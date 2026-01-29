建設・建築業界向け、業務整理から伴走するDX支援「エルボーズの建設DX」開始

株式会社Lbose

株式会社エルボーズ（本社：熊本県熊本市、代表取締役：小谷草志）は、建設・建築業界向けに、業務整理からDX企画、伴走支援、システム開発までを一貫して支援するサービス「エルボーズの建設DX」を、2026年1月29日より提供開始します。

DXを「導入」で終わらせず、現場への定着と成果創出までを見据え、実業の現場で培った知見をもとにフル体制で支援します。

サービス提供の背景

現場が回る利益が増える最新の建設DX

建設・建築業界では、人手不足や原価高騰、業務の属人化などを背景に、DXへの関心が高まっています。一方で、ツールやシステムを導入したものの、現場で使われず定着しない、期待した成果につながらないといった課題も少なくありません。

DXは単なるツール導入ではなく、現行業務の整理や課題の可視化を行った上で、現場に合った形で設計・運用し、定着させていくことが重要です。エルボーズは、建設・建築をはじめとする実業の現場でDXやシステム開発に関わってきた経験を活かし、導入後の運用や成果創出まで見据えた支援体制を整えました。

「エルボーズの建設DX」について

「エルボーズの建設DX」は、建設・建築業界に特化し、DXの企画段階から現場への定着、成果につながる運用までを一貫して支援するサービスです。

業務フローや現場の違和感を整理するところからスタートし、DXの方向性設計、伴走支援、システム開発までをフル体制で提供します。経営層と現場双方の視点を踏まえながら、実務に根差したDXを推進します。

サービスの特長

「エルボーズの建設DX」は、業務整理・設計・定着までを一貫して支援する点が特長です。

ツール導入前の業務整理から支援

システムやツールの選定に入る前に、現行業務の流れや課題を整理し、DXの目的を明確化します。

現場・経営の両視点でDXを設計

経営判断に必要な視点と、現場で実際に使われる運用の両立を重視したDX設計を行います。

定着と成果創出まで伴走

導入後も継続的に伴走し、現場への定着や業務改善、利益改善につながる可能性を見据えた支援を行います。

建設DXにおけるAI活用と、現場起点の開発アプローチ

建設・建築業界では、DXの必要性が叫ばれてきた一方で、業務の複雑さや現場ごとの違いから、これまで十分に実現しきれなかった領域も多く存在します。近年、AI技術の進化により、こうした課題に対して新たな可能性が生まれつつあり、現場レベルでも「自社にAIを導入する」ことへの期待が高まっています。

エルボーズでは、DX支援の開発手法としてAIを活用したモックアップ駆動開発（完成形をいきなり作るのではなく、画面イメージや試作を使いながら要件を固めていく開発手法）を取り入れ、現場へのヒアリングを重ねながら、実際に使われるシステムのMVP（最小実用製品）を短期間で構築しています。AIを活用することで、変化し続ける現場フローにも柔軟に対応し、手戻りを抑えた開発を可能としています。

また、案件ごとに最適な形でシステム内へAIを組み込むことで、人的な営業活動や業務対応にかかる時間・費用ロスの削減にもつなげています。エルボーズは、AIを単なる技術要素としてではなく、現場DXを前進させ、事業成長を支えるための実践的な手段として活用しています。

支援実績

詳細を見る :https://www.lbose.co.jp/lp/kensetsudx/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=kensetsudx01- 年間80件以上のDX・システム支援実績- 最短1週間で稼働可能- 最短3ヶ月で初期リリース- プロジェクト継続利用率95％- プロジェクト遅延件数：0件（延滞・遅延なし）

※上記は過去の支援実績に基づく数値です。

提供形態・料金体系

サービス詳細

- 提供内容：DXコンサルティング、伴走支援、システム開発- 契約形態：月額制／個別見積- 提供エリア：全国（オンライン対応可）- 提供開始日：2026年1月29日

以下の詳細からご覧ください。

今後の展望

詳細を見る :https://www.lbose.co.jp/lp/kensetsudx/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=kensetsudx01

エルボーズは今後も、建設・建築業界の現場に寄り添いながら、DXを「一時的な施策」ではなく「継続的な業務改善」として根付かせる支援を行っていきます。現場起点のDXを通じて、業界全体の生産性向上に貢献していきます。

会社概要

会社名：株式会社エルボーズ

所在地：熊本県熊本市中央区安政町4-14

創業：2017年10月

代表者：代表取締役 小谷草志

URL：https://www.lbose.co.jp