっかりしよう」と、前回大会からの心境の変化を語る大会発起人の菅野投手。今大会も、飛距離300ヤード超えの規格外の一発を繰り出します。

ダークホースである大城選手は前回大会よりさらに実力をつけ、序盤から流れを掴むプレーを見せます。

菅野選手も注目していた実力者である三嶋選手は安定したショットをみせ、伊藤選手は球界若手ゴルファートップクラスの実力を披露するなど、それぞれのゴルフスキルが光る場面も！

笑いあり、見どころありの、前回とは一味違ったハイレベルな戦いをお見逃しなく！

４.プレゼントキャンペーン

BS12プロ野球中継公式Xアカウント（ https://x.com/twellv_baseball）では、抽選で出演者サイン入り色紙が当たるキャンペーンを開催中です。詳細は公式Xをご覧ください。

