【岐阜県飛騨市】「猫と暮らす」が「猫助け」になる。保護猫8匹と人間5人が家族になる「ネコリパシェアハウス」入居者募集開始！～空き家活用で猫と人の新しい共生モデル～

株式会社ネコリパブリック

株式会社ネコリパブリック（所在地：東京都台東区蔵前 代表取締役：河瀬麻花）は、岐阜県飛騨市古川町にて、同社初となる保護猫共生型シェアハウス「ネコリパシェアハウス飛騨古川」をオープン予定で、第一期入居者の募集を開始いたしました。

■「住むこと」が「猫助け」になる新しいライフスタイル

「ネコリパシェアハウス」は、単なる共同生活の場ではありません。

ここには、新しい家族を待っている「保護猫」たち8匹が、住猫として暮らす予定です。

入居者は、猫たちと温かい時間を共有し、日々の世話をすることで人慣れをサポートします。また、支払う家賃の一部は保護猫たちの食費や医療費、活動費として活用されます。

「猫を飼いたいけれど一人暮らしで不安」「転勤があり責任を持って飼えない」といった方でも、ここで暮らすだけで保護猫支援（猫助け）というソーシャルアクションに参加できる仕組みです。

■飛騨の空き家を「猫仕様」にリノベーション

本物件は、ふるさと納税を活用した、ソーシャルビジネス支援事業の一環で、飛騨市古川町の空き家を猫共生住宅としてフルリノベーションして生まれ変わる予定です。

木の温もりを感じるリビングダイニングには、猫たちがのびのびと過ごせるよう、壁一面にキャットウォークやキャットステップを設置。人間にとっても猫にとっても快適で、洗練された空間デザインとなっています。

飛騨市への移住者や、地域で学ぶ学生、教職員の方々の「コミュニティの場」としても機能することを目指しています。

■「ネコリパシェアハウス」3つの特徴

1. 8匹の保護猫が「ルームメイト」

共有スペースのリビングには、新しい家族を待っている「保護猫」たち8匹が、住猫として暮らす予定です。

仕事や学校から帰ってくれば、猫たちがお出迎え。猫に癒やされ、猫を愛でる毎日が待っています。

2. 初めてでも安心の「管理人常駐」スタイル△シェアハウスから徒歩8分のところにある、ネコリパブリック飛騨のメインシェルター

シェアハウスにはネコリパブリックのスタッフが管理人として常駐します。

猫の健康管理や飼育のサポートはもちろん、シェアハウス生活での困りごともすぐに相談できるため、初めて猫と暮らす方や、初めての共同生活という方でも安心してご入居いただけます。

3. 愛猫連れ・学生の方も歓迎△写真はイメージです

「現在猫を飼っているけれど、引越し先が見つからない」という方のために、ご自身の愛猫と一緒に入居できるプランもご用意しました。（※ワクチン接種・避妊去勢手術等の条件あり）

また、CoIU（Co-Innovation University）の学生や教職員の方々の入居も歓迎いたします。

△1F 共有スペース△2F プライベートスペース

＜1F 共有スペース＞

キッチンと、水回りと、共有のリビングルーム。

リビングルームは20畳あり、猫たちがゆったりと過ごす猫スペースでもあります。

大きなソファと、アンティークのダイニングテーブルもあり、おしゃれな空間にリノベーションされています。



＜2F プライベートスペース＞

２Fは、個室でプライベートスペースが確保されています。

ベッド・テレビがあり、すぐに生活が始められます。（※寝具はご自身でご用意ください）



収納スペースもあり、ゆったりと過ごしていただけます。

■施設概要・募集要項

・ 名称：ネコリパシェアハウス飛騨古川

・ 所在地： 岐阜県飛騨市古川町（詳細はお問い合わせください）

・ 構造・間取り： 木造2階建て・全5室

・ 定員： 5名（男女不問）

・ 賃料： 月額49,000円（共益費・光熱費別途）

・ 初期費用： 100,000円

・ 契約期間： 3ヶ月ごとの更新（短期入居相談可）

＜設備＞

・ 個室：ベッド、テレビ、収納、エアコン

・ 共有部：システムキッチン、リビングダイニング（キャットウォーク付）、シャワールーム、洗面台、トイレ、洗濯機、Wi-Fi完備

詳細な物件情報や内覧のお申し込みは、以下の特設サイトより受け付けております。

【ネコリパシェアハウス特設サイト】

●株式会社ネコリパブリックとは？

日本では、毎年7000頭弱の猫たちが殺処分され続けています。

その数万頭の中には、譲渡することが適切ではないと判断された猫（治癒の見込みがない病気や感染症がある等）や、引取り後不可抗力で死亡してしまった猫愛玩動物の他に、伴侶動物として家庭で飼養できる猫なのに殺処分されてしまった猫もいます。

つまり、家族が見つかれば殺されず助かった命だということです。

この課題への解決策の１つとして、保護猫を家族として迎える選択肢を選ぶことが挙げられます。

私たちネコリパブリックは、地域の保護猫団体と協力して、保護された猫の里親探しを行いながら、猫とおしゃれで素敵なライフスタイルを提案し、ビジネスとしても「自走」できることを目指す新しいスタイルの「自走型保護猫カフェ」を全国に11店舗、非営利シェルターを4拠点運営しています。

保護猫活動啓発イベントの開催、雑貨やペット用品のお買い物、食堂でお食事するなど、楽しみながら猫の保護活動をサポートする仕組みを作り、「猫助け」という理念を共有するたくさんの企業とも提携し、さらに「猫助け」の輪を広げています。

会社概要

会社名：株式会社ネコリパブリック

所在地：東京都台東区蔵前4-9-8

事業内容：猫の保護・譲渡活動、TNR推進、地域猫対策、猫関連商品開発

理念：「この世の全ての猫に安心して眠れる場所とお腹いっぱいの幸せを与える」

URL：https://www.neco-republic.jp