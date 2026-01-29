玉川徹の番組に坂上忍がゲストで登場！ 『ラジオのタマカワ』

写真拡大

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中の、玉川徹がパーソナリティをつとめる『ラジオのタマカワ』（毎週木曜11時30分～生放送）では、2月5日（木）の放送で、坂上忍をゲストに迎えます。






2022年春までフジテレビで放送していた『バイキングMORE』のMCを務めた坂上忍とテレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』に出演中の玉川徹。時間は違えど互いに意識していたとかしていないとか…!？玉川徹と坂上忍が対談するのは初となります。それぞれの番組の違いや裏話も飛び出すかも…！ラジオの生放送でどのような話題が繰り広げられるのか、どうぞ、ご期待ください。放送は2月5日（木）11時半からとなります。




【番組概要】


◇タイトル：　『ラジオのタマカワ』


◇放送日時：木曜 11:30～13:00　生放送　


◇出演者　：　玉川徹、原千晶（フリーアナウンサー）


◇番組HP：　https://www.tfm.co.jp/tamakawa/


◇X(旧：Twitter)　：　　https://twitter.com/radio_tamakawa


◇推奨ハッシュタグ：　#ラジタマ