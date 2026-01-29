玉川徹の番組に坂上忍がゲストで登場！ 『ラジオのタマカワ』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中の、玉川徹がパーソナリティをつとめる『ラジオのタマカワ』（毎週木曜11時30分～生放送）では、2月5日（木）の放送で、坂上忍をゲストに迎えます。

2022年春までフジテレビで放送していた『バイキングMORE』のMCを務めた坂上忍とテレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』に出演中の玉川徹。時間は違えど互いに意識していたとかしていないとか…!？玉川徹と坂上忍が対談するのは初となります。それぞれの番組の違いや裏話も飛び出すかも…！ラジオの生放送でどのような話題が繰り広げられるのか、どうぞ、ご期待ください。放送は2月5日（木）11時半からとなります。

【番組概要】

◇タイトル： 『ラジオのタマカワ』

◇放送日時：木曜 11:30～13:00 生放送

◇出演者 ： 玉川徹、原千晶（フリーアナウンサー）

◇番組HP： https://www.tfm.co.jp/tamakawa/

◇X(旧：Twitter) ： https://twitter.com/radio_tamakawa

◇推奨ハッシュタグ： #ラジタマ