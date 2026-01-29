ライトオンのデニムが進化！ アイテムを拡充し、春を彩るデニムコレクションを新たに展開

株式会社ライトオン

株式会社ライトオン（所在地：東京都台東区、代表取締役：大峯伊索）は、「ヒトの魅力」と「モノの魅力」を通じてお客様の期待を超える満足を提供し、選ばれ必要とされる企業を目指しています。

2026年春シーズンは、ライトオンの得意分野であるデニムをキーアイテムとして、素材・シルエット・デザインのバリエーションを拡充し展開いたします。

商品は、トレンドのワイド、コクーンなどのシルエットのジーンズに加え、デニムキャミソールやシャツ、ジャケットなどのトップスもラインナップ。日常のアクティブシーンからお出かけまで、着る人の毎日を彩ります。

【 URL 】

＜WOMENS＞https://right-on.co.jp/shop/pages/w-denim-260114.aspx(https://right-on.co.jp/shop/pages/w-denim-260114.aspx)

＜MENS＞https://right-on.co.jp/shop/pages/m-denim-260114.aspx(https://right-on.co.jp/shop/pages/m-denim-260114.aspx)

【 商品取り扱い店舗 】

・ライトオン全店舗 ・公式オンラインショップ

デニムコレクション “R-New Denim” 概要

動こう、デニムと。

今季の一推しは、“デニム”。

デニムは、老若男女に愛される日常の定番アイテムです。

ライトオンが今季ご提案するデニムは、おしゃれで、はきやすくて、楽ちん。

アクティブにも、ちょっとおしゃれにも着こなせます。

2026年のスタートとともに、デニムと一緒に自由に動き出そう。

そんな想いを込めたラインナップです。

WOMENSアイテム 商品詳細

デニムワイドパンツ \5,990(税込)

淡加工色中濃加工色ワンウォッシュ

快適で動きやすいワイドシルエットで、ヒップラインがあがるようシルエットを細部まで設計し、後ろ姿も美しいラインにこだわったアイテムです。

サイズ:S-XL カラー:淡加工色、中濃加工色、ワンウォッシュ

デニムビッグシャツ \5,990(税込)

淡色中濃色

ゆったりしたビッグシルエットのシャツです。スウェットの上から羽織ることもできるサイズ感で、重ね着スタイルを楽しむことができ、春先まで長く着ていただけます。

サイズ:S-L カラー:淡色、中濃色

デニムジップ2WAYキャミ \4,990(税込)

中濃加工色ワンウォッシュ

前後、2WAYで着られるキャミは、薄手のデニムを使用している為、長く活躍するアイテムです。

アームホールが広めなので、ゆったりしたロンTも重ね着ができます。

サイズ:M-L カラー:中濃加工色、ブラック

デニムコクーンパンツ \5,990(税込)

中濃加工色ワンウォッシュ

ふんわりとした立体シルエットで、ゆるいのにキレイ見えが叶うパンツです。コンパクトなショート丈トップスとの相性が良く、スタイルアップもできるアイテムです。

サイズ:S-XL カラー:中濃加工色、ワンウォッシュ

MENSアイテム 商品詳細

デニムカーゴパンツ \6,990(税込)

淡加工色中濃加工色ブラック

大きなサイドポケットとリラックス感のあるゆったりとしたシルエットが特徴です。柔軟性に優れた10オンスデニムを使用しています。独自のウォッシュ加工で生まれた風合いが今のトレンドにぴったりな1本です。

サイズ:S-XL カラー:淡加工色、中濃加工色、ブラック

デニムフルジップパーカー \6,990(税込)

中濃色ブラック

デニム素材を使用し、柔らかく軽やかな素材感で、春先のアウターとしても活躍します。絶妙な

色落ち感で、着込むほどに味わいが増すのが特徴です。

サイズ:M-XL カラー:中濃色、ブラック

デニムワイドスラックス \6,990(税込)

淡色加工中濃色加工ブラック

柔らかく適度な厚みを持った10オンスのデニム生地を使用し、しっかりとしたハリ感がありながら、動きやすさも考慮しています。すっきりと見える2タックがシンプルながらも奥行きのあるスタイルを実現します。

サイズ:S-XL カラー:淡加工色、中濃加工色、ブラック

デニムフルジップジャケット \8,990(税込)

中濃色ブラック

定番かつトレンドのフルジップジャケット。程よいウォッシュ加工で、デザイン性もありながら、幅広い世代にご着用いただけるアイテムです。

サイズ:M-XL カラー:中濃色、ブラック

株式会社ライトオンについて

ライトオンは、年齢・性別を超えた幅広い客層に、カジュアルウェアを販売しています。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。

ライトオンは【ヒトの魅力】と【モノの魅力】で、お客様の期待を超える満足を提供し、お客様に選ばれ必要とされる企業を目指します。

＜WEB＞https://biz.right-on.co.jp

＜ONLINE SHOP＞https://right-on.co.jp

＜LINE＞@right-on

＜Facebook＞https://www.facebook.com/righton.co.jp

＜X＞@righton_pr / https://x.com/righton_pr

＜Instagram＞＠righton_pr / https://www.instagram.com/righton_pr

@right_on_kids / https://www.instagram.com/right_on_kids

＜TikTok＞@righton_official / https://www.tiktok.com/@righton_official