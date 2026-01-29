宇宙に熱を逃がすゼロエネルギー冷却技術SPACECOOL、2025年度省エネ大賞を受賞

SPACECOOL株式会社

SPACECOOL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：末光 真大、以下「当社」）が開発・製造・販売する放射冷却素材「SPACECOOL」は、この度、一般財団法人省エネルギーセンター主催の「2025年度 省エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）」を受賞しました。

本表彰式は2026年1月28日に東京ビッグサイトで開催され、経済産業大臣政務官の越智俊之氏および省エネルギーセンター会長の海輪誠氏の出席のもと、受賞者の表彰が行われました。

近年、地球温暖化の進行により、建物や屋外インフラの高温化が進み、冷房需要の増加に伴って空調エネルギー消費量およびCO2排出量の増大が課題となっています。一方で、事業者においては、労働安全規則の改正により労働者の熱中症対策が義務付けられており、空調利用を抑制することには現実的な限界があります。

このような背景において、当社の放射冷却素材「SPACECOOL（スペースクール）」は、直射日光の影響を受けやすい建物屋根や屋外インフラに施工することで、外部電力を一切使わずゼロエネルギーで室内や機器内部の温度上昇を抑制し、空調エネルギーの削減に寄与するという新たなカーボンニュートラル技術として注目されています。製品ラインナップには、フィルム、マグネットシートといった当社が製造・販売する製品のほか、当社が公式供給を行い、パートナー企業が製造・販売しているEmpowered by SPACECOOL(*1)というカテゴリがあります。この度の受賞は、SPACECOOLの省エネ性のほか、耐久性や、量産化に成功しており市場への波及がしやすい点などが評価されたものと考えております。

今後も当社は、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、グローバル市場におけるSPACECOOLのさらなる普及を目指してまいります。

放射冷却素材「SPACECOOL」について

直射日光下において、太陽光からの熱をブロックし熱吸収を抑えるだけでなく、熱を「大気の窓⁽*2⁾」の波長域の赤外線として宇宙に逃がすことで、ゼロエネルギーで外気温よりも温度低下することを可能にした世界最高レベルの放射冷却性能を持つ新素材です。建物、屋外インフラ、人や動植物に適応することで、空調エネルギー削減、機器の安定性向上、労働環境や生産性の改善など、地球温暖化の適応策かつ緩和策の両面に貢献します。

SPACECOOL株式会社について

SPACECOOLの原理イメージ

2021年4月に設立した国内発クライメートテックスタートアップ。自然界の放射冷却現象を技術化し、従来技術では実現できなかった日中のゼロエネルギー冷却を可能にする放射冷却素材、「SPACECOOL（スペースクール）」の研究開発・販売を行う。建物や屋外インフラ、人や動植物にSPACECOOLを適用することで、エネルギー負荷やCO2排出量の削減、ヒートストレス改善や生産性の向上などを実現し、地球温暖化対策のゲームチェンジャーを目指す。

SPACECOOL公式ウェブサイト：https://spacecool.jp/

(*1)Empowered by SPACECOOL製品には、ロンシール工業株式会社のイノベーションプルーフRR、日本ワイドクロス株式会社のSPACECOOLルーフシェード、カンボウプラス株式会社のREI KEEPなどがあります。 詳しい製品ラインナップはこちら：https://spacecool.jp/product/

(*2)光には、大気を通過しやすい(透過率が高い)波長と大気に吸収されやすい(透過率が低い)波長が存在しています。光エネルギーの形で熱を宇宙空間に輸送するには大気の透過率が高い波長が優れており、特に透過性が高い波長8-13μmの波長範囲を「大気の窓」と呼びます。

※「SPACECOOL」は登録商標です。