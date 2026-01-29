テクノロジーの生きるリカバリーウェアが、アスリートを支える。冬の『VENEX RECYCLE ACTION キャンペーン2026』開催

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、使わなくなったVENEXリカバリーウェアを集め、アスリートの休養サポートに活用する、「RECYCLE ACTION（リサイクルアクション）」キャンペーンを2026年2月2日（月）～3月1日（日）に開催します。

◆特設ページURL： https://store.venex-j.co.jp/page/recycleaction

■VENEX独自技術で支えるリカバリーとサステナビリティの実現

2005年に介護用品メーカーとして創業し、これまでリカバリーに関する製品・サービスを提供し続けている当社。2025年は、当社が2010年に世に送り出した代表商品「リカバリーウェア」が、多くの人に知られることとなりました。パイオニアブランドとして、誇りを持ってお届けしている製品には、VENEX独自のテクノロジーによって開発した特殊繊維「PHT（Platinum Harmonized Technology）」を使用しています。この糸には、ナノプラチナなどの複数の鉱物を練り込んだ独自の素材を練り込んでおり、リラックスしやすい環境を整える機能性を持っています。糸に練り込んでいるため、洗濯を繰り返してもこのリカバリー機能が劣化することはありません。より永く使っていただくための工夫を考えながら、常に高品質なモノづくりを目指しています（※1）。

VENEXリカバリーウェアの特徴である１.独自で素材や生地から開発していることと、２.機能の低下がないことから、VENEXでは『RECYCLE ACTIONキャンペーン』を定期的に実施しており、今回は2月2日（月）より応募を開始します。集まったリカバリーウェアは姿を変えて、VENEXが支援するスポーツ団体やチーム、アスリート、施設・団体に寄付しています。

ビジョンに「すべての人を元気にする」ことを掲げている当社は、今後もその実現のために、リカバリー製品の開発・製造・販売に限らず、モノづくりの背景においてもサステナブルな社会の実現を目指し、「休養」によるサポートを実施してまいります（※2）。

※1 よくある質問 商品について：https://store.venex-j.co.jp/page/faq

※2 VENEXのSDGs：https://www.venex-j.co.jp/initiative/sdgs/

〈レポート〉【ベネクスのサステナビリティ活動】RECYCLE ACTIONでつながる元気の輪

https://www.venex-j.co.jp/recovery_lab_magazine/support_team/detail/20250528.html

【キャンペーン概要】

◆キャンペーン名： RECYCLE ACTION（リサイクルアクション）

◆受付期間： 2026年2月2日（月）～3月1日（日）

◆対象商品： ベネクスリカバリーウェア（アクセサリーも含む）

◆対象外の商品： マスク・ブラ・ショーツ等衛生商品、KADOKAWAムック本付録商品、VITALISEシリーズ

◆キャンペーン特設ページ： https://store.venex-j.co.jp/page/recycleaction

◆回収方法：

〈店頭受付〉 期間中ご利用店舗のスタッフに、回収品持参の旨をお伝えください。

〈オンライン受付〉 キャンペーン特設ページに掲載する入力フォームより、必要事項をご記入いただき、

当社宛てに着払いにて商品をお送りください。

◆特典（回収品1点についての内容）：

〈店舗〉 当日1会計9,900円（税込）以上のお買い物の際、2,000円の割引をいたします。

詳細は店舗スタッフにお声掛けください。

※一部対象外の商品がございます。

〈オンライン〉 お客様が商品を発送いただいた後、当社事務局で確認でき次第、お申し込みの際にご選択いただいたオンラインストア

でご利用可能な割引クーポンを発行します。

クーポン使用期限： 2026年4月30日(木)まで利用可能

クーポン使用方法： 1会計9,900円（税込）以上のご購入で1回使用可能です。

※一部対象外の商品がございます。

◆回収品の活用方法：ベネクスがサポートするアンバサダー・アスリートの「休養」サポートなどに活用させていただきます。

◆対象店舗：

〈直営店〉 VENEX Recovery Lab 日本橋（日本橋高島屋S.C. 新館4階）

〈VENEX STORE:13店舗〉 伊勢丹新宿店 本館5階、高島屋横浜店 5階、ジェイアール名古屋タカシマヤ 9階、京王百貨店新宿店 5階、高島屋新宿店 8階、あべのハルカス近鉄本店ウィング館 6階、博多阪急 8階、ゴルフプラザアクティブ岩田屋店、伊勢丹立川店6階、イオンボディレイクタウン店、松坂屋名古屋店 本館6階、日本橋三越本店 本館5階、大丸東京店 9階

〈その他:22店舗〉 ゴルフプラザアクティブ丸井今井札幌店、フィットネスショップ 原宿店、足道楽 町田本店、足道楽 門前仲町店、足道楽 大森店、足道楽 西荻窪店、足道楽＋ イオンモール日の出店、松屋銀座6階 ゴルフショップカスタマイズファクトリー、高島屋玉川店 4階ゴルフ用品売り場、足道楽+ ららぽーと海老名店、足道楽+ モラージュ菖蒲店、足道楽+ イオンモール川口店、足道楽＋ イオンモール浦和美園店、足道楽＋ ららぽーと富士見店、足道楽＋ イオンモール船橋店、足道楽＋ イオンモール成田店、足道楽＋イオンモール座間店、ゴルフプラザアクティブ 松坂屋静岡店、フィットネスショップ 名古屋パルコ栄店、フィットネスショップ LINKS UMEDA店、ゴルフプラザアクティブ大丸京都店、ゴルフプラザアクティブ 大丸神戸店、

〈オンラインストア:3店舗〉 VENEX公式オンラインストア、VENEX公式楽天市場店、VENEX公式Yahoo!店

【注意事項】

〈持ち込み・申し込みについて〉

※実店舗とオンラインストアでオペレーションが異なるため、ご注意下さい。

※店舗およびオンラインストアともに、お一人様1日1回限り最大4点までお申込みいただけます。

※期間中は何度もお持ち込み・お申込みいただけます。

※クーポンはセール商品にはご利用いただけません。

※クーポンは回収ウェアのお持ち込みまたは、お申込みをした店舗以外ご利用いただけません。

※オンライン申込は、フォームでの受付は2026年3月1日(日)までですが、商品受付は3月9日（月）着荷分まで対応します。

※オンライン申込利用の際、配送業者は、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便での受付のみとなりますので、ご了承ください。

〈回収品について〉

※リサイクルを有効に行えるよう、店頭にお持ちになる前にお洗濯をお願いします。

※一度お預かりした品物は、ご返却できません。

※商品の包装（OPP袋や箱）などからは出した状態でお持ちください。

〈その他〉

※お預かりしたお客様の個人情報は、商品の発送のほか個人を特定しない統計的情報を目的に利用させていただきます。

※当社は法令などにより開示を求められた場合を除き、お客様の同意なしに第三者に開示・提供することはございません。

※不正利用が発覚した場合は弊社の判断にて特典ご利用を取り消しさせていただく場合がございます。

◆本キャンペーン問い合わせ先：ベネクスリサイクル事務局 046-200-9288

【ベネクスについて】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計230万着（2025年12月初旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。