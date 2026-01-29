【講演レポートを限定公開】欧州リテールの最新トレンドと、国内企業2社の「DX戦略」

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、「講演レポート礀店舗DX海外視察2025 -NRF Europe-欧州トレンドと 日本の実践知から探る店舗経営の未来」を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_108_nrfreport/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

「欧州の最新トレンド」と「日本企業のDX化による生存戦略」。

この2つの視点から、これからの店舗経営のヒントを探る特別な資料のご案内です。

先日、弊社カンリーは、海外の最新リテール事情をお届けするイベント「店舗DX海外視察2025 - NRF Europe - 欧州トレンドと日本の実践知から探る店舗経営の未来」をパートナー企業と共同開催いたしました。

本イベントの講演内容を、1冊のレポートに凝縮しました。

今回のレポートでは、テーマの異なる3つの講演から、それぞれの「勝ち筋」のエッセンスをご紹介します。

- NRF 2025 Europe 視察報告：「従業員ファースト」な欧州DXと、自律型AI（Agentic AI）の潮流- スーパーサンシ様 基調講演：大手撤退の中で黒字化を実現する「ネット宅配」戦略- ワンダーテーブル様 基調講演：ホスピタリティを最大化するためのDXの役割

本資料は、ダウンロードいただいた方のみへの【限定公開】です。

貴社の事業成長のヒントとして、ぜひご活用ください。

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_108_nrfreport/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約110,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

