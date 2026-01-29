正月太り、年齢を重ねるほど繰り返しダイエットも失敗

株式会社ナリス化粧品

株式会社ナリス化粧品(代表者：村岡弘義 本社：大阪市福島区)は、25歳～54歳の全国の働く男女1,869名を対象に、今年のお正月の過ごし方についてアンケートを実施しました。（実施日：2026年１月10日～16日 実施方法：インターネットによる自社調査 調査対象：全国の25歳～44歳の男性 ｎ＝937 女性 n=932 合計 ｎ＝1,869 質問内容によってｎは異なります。）「正月太り」は今や市民権を得た言葉となっていますが、約半数が体験している実態が明らかになりましたので、その内容を以下にまとめます。なお、この調査は当社の栄養調整食品「ぐーぴたっ」のマーケティング活動の一環として行ったものです。

【調査トピックス】

１. 今年の正月休みの期間、約３割が9日間。

正月休みの日数は、正月太りと関係がない。

最も「太った」と感じているのは、正月休み期間が2日間の人。

２. 「正月太りした」と感じているのは男女ともに約5割。

「正月太りした人」の約9割が正月太りは初めてではない。

もっとも「太った」と感じているのは、30代後半女性。男性は50代前半が「太った」。

50代以上は4割以上が10回以上正月太りしている。

３. 「正月太りした」人が正月休み期間中に普段よりも増えたこと、

男女ともに1位は「食事の量」。

男性は女性に比べて「飲酒の量・飲酒の回数」が多く、女性は「間食の回数・間食の量」が多い。

４. 正月太り解消ダイエットをしようと思っている人は約8割。

そのうち、これまで正月太り解消ダイエットに成功しているのは約5割。

25歳～29歳では、男女ともに約7割が正月太り解消ダイエットに成功している。

50歳～54歳では、男性の約半数、女性の約7割が成功していない。

５. 正月太り解消ダイエット成功者のダイエット方法、運動よりも食事。

【調査結果】

１.今年の正月休みの期間、約３割が9日間。

全国の25歳～54歳の働く男女1,869名（うちわけ 男性 937名 女性 932名）に、インターネットで今年（2025年12月末～2026年1月頭まで）の正月休みの期間について聞きました。最も多かったのは「9日間」で、27.9％と約3割でした。その他は大きな差がなく、「5日間」の9.6％、「8日間」の8.1％と続きます。1週間以上の正月休みがあった人を合わせると53.9％で、半数以上となりました。一方で「なし」は、6.5％でした。

次に正月休みが1日以上あった1,747名の男女に、正月休み期間中に太ったか否か聞きました。全体では、「とても太った」が9.4％、「少し太った」が40.1％で合わせると49.5％と約半数の人が太ったと答えました。「変わらない」は40.3％、「少しやせた」は4.1％、「とてもやせた」は0.6％とやせた人は合わせて4.7％と少数派でした。

正月太りをしたか否かと、正月休みの期間を掛け合わせて見てみました。「とても太った」が最も多かったのは「11日以上」と答えた人でしたが、「とても太った」と「少し太った」人を合わせた割合で見てみると、最も「太った」と答えたのは「2日間」の正月休みの人でした。当社では正月休みの期間が長くなればなるほど、太ったと感じる割合が増えるのではないかと予想していましたが、正月休みの日数と自身が感じる正月太りには相関がありませんでした。

２.「正月太りした」と感じているのは男女ともに約5割。「正月太りした人」の約9割が正月太りは初めてではない。

正月太りをしたと感じているのは、「とても太った」9.4％、「少し太った」40.1％を合わせて49.5％でしたが、性別で見ると男性「とても太った」10.8％、「少し太った」37.6％で合わせて48.4％。女性は「とても太った」8.0％、「少し太った」42.6％を合わせて50.6％の人が「太った」と答えているため、男女に大きな差はないことがわかります。

これを年齢性別で見てみると、男性は年齢を重ねるほど、「太った」と感じている人が多い傾向があることがわかり、50歳～54歳では56.8％と6割近くに上ります。女性は「太った」と感じているのは35歳～39歳が58.5％で最も多く、50歳～54歳は「太った」と感じている人が40.6％で全世代、性別の中で最も少ない結果でした。女性は40代以上は「変わらない」と答えている人の割合も多いです。

次に今年の正月休みに正月太りしたと答えた811名の男女に、これまでの正月太りの経験について聞きました。全体で は正月太りの経験は「今回が初めて」と答えたのは11.1％で約1割にとどまり、88.9％と約9割の人が複数回にわたって正月太りを経験しています。最も多いのは「2～3回」で42.8％ですが、「10回以上」の割合も22.6％と多いことがわかりました。

年齢性別で見てみると、年齢が高いほど「10回以上」正月太りしていると答えた人の割合いが高くなる傾向があり、50歳～54歳では、男性で42.0％、女性で41.5％とともに4割以上となります。また「今回が初めて」やこれまでに「2～3回」が最も多かったのは、男女ともに25歳～29歳でした。

３.「正月太りした」人が正月休み期間中に普段よりも増えたこと、男女ともに1位は「食事の量」。

正月太りしたと答えた1,747名の男女に普段よりも増えた行動について聞きました。全体で最も多かったのは「食事の量」で37.0％。男性は35.1％で女性が38.8％だったので女性の方が多い結果でした。年齢性別で見てみると、「食事の量」や「食事の回数」が比較的多いのは女性、「飲酒の回数」や「飲酒の量」が比較的多いのが男性でした。また、「間食の回数」や「間食の量」など、間食に関する行動は女性の方が普段よりも増えたと答えている割合が高いことがわかりました。「会食の機会」や「運動の機会」は男性の方が多い傾向であるようです。

また、正月休み期間に普段より増えた行動とご自身の「正月太り」の意識を掛け合わせて見てみました。「とても太った」と感じている人は、上位8項目のすべ てで最も高い割合です。特に「食事の量」「食事の回数」「間食の回数」が増えたと答えている割合が高く、5割以上となっています。

４.正月太り解消ダイエットをしようと思っている人は約8割。そのうち、約5割がこれまで正月太り解消ダイエットに成功している。

今年、正月太りしたと感じている人の25.5％が「必ずダイエットをしようと思っており、「できればダイエットをしよう」と思っている51.4％と合わせた76.9％の8割近い人がダイエットをしようと思っているようです。

正月太り解消のためのダイエットをしたいと答えたうちの558名にこれまでの正月太り解消ダイエットの経験を聞いてみました。全体では、「とても成功している」6.6％、「まあまあ成功している」40.1％で合わせて46.7％と約半数がこれまでダイエットに成功しています。ただし、細かく見ていくと、男女ともに年齢を重ねるにつれて、ダイエットの成功の割合が少なくなっていく傾向が見られます。「とても成功している」と「まあまあ成功している」を合わせた「成功している」人よりも、「あまり成功していない」と「全く成功してない」を合わせた「成功していない」人の割合は男女ともに34歳までは「成功している」が多く、「成功していない」人を上回っています。35歳を超えると「成功している」人と「成功していない」人の割合が同等、もしくは「成功していない」人の方が上回るようになります。男性は35歳以上でも、年齢で見るとそこまで大きな差は見られないものの、女性は45歳～49歳で64.9％、50歳～54歳で68.8％がダイエットに成功していないと答えています。

５.正月太り解消ダイエット成功者のダイエット方法、運動よりも食事。

最後に、正月太りをしたのでダイエットしようと思っている624名に、ダイエットの方法について聞きました。（複数選択のため、合計が100％にはなりません。）全体の1位は「食事の量を減らす」で43.6％、「運動を増やす」が続き、38.8％です。ともに男性の方が比較的多い傾向があります。女性は「食事の内容を変える」や「間食の量を減らす」などが多い傾向が見られました。

ダイエットの方法と、これまでのダイエットの成功経験をかけ合わせて見てみました。「とても成功している」人は、「食事の量を減らす」「食事の回数を減らす」、「飲酒の量を減らす」、「飲酒の回数を減らす」と多くの項目を選択しているようです。「まあまあ成功している」と答えた人も平均的に多くの選択肢を選んでいます。興味深い内容としては、「とても成功している」と答えた人の「運動を増やす」を選んでいる割合が最も少ないことです。全体的にはダイエットに成功している人ほど、多くの方法を組み合わせていることがわかりました。

【全体を通した考察】

ダイエットは現代人の多くにとって今や切り離せない悩みとなっています。「お正月太り」という言葉は長く定着しており、もはや普通のことであるように認識されていますが、それは果たして本当なのか、実態を知るために今回の調査を行いました。正月休みの期間が長ければ長いほど正月太りをするのではないかと予想していましたが、そうではなく、休みが短くともその期間中に食事が増えることなどで、正月太りをしている実態がわかりました。意外と正月太りを解消するダイエットに成功している人の割合が高いものの、成功・不成功に年齢との相関がみられます。年齢を重ねるほど、毎年のように正月太りをする人が増え、正月太りを解消できない人が増えていく実態がわかりました。また、ダイエットの成功者は運動よりも食事の調整を意識していることも確認できました。

また男女によるダイエット方法については、男性は食事や飲酒で調整しようとする傾向があり、女性は間食によって調整しようとする傾向があるようです。どちらにしてもダイエットは偏った方法でなくバランスよく取り組むことが必要であると考えます。

当社が1997年から発売している栄養調整食品の「ぐーぴたっ」は、健康的にダイエットに取り組めることを目指し、ダイエット中でも美味しいスイーツのようなフレーバーを味わえるだけでなく、不足する栄養成分を補給することができます。また、水分で膨らむ食物繊維の働きにより満腹感が得られるため、間食としての満足度が高いだけでなく、食事の少し前に食べることで食事の量を減らすことにもつながります。

ぐーぴたっ しっとりクッキー ブルーベリーチーズケーキ

名称： 焼菓子・栄養調整食品

内容量：3本入り（個包装）

価格：オープン価格 参考価格：198円（税抜）214円（税込）

水を含むと膨らむ食物繊維（コンニャクマンナン）配合で、少しの量でもおなか満足のWフレーバーのソフトクッキーバー。身体づくりに必要なカルシウム・たんぱく質や、栄養バランスが崩れがちなダイエット中に必要な鉄をバランスよく配合しています。

しっとりしたチーズケーキ味の生地にブルーベリー風味のジャムを包み込んだフルーティーで上品な味

わい。

●食物繊維量/１本：2.9ｇ たんぱく質/1本：0.5ｇ カルシウム/1本：21mg 鉄/1本：0.4mg 熱量/１本：57kcal

