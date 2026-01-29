燦ホールディングスのグループ中核葬儀会社　株式会社公益社家族葬会館「公益社 横浜六角橋会館」を2026年3月22日（日）に新たに開設

燦ホールディングス株式会社

全国どこでも安心・安全に、そして後悔のないお葬式やライフエンディングを迎えられる世の中を目指し、トータルサポートを提供する、燦ホールディングス株式会社（東京本社：東京都港区、大阪本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：播島聡、東証プライム：9628）のグループ中核葬儀社子会社である株式会社公益社は、葬儀会館として新たに「公益社 横浜六角橋会館」を2026年3月22日（日）に開設することをお知らせいたします。オープンに先立ち、3月20日（金）・21日（土）には会館オープンイベント、3月25日（水）人形供養祭を開催いたします。

■新館開設の背景

燦ホールディングスグループは、「シニア世代とそのご家族の人生によりそい、ささえるライフエンディングパートナー」というパーパスのもと、葬祭業界のリーディングカンパニーとして、人々の「最後」に真摯に向き合ってまいりました。そのグループ中核葬儀社子会社である株式会社公益社は、昭和7年の創業以来、年間10,000件を超える葬儀実績を通じ、まごころと品質にこだわったサービスで信頼を築いてまいりました。近年、葬儀に対する価値観が変化し、ご家族中心でゆっくりと最後を過ごしたいというニーズがより一層高まっております。こうした変化する時代ニーズに寄り添い、この度、横浜市神奈川区に「公益社 横浜六角橋会館」を開設いたします。東急東横線「白楽駅」および横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉町駅」から徒歩圏内という利便性を活かし、故人とご遺族が穏やかな時間を過ごせる家族葬に最適な環境を整えました。地域に根差し、ライフエンディングの安心を支える拠点を目指してまいります。

■公益社 横浜六角橋会館の特長

公益社会館は、葬儀専用に設計された会館で、長年の実績から導き出された設計により、ご遺族が故人を偲ぶためのかけがえのない時間を、より深く、より穏やかに過ごすことができるセレモニーホールです。横浜市神奈川区へ以下の特徴を備えた会館を新設します。

【家族葬に最適】

式場は約15席で、ご家族・ご親族様、親しい方々など、少人数の葬儀にご利用いただける設計です。

【故人との最後の時を大切に】

ご安置は専用のお部屋（安置室）でいたします。ご自宅のようにくつろげるプライベートな空間で、ご遺族が故人との最後の時をゆっくりと、心静かにお過ごしいただけるよう配慮しています。

【全宗教に対応】

全宗教に対応しており、各宗教・宗派、無宗教、音楽葬など、ご希望の葬儀を承ります。どのようなお見送りの形が故人とご遺族にとって最適か、専門スタッフが親身になってご相談を承ります。

【アクセスと利便性】

主要駅からのアクセスも良好です。東急東横線「白楽駅」徒歩約14分、横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉町駅」徒歩約15分と、公共交通期間でのご利用にも便利な立地です。

■公益社 横浜六角橋会館

【所在地】

神奈川県横浜市神奈川区六角橋5-8-11

【アクセス】

東急東横線「白楽駅」徒歩約14分、

横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉町駅」徒歩約15分

【会館概要】

式場 ：1式場（約15席）

安置室 ：1室、ガラス張り安置ボックス

駐車場 ：３台

【オープン予定日】

2026年３月22日（日）

【イベント情報】

2026年3月20日（金）・21日（土）会館オープンイベント開催

公益社の個人会員制度「プレビオクラブ」半額入会キャンペーン実施

2026年3月25日（水）「人形供養祭」開催

※人形の受付は、3月20日（金）・21日（土）のオープンイベント時に受付

■会社概要

株式会社公益社について

1932年創業の公益社は、90年を超える歴史の中で

信頼される企業としての組織基盤の整備に注力して

まいりました。2001年に東証1部上場を果たし、

プライバシーマークの認証取得など、安心して葬儀

を依頼できる経営体制を推進しています。現在は

燦ホールディングス株式会社（証券コード9628）

のグループ中核葬儀社として活躍しています。

燦ホールディングス株式会社について

燦ホールディングスグループは、東証プライム市場に上場する全国展開の専業葬儀事業者であり、葬祭業界のリーディングカンパニーとして、90年以上にわたり人の「最後」と真正面から向き合ってきました。

私たちは“まごころ”をもって故人をお見送りする時間を大切にし、シニア世代とそのご家族の一人ひとりの人生に寄り添いながら、葬儀は人生の最終章を締めくくるかけがえのない儀式だと伝えたいと考えます 。

また、ライフエンディングに対する啓蒙にも積極的に取り組み、ご本人とご家族が安心して最後を迎えるための準備を、社会全体で支える未来を目指しています。

これからも、人生100年時代を生きるすべての人にとって、「最後の時間が愛と敬意に包まれる社会」の実現に貢献してまいります。

企業名 ：燦ホールディングス株式会社

東京本社 ：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館14F

TEL:03-5770-3301（代表）

FAX:03-5770-3302

大阪本社 ：大阪市北区天神橋4-6-39

TEL:06-6208-3331（代表）

FAX:06-6208-3332

設立 ：1944年（昭和19年）10月2日（創業1932年8月）

資本金 ：25億6,815万円

従業員数 ：54名（単体）、1,153名（連結）

（2025年3月末現在）

事業内容 ：持株会社事業、不動産事業、管理業務受託事業

主要取引銀行：三井住友銀行、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、みずほ銀行

【燦ホールディングスグループ】

持株会社事業、不動産事業、管理業務受託事業

・燦ホールディングス株式会社

葬祭事業およびライフエンディングサポート事業

・株式会社公益社 ・株式会社葬仙 ・株式会社タルイ

・株式会社きずなホールディングス ・株式会社家族葬のファミーユ

・株式会社花駒 ・株式会社備前屋

葬祭関連事業およびライフエンディングサポート事業

・エクセル・サポート・サービス株式会社 ・株式会社クニカネクスト

・ライフフォワード株式会社

