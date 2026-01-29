CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：国見健介）は、同社グループが運営する会計ファイナンス人材特化型の転職エージェント「CPASSキャリア」および簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」において、会計ファイナンス人材の専属キャリアパートナー「キャリアAI」をリリースします。

開発経緯

会計ファイナンス人材の成長を支えるインフラ企業を目指す当社は、誰もが質の高いキャリア支援や情報収集を行える環境を構築しています。テクノロジーを活用することで、求職者のヒアリングから自己分析支援までを幅広くサポート。キャリアコンサルタントに相談する前段階で、より気軽に、かつ24時間365日いつでも相談や質問ができる環境を提供したいという想いから、本サービスの開発にいたりました。

導入の意義

本サービスは、CPAエクセレントパートナーズのトップキャリアアドバイザーの知見を搭載した「対話型AI」です。求職者との質疑応答を通じて潜在的な意向を掘り起こし、本人も気づいていない視点の提示や自己成長を促す助言を行います。 最大の特徴は、単なる求人マッチングを目的としていない点です。求職者のキャリアパスを最優先に考え、時には無料のeラーニングサービスによるスキルアップを提案するなど、視野を広げるための多角的な選択肢を提示します。

特徴

1. 求職者の潜在的な本音をキャリアAIが掘り起し

単なる履歴書情報に頼らず、キャリアアドバイザーのヒアリング技術をAIが再現します。

対話を通じて、求職者自身も気づいていなかった「本当のキャリアの軸」を言語化する

お手伝いをします。

2. 業界特化、高精度のキャリア提案

会計ファイナンス業界に特化した豊富なデータと、優秀なキャリアアドバイザーの知見を融合。

業界の特性を踏まえた、最適なキャリアパスと関連サービスを提案します。

3. いつでも、どこでも、気軽に相談

「気軽に聞いてみたいけど、誰に相談したらいいかわからない」

「キャリアアドバイザーとわざわざ日程を合わせるのが面倒」「忙しくて時間がない」という

悩みに応える24時間365日、求職者のタイミングで、心理的ハードルなくキャリアの壁打ちや

情報収集が可能です。

CPAエクセレントパートナーズの豊富な会計ファイナンスの知見やアセットを出典とした情報提供を行い、求職者の自己成長を促す。求職者との会話を通じて、会計ファイナンス人材の幅広いキャリアの選択肢の参考となる情報なども提案。当社開発者のコメント

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

AIプロジェクトリーダー・曽我 健二郎

「キャリアAI」の核心は、数多くのキャリア支援を行ってきたトップキャリアアドバイザーの思考プロセスを忠実に再現し、求職者の隣に寄り添う『専属のキャリア参謀』をAIにより再現した点にあります。自身のキャリアに悩みや迷いを感じた時、誰かに話すことで思考が整理された経験はないでしょうか。キャリアAIは、まさにその役割を果たします。キャリアアドバイザーの思考や知見を搭載したAIが、24時間いつでも皆様の壁打ち相手となり、漠然とした悩みの言語化や、自身でも気づいていない市場価値の発見をサポートします。



また、このキャリアAIで交わされた対話履歴を基に、各企業様とのより高精度なマッチングによるキャリアアップ支援や、個々の傾向に合わせてパーソナライズされたバーチャル模擬面接へと機能を拡張し、進化を遂げていく予定です。しかし、本当の成長とはAIだけで完結するものではありません。

キャリアAIが皆様の可能性の解像度を高め、私たちがその可能性を実現する活動をサポートすることで、会計ファイナンス人材の皆様が自信を持って未来を切り拓くために最適な次の一歩を踏み出せるよう、私たちは全力で支援します。

共同開発者のコメント

株式会社コルモアナ

代表取締役 平本 健祐

今回、CPAエクセレントパートナーズ様と共にキャリアAIを開発できたことを大変光栄に思います。

私たちは「人と組織の進化に寄り添い、“らしさ”を形にする」ことをミッションに掲げており、

本プロジェクトでも、トップコンサルタントの思考や対話の暗黙知を丁寧に言語化し、AIとして再現することに挑戦してきました。

このキャリアAIは、ただのチャットシステムではなく、悩みを整理し、自身の価値や可能性に気づくための“思考の伴走者”です。求職者様一人ひとりが納得感を持ってキャリアを選択できるよう、24時間いつでも壁打ちができる存在を目指しています。今後は、対話データを活用したパーソナライズや模擬面接、本質的なマッチングへと進化させ、「生成AI時代のあたらしいあたりまえ」をキャリア支援の領域から創っていきたいと考えています。AIと人が協業することで、一人ひとりが自信を持って次の一歩を踏み出せる社会の実現に貢献してまいります。

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)

簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)

会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)

会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)

会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)