特定非営利活動法人EPO、東京都女性活躍推進大賞〈地域部門〉大賞を受賞、1月28日に贈呈式で東京都知事より授与

特定非営利活動法人EPO(東京都江戸川区、代表：齋藤えりか）は、東京都が主催する「東京都女性活躍推進大賞」地域部門において大賞を受賞しました。

本受賞は、重症心身障がい児の日中支援を行う児童発達支援事業所「ここね」と、子ども・家族・支援者が安心して“遊び・学び・つながる”ことができるコミュニティ「COCOLON」を両輪とした取り組みが評価されたものです。

通所支援のプログラムや送迎、定期的な面談、親同士の交流の場の創出を通じて、母親に偏りがちなケア負担や精神的負担、社会的孤立感の軽減を図り、子どもたちの楽しみや体験の機会を広げることで、家族全体の生活の質の向上にも寄与してきた点が高く評価されました。

受賞概要

受賞名：東京都女性活躍推進大賞

部門：地域部門

受賞内容：大賞

受賞法人：特定非営利活動法人EPO

贈呈式：2026年1月28日(水)

特定非営利活動法人EPOの取り組み

児童発達支援・放課後等デイサービス「ここね」

児童発達支援/放課後等デイサービス事業所「ここね」では、障がいの重いお子様も保育園や幼稚園のように通うことができる児童発達支援事業所を2016年より運営し、安心・安全で遊びを中心とした日中支援を提供しています。どのような医療的ケアが必要なお子様も通所可能です。

自宅の前まで対応する送迎体制や、定期的な面談を通じたきめ細やかな家族支援、同年代の子どもたちと同じように経験を積み重ねる支援プログラムにより、保護者が安心して子どもを預けられる環境を整えてきました。現在まで200名を超えるお子様が利用してきました。

日中支援の様子１.日中支援の様子２."遊び・学び・つながり"が広がるコミュニティ「COCOLON」

「COCOLON」は、重症心身障がい児とその家族、支援者が安心して“遊び・学び・つながる”ことができるリアル・オンライン併用型のコミュニティです。

子ども時代に経験する様々なことに対し、「障がいがあるからできない」を解消するべく、重症心身障がい児や医療的ケア児が参加しやすいイベントを企画・運営しています。

2024年度は34回のイベント・セミナーを実施し、997名(内子ども439名)が参加しました。

障がいにより、家族だけでの外出・外食では難しいことがCOCOLONで叶い、安心して遊び、体験し、仲間づくりができること、個人の特性や属性によって選択肢が制限されることのない、この「あたりまえ」を叶えることがCOCOLONの価値と考えています。

クリスマスコンサート2025運動会イベント(ここねフェス)

受賞理由

本受賞では、以下の点が評価されました。

・医療的ケアが不可欠な重症心身障がい児の成長を支える日中支援体制を構築している点

・送迎や定期的な面談、交流の場の設置を通じて、母親に偏りがちなケア負担や精神的負担、社会的孤立感の軽減に取り組んでいる点

・支援を「預かり」にとどめず、 子どもたちの楽しみや体験の機会を広げることで、家族全体の生活の質向上を見据えた包括的な取り組みを行っている点

・遊び・交流ができるイベントや、子育て・支援に関する知識を共有するセミナーをリアルとオンラインで開催し、孤立しがちな家族の心の支えになり、生活や遊びの選択肢を広げる機会を提供している点

授賞式について

2026年1月28日に開催された贈呈式では、理事長の齋藤えりかが小池百合子東京都知事より賞状と楯を授与されました。

東京都女性活躍推進大賞の贈呈式にて（左：小池百合子東京都知事／右：特定非営利活動法人EPO 理事長）理事長・齋藤えりかコメント

このたびは、東京都女性活躍推進大賞〈地域部門〉大賞という栄えある賞をいただき、心より感謝申し上げます。

事業所を立ち上げて10年、日々重症心身障がい児とそのご家族に向き合ってきた現場の取り組みを、このような形で評価していただけたことを大変光栄に思います。

「ここね」での日中支援と、「COCOLON」での遊び・つながりで実践してきた成果を認めていただいたことは自信と今後の発展に繋がります。

今回の受賞を励みに、今後もお子様と家族、そして支援に関わるすべての人に寄り添い、子育てや社会参加がしやすい地域づくりに貢献してまいります。

小池百合子東京都知事からの祝辞受賞者と東京都知事の集合写真

会社概要

児童発達支援/放課後等デイサービス「ここね」

2016年より重症心身障がい児対象の児童発達支援/放課後等デイサービスを運営し、これまで延べ200名以上の重症心身障がい児が利用。0～6歳向けの児童発達支援と、小学生以上向けの放課後等デイサービスを東京都足立区・江戸川区で4事業所運営しています。

ここね：https://co-co-ne.jp

重症心身障がい児と家族・きょうだい・支援者のコミュニティ「COCOLON」

地域で暮らす重症心身障がい児やそのご家族をサポートしてきた経験を活かし、2023年12月より重症心身障がい児と家族・きょうだい・支援者みんなのコミュニティ【COCOLON】を運営しています。

子どもと家族が遊び・交流することができるイベント、子育てや支援に関する知識を共有するセミナーなど、孤立しがちな家族の心の支えになり、生活や遊びの選択肢を増やす機会を提供できるよう取り組んでいます。

第19回キッズデザイン賞で奨励賞、令和7年度東京都女性活躍推進大賞で大賞を受賞。

COCOLON：https://co-co-lon.com

