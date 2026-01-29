【W大阪】開業5周年記念イベント開催決定！第一弾。館内各所で周年スペシャルプログラムを3月12日～5日間展開

マリオット・インターナショナル

ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪（所在地：大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人：ピーター・ルーカス）は、2026年3月に開業5周年を迎えます。これを記念し、2026年3月12日（木）～16日（月）の5日間、開業5周年記念アニバーサリーイベントを開催いたします。

2021年の開業以来、W大阪は大阪のラグジュアリー・ライフスタイルシーンを新たな価値を提案してまいりました。本イベント期間中は、世界的タイトルを持つバーテンダーやトップシェフをはじめ、今世界が注目する書道アーティスト・原愛梨（はら あいり）氏、国際的に活躍するダンサー・RIEHATA（リエハタ）氏など、各分野の第一線で活躍する豪華ゲストを日替わりで迎え、W大阪ならではの多彩なプログラムを展開します。

また、Wホテルズが大切にする多様性とエンパワーメントの精神を体現するグローバルコミュニティイベント「WHAT SHE SAID（ワット・シー・セッド）」も実施。ジャンルや国境を越えて活躍する女性たちが集い、対話と表現の場を創出します。さらに、開業5周年を記念し、ウェディング、宴会、ならびにグループ利用のお客様を対象とした「5周年アニバーサリー特典」をご用意。ご利用金額に応じたMarriott Bonvoyのボーナスポイント付与をはじめ、レストランでご利用いただけるお食事券や宿泊券など、節目にふさわしい特典を取り揃えております。

その日、その瞬間にしか出会えない体験を通して、W大阪ならではの自由で刺激的な空間と融合したアニバーサリーな5日間をお届けします。

■DAY1 【3月12日（木）】

5周年記念イベントの幕開けとなる初日は、数々の国内外のアワードを受賞したバーテンダー・野里史昭（のざとふみあき）氏と、特別ゲストバーテンダーを迎えた一夜限りのスペシャルコラボレーションのバー・スワップを開催し、この日限りの特別なカクテルを提供します。

Special Bar Swap “World Class Series”

時 間 19:00～23:00

場 所 3F 「LIVING ROOM（リビングルーム）」

ご予約 https://livingroom.wosaka.com/





野里史昭氏

■DAY2 【3月13日（金）】

2日目は、京都の名店を率いる予約困難店の「京天神 野口（きょうてんじん のぐち）」より野口大介（のぐち だいすけ）氏を迎え、38名限定の特別なガストロノミー体験を提供。季節の美を映し出す会席料理が現代的な解釈とともに表現され、繊細で深い味わいのひとときを演出します。同日、女性の活躍を支援するグローバルコミュニティイベント「WHAT SHE SAID」も開催。多様な視点を共有する時間を創出します。

「WHAT SHE SAID」

時 間 18:00～21:00（17:30 ドアオープン）

場 所 2F 宴会場 「Great Room（グレートルーム）」

料 金 【1部：トークイベント】 入場無料

【2部：カクテルパーティー】お1人様 5,000円

ご予約 WHAT SHE SAID(https://www.tablecheck.com/ja/w-osaka-event/reserve/experiences?menu_lists=69770fa8c1bfa0d85e688126)

過去の「WHAT SHE SAID」の様子

「W大阪 Dining Nights 京天神 野口×MYDO」

時 間 19:00～（18:30 ドアオープン）

場 所 1F 「鉄板焼 MYDO（まいど）」

料 金 お1人様 40,000円

ご予約 https://mydo.wosaka.com/

京天神 野口

■DAY3 【3月14日（土）】

3日目は、W大阪ならではの魅力に溢れた豪華な1日限定イベント「W FES」をお届けします。大阪のミュージックシーンを牽引するキーパーソンを迎え、関西の音楽シーンの未来やW大阪の”SOUND（サウンド）”をテーマに語るパネルディスカッション「THE SOUND CIRCLE」を実施するほか、毎年恒例「W OSAKA DJ AWARD（年間表彰式）」を開催します。また、「Weekend Blackbox Session 5th Anniversary Special」では、グラミーノミネーション実績を持つスーパープロデューサー Wh0（ホゥ）が緊急来日しスペシャルパフォーマンスを披露します。さらに書道アーティスト 原愛梨によるライブパフォーマンスも予定しています。

イベント開催中、ニューブラッセリー「Oh.lala…（オーララ）」では、大阪の地元で愛される有名店が屋台形式で多数出店。ディナータイムは、宮崎県の尾崎牛生産者である尾崎宗春（おざき むねはる）氏を迎え、鉄板焼「MYDO」にて、この日限定の尾崎牛ディナーを開催します。館内各所を舞台に、多彩なプログラムを展開するWFESは、W大阪をまるごと回遊しながら楽しめるイベントです。

「W FES」 概要

時間 16:00～24:00

場所 3F 「Oh.lala…」「LIVING ROOM」

料金 入場料 お1人様 3,000円（チケット 2枚付）

●追加チケット 1枚 1,000円

※当日は、「鮨 うき世」「MIXup」「鉄板焼 MYDO」を除き、館内レストランのディナー営業はございません。

※ご飲食および体験ともにすべてチケット制となります。

※メニュー内容により、チケットの必要枚数が異なります。

■DAY4 【3月15日（日）】

4日目の朝は、ピラティス界のパイオニアとして注目を集める大西珠美（おおにしたまみ）氏を迎え、DJによる演奏とピラティスのハイブリッドセッションで身体を動かし、W大阪のミクソロジストが作るデトックスドリンクを片手に交流を深める時間を創り出します。また、世界の舞台でダンサー・振付師として活躍するRIEHATAによる、ダンスワークショップを開催。国内外のトップアーティストの振付を数多く手がけてきたRIEHATAがW大阪の空間を舞台に、身体表現を通じた特別なセッションを展開します。夜には、四川料理の第一人者として国内外で高い評価を受ける「四川飯店」陳建太郎（ちん けんたろう）氏が、ニューブラッセリー「Oh.lala...」に登場。陳氏ならではの感性と技法を生かし、開業５周年にふさわしいこの日限定の特別コースを提供します。

「Pilates Session by Tamami Onishi」

時 間 10:00～11:30 （9:30～ ドアオープン）

場 所 2F 「Stage（ステージ）」

料 金 ご宿泊者様 無料

ゲスト お1人様 3,000円

ご予約 Pilates Session(https://www.tablecheck.com/ja/w-osaka-event/reserve/experiences?menu_lists=6978855830a6ce7ca2e4c2c2)

大西珠美氏

「RIEHATA ダンスワークショップ」

時 間 12:00～13:30 （11:30～ ドアオープン）

場 所 2F 「Stage（ステージ）」

料 金 お1人様 8,000円

ご予約 Dance Workshop(https://www.tablecheck.com/ja/w-osaka-event/reserve/experiences?menu_lists=6978855830a6ce7ca2e4c2c2)

RIEHATA氏

「W大阪 Dining Nights 陳健太郎×Oh.lala…」

時 間 18:00～（17:30ドアオープン）

場 所 3F 「Oh.lala…（オーララ）」

料 金 お1人様 26,000円

ご予約 https://ohlala.wosaka.com/

陳 建太郎氏

■DAY5 【3月16日（月）】

最終日の5日目はウェルネスデー。朝のランニングからスタートし、禅の精神に触れる座禅セッション、地球にやさしいエコタオルを使い、心身にエナジーチャージするヨガピラティスなど、身体を通じて五感を呼び覚ます多彩なプログラムを展開します。夜には、音と瞑想を融合させたフローティング・サウンドバスが特別版で登場。5周年イベントの旅の最終章として、深い余韻を残す一日をお楽しみください。

W Wellness Day

時間・場所

8:30-9:30 朝ランニング（W大阪周辺）

10:00-11:00 坐禅セッション

13:00-14:00 ピラティス

18:30-19:30 フローティング・サウンドバス

（10:00以降、会場は4F 「WET（ウェット）」）

ご 予 約 電話：06-6484-5898

E-mail: w.osaka.awayspa@whotels.com

坐禅セッション イメージ

＜5周年記念宿泊プラン 概要＞

「CELEBRATE 5 AT W OSAKA」

予約受付期間

～2026年3月31日（火）

利用期間

2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）

料金

1室2名様 65,000円～（税・サービス料15％、宿泊税別）

部屋タイプ

コージー、ワンダフル、スペクタキュラー、ファンタスティックスイート、マーベラススイート

内容

5,000 Marriott Bonvoyボーナスポイント（1滞在につき）／朝食（最大2名様分）

／14時までのレイトチェックアウト／スペシャルアニバーサリーカクテル（最大2名様分）

予約

3日前までに要予約

電話：06-6484-5355（ホテル代表）

E-mail：w.osaka.reservations@whotels.com （宿泊予約）

Website: ご予約はこちら(https://www.marriott.com/ja/offers/celebrate-5-at-w-osaka-off-208964/osaow-w-osaka?propertycode=OSAOW)

＜キャンセルポリシー＞ ご到着日の2日前まで無料、以降100%のチャージ対象となります。

※詳細はMarriott.comをご覧ください。

【イベントに関するお問合せ】

電話：06-6484-5812（レストラン予約）

E-mail：w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

＜参加ゲストについて＞

野里 史昭（のざと ふみあき）

ISTA COFFEE ELEMENTS 主宰／バリスタ・バーテンダー大阪市中央区のバー「ISTA」のオーナーであり、バリスタとバーテンダー両分野において卓越した表現力を発揮し、革新的な体験を世界へ発信し続けている注目のバーテンダー。日本初となるバリスタ＆バーテンダー両部門での2冠を達成し、その実力は国内外で高く評価されています。

野口 大介（のぐち だいすけ）

1年先まで満席と言われ、予約困難な京都の日本料理店の中でも特に予約困難店として名を馳せる京天神 野口。素材の持ち味を最大限に生かす繊細な仕事、季節感を明確に表現する献立構成、緊張感と温かみを併せ持つ料理は高く評価され、ミシュランガイド京都・大阪にて星を獲得した実績を持つ。国内の食通のみならず、海外の料理人・ガストロノミー関係者からも注目を集め、伝統を守りつつ、常に進化を怠らない京都日本料理の現在地を体現する存在。祇園四条「のぐち継」グラングリーン大阪「野口」と複数店舗を展開し、今回は全店舗から若手職人含めてW大阪で一日限りの特別イベントを開催。



原 愛梨（はら あいり）

「書道」を「アート」へと昇華させ、国内外で高い評価を受ける書道アーティスト。現在はニューヨークを拠点に、アートの本場で日本文化の書道をジャンルや言語の壁を超えて発信している。2歳から書道を始め、幼少期より数々の大会で受賞。2018年からは“文字で絵を書く”独自の表現スタイルを確立。革新的な作品は多くのメディアで紹介され、国内外の著名人や有名企業やスポーツチームから制作依頼が寄せられている。またアメリカ、欧州、中東など世界中でも展示やライブパフォーマンスを行い、観客を魅了している。Instagramのフォロワーは約30万人、製作動画は1,000万回以上再生されており、世界的に人気を広げている注目のアーティスト。

大西 珠美（おおにし たまみ）

白金・七里ヶ浜にある専用のマシンを使ったピラティススタジオPilates studio eleven代表、大西珠美。的確な指導で「体が変わる」その流派は「珠ピラ」の愛称で親しまれ、モデル、著名人のみならず、メジャーリーガーやオリンピック選手といった多くのプロアスリートから支持を受けている。ピラティス界のパイオニア的存在。

RIEHATA（リエハタ）

1990年8月9日、新潟県生まれ。日本を代表するダンサー、コレオグラファー、アーティスト。Chris Brownの振付を筆頭に、BTS、G-DRAGON、LISA （From BLACKPINK）、TWICE、PSYなどK-POPの振付でも活躍。国内ではEXILE、King & Prince 、Nissy、BE:FIRSTなどのヒット作品を手掛ける。韓国の人気番組WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER3にRHTokyoとして出演、韓国のアワードMMA2025にG-DRAGONと共演するなど国内外で人気を博している。

陳 建太郎（ちん けんたろう）

1979年、東京生まれ。日本に四川料理を広めた四川料理の父、陳 建民を祖父に、中華の鉄人、陳 建一を父に持つ。「赤坂 四川飯店」に入社後、2005年に四川省成都市の「菜根香」にて、本場の四川料理を学ぶ。帰国後は「赤坂 四川飯店」に勤務する傍ら、「四川飯店」三代目として、メディアやイベント出演など幅広く活動している。2014年、シンガポールに初の海外店舗 「Shisen Hanten by Chen Kentaro」を出店。2016年から9年連続シンガポール版ミシュランガイドで星を獲得。

W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー＆レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。

公式サイト： wosaka.com(https://www.marriott.com/ja/hotels/osaow-w-osaka/overview/)

Instagram： instagram.com/wosakahotel(https://www.instagram.com/wosakahotel/)

Facebook： facebook.com/WOsakaJPN(https://www.facebook.com/WOsakaJPN/?locale=ja_JP)

Wホテルズについて

ニューヨークのソーシャルエネルギーから誕生したWホテルズは、20年以上にわたりライフスタイルホテルの最前線を牽引してきました。世界70以上のデスティネーションに展開し、細部にこだわったデザイン、シグネチャーサービスである「Whatever/Whenever(R)」、そして活気あふれるリビングルームを通じて、ゲスト同士がつながる特別な体験を提供しています。それぞれのWホテルズは、ブランドが持つ磁力のようなエネルギーと、土地ごとの文化を融合させ、新しい視点や自由な自己表現が花開く空間を生み出しています。現在Wホテルズは、現代のゲストのニーズに応え、次世代のラグジュアリーライフスタイル体験を提供するため、複数年にわたるブランド進化を進めています。Wホテルズの詳細はw-hotels.com(https://w-hotels.marriott.com/?lang=ja)をご覧ください。また、Instagram(https://www.instagram.com/whotels)、TikTok(https://www.instagram.com/whotels)、X(https://x.com/whotels)、Facebook(https://www.facebook.com/WHotels/)、YouTube(https://www.youtube.com/@WHotelsWorldwide)で最新情報を発信しています。Wホテルズは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)」に参加しています。会員の皆さまは、世界中の魅力的なブランドポートフォリオや「Marriott Bonvoy Moments」での限定体験、無料宿泊やエリート会員資格の認定など、他にはない特典をお楽しみいただけます。入会費は無料。

詳細は MarriottBonvoy.marriott.com をご覧ください。