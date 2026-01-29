¡Ö°¦¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤Î¤Á¤È²ÈÂ²¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡¡Âè£±²ó¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×³«ºÅ
ÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò±þ±ç¤¹¤ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ØÌ´¤ò¡×(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Âç½»ÎÏ)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¢Åìµþ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÂè£±²ó À¤³¦°ì¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤ÎÉ½¾´¼°µÚ¤ÓµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö°¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»þ¤ËÉ½ÌÌÅª¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¡¢ËÜÍè¤Î¿¼¤µ¤äÂ¿ÍÍÀ¤¬¸«¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°¦¤È¤ÏËÜÍè¡¢Îø°¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¡¢¼Õºá¤·¤¿¤¤°¦¡¢ÁÓ¼º¤Î°¦¡¢´¶¼Õ¤Î°¦¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤¬»ý¤ÄÁÛÁü¤¹¤ë¿´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¶Ë¤á¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ç¿¼¤¤´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
ÅöË¡¿Í¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í´ÖËÜÀ¤ò¿®¤¸¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ç°ìÈÖ¾®¤µ¤¯¤Æ´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÁÈ¿¥¡×¤«¤é¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤Î´Ø·¸ÀºÆ¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¿´¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö°¦¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢Ê¬¤«¤Á¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÂº¤µ¡¢¤¤¤Î¤Á¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡×¤È¤¤¤¦¸ÅÅµÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¤â¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤¤ÎÅÁ¤¨Êý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜµ¤¡¦ËÜÅö¡¦ËÜÊª¤Î´¶¾ð¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤--¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û 2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ) 14:00～16:00(¼õÉÕ13:30～)
¡Ú²ñ¾ì¡Û Åìµþ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥×¥é¥¶ ¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-53-67/½ÂÃ«±Ø¡¦É½»²Æ»±Ø¤è¤êÅÌÊâ)
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û ÌµÎÁ(Í×»öÁ°¿½¹þ)
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û ²¼µURL¤Þ¤¿¤ÏQR¥³ー¥É¤è¤ê¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡https://x.gd/zPAeqD
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡Û
- °§»¢¡¦³èÆ°Êó¹ð¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ØÌ´¤ò ÂåÉ½Íý»ö Âç½»ÎÏ
- ¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×É½¾´¼°¼õ¾ÞºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤ÈÉ½¾´¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
- ÆÃÊÌ¹Ö±é¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡×¹Ö»Õ¡§ºÙÃ«Î¼ÂÀ»á(¸µÀ»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¾®»ùÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÄ¹)
¢£ ÆÃÊÌ¹Ö±é ¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ºÙÃ«Î¼ÂÀ(¤Û¤½¤ä ¤ê¤ç¤¦¤¿)»á
¸µÀ»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¾®»ùÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÄ¹
1948Ç¯»³·Á¸©À¸¤Þ¤ì¡£1972Ç¯ÅìËÌÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¥Æ¥¥µ¥¹Âç³ØM.D.AndersonÉÂ±¡¾®»ù²Ê¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¥Õ¥§¥íー¤ò·Ð¤Æ¡¢1980Ç¯À»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¾®»ù²Ê¤ËÉü¿¦¡£1994Ç¯Æ±±¡¾®»ù²ÊÉôÄ¹¡¢2003Ç¯Éû±¡Ä¹·óÌ³¡¢2005Ç¯¾®»ùÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤òÎòÇ¤¡£2014Ç¯¤è¤êÆ±±¡¸ÜÌä¡¢2024Ç¯Âà¿¦¡£
¸½ºß¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×ÂåÉ½Íý»ö¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë²ñÉûÍý»öÄ¹¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ØÌ´¤ò ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÅù¤òÌ³¤á¤ë¡£¾®»ù¤¬¤ó°åÎÅ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÇÐ¿Í¡¦ºÙÃ«ÓÊ¡¹¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¢£ ¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤Î¡Ö°¦¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¿¼¤µ¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Îø¿Í¤Ø¤Î°¦¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¼Õºá¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö°¦¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤òÂº½Å¤·¡¢ËÜµ¤¡¦ËÜÅö¡¦ËÜÊª¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçºîÉÊ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¸¾Ï¤Î¹ªÀÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤¤ä¡¢½ñ¤¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò½Å»ë¤·¤ÆÁª¹Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÉ½¾´¼°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ÅöË¡¿ÍÂåÉ½¡¦Âç½»ÎÏ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö°¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿¼¤¤¡£
Îø¿Í¤Ø¤Î°¦¤À¤±¤¬°¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¡¢¿Æ¤Ø¤Î°¦¡¢¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î°¦¡¢¼Õ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¼Õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦¡¢¼º¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿°¦--¿Í¤Î¿ô¤À¤±¡¢°¦¤Î¥«¥¿¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê°¦¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÀµÄ¾¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Áê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡¢¤È¤Æ¤â¿¿Ùõ¤Ê±Ä¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤ì¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤É´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¤È¤¤¤¦°ìÈÖ¾®¤µ¤¯¤Æ´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÁÈ¿¥¤«¤é¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¡£°¦¤Î¥«¥¿¥Á¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤Ë±þ±ç¤·¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ØÌ´¤ò ÂåÉ½Íý»ö Âç½»ÎÏ
¢£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ÕµÁ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅöË¡¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö£³¼Ô¡ÊÆñÉÂ²ÈÂ²¡¦»Ù±ç¼Ô¡¦´óÉÕ¼Ô¡Ë¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë±þ±ç¤·¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¾ì¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë¤¤¤Î¤Á¤Î»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÎËÜµ¤¤ÇÀ¸¤¤ë»Ñ¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÎÏ--¥½¥³¥ê¥(ÄìÎÏ)--¤Ëµ¤¤Å¤¡¢³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°¦¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆñÉÂ²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È²ÈÂ²¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¡Ö¿Í¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í´ÖËÜÀ¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃÄÂÎ³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ØÌ´¤ò
ÀßÎ©¡§2010Ç¯3·î(2012Ç¯¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÇ§Äê)
ÂåÉ½Íý»ö¡§Âç½»ÎÏ(¤ª¤ª¤¹¤ß ¤ê¤)
½êºßÃÏ¡§¢©104-0042 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆþÁ¥2-9-10 ¸ÞÛê¥Ó¥ë4A
TEL¡§03-6280-3214
FAX¡§03-6280-3215
E-mail¡§info@yumewo.org
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.yumewo.org
¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¡§
- ¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó(ÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô»Ù±ç)
- Hope & Wish ¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹(²Æì¡¦²¸Ç¼Â¼)¤Î±¿±Ä
- ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥¹¥Îー¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à
- ¾®»ùË¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ö¥À¥¤¥¸¥ç¥Ö¡×
- ´ë¶È¸¦½¤¡¦¹Ö±é³èÆ°(¥½¥³¥ê¥¶µ°é¸¦µæ½ê¤ÈÏ¢·È)
- ±Ç²è¡ØGiven～¤¤¤Þ¡¢¤³¤³¡¢¤Ë¤¢¤ë¤·¤¢¤ï¤»～¡Ù¤ÎÀ©ºî¡¦¾å±Ç
- 100Ç¯¥«¥ì¥ó¥Àー/LIFE IS A JOURNEY¶¨²ñ¤Î±¿±Ä
- ÊÆ¹ñ¡ÖGive Kids The World¡×¤È»ÐËåÄó·È
¢£ ¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¤Î¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¾åµÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡¦Âç½»ÎÏ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆÃÊÌ¹Ö±é¹Ö»Õ¡¦ºÙÃ«Î¼ÂÀ»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼èºà¤â¡¢ÆüÄøÄ´À°¤Î¾å¡¢ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£