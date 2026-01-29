CLAS、テレビ・SNSでも話題の「面白くて役に立つ」商品を生み出す家電メーカー『サンコー』の取り扱いを開始

株式会社クラス

インテリアの循環型エコシステムを構築する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈、以下「クラス」）は、家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS（クラス）(https://clas.style/)』にて、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井 太智、以下「サンコー」）のアイテムの取り扱いを開始することをお知らせいたします。

取り扱い開始の背景

『CLAS』は、ECサイトから家具や家電を自由に借りる・返せる・買えるサービスです。CLASでは、多様なニーズにお応えするため、魅力的な商品ラインアップの拡充に努めています。

サンコー製品は、「この世になかった」「アイデアの詰まった」「生活の役に立つ」という3つの特徴を持っています。これらの製品は、日常生活の様々な側面から特別なニーズを満たし、新たな大きな市場を生み出すとともに、ユニークな商品や他にはない家電ジャンルでヒット連発しています。

CLASは、サンコーの掲げる「生活を豊かにして笑顔を作る」というミッションに共感し、お客さまの暮らしの可能性を広げるという共通の思いから、この度の取扱い開始を決定いたしました。

今後もCLASのサービスを通じて、より多くのお客様に快適で自由な暮らしをご提案できるよう、ラインアップの拡充とサービス品質の向上に尽力してまいります。

サンコー（THANKO）について

サンコー（THANKO）は、秋葉原を拠点とし、2025年に創業22周年を迎えたアイデア家電メーカーです。生活の小さな悩みを解決するユニークな家電やガジェットを数多く取扱い、皆様の日常に役立つ商品を提供してきました。これらの「面白くて便利な商品」は、テレビやSNSでもたびたび紹介され、多くの方々に支持されています。これからも、生活を豊かにするアイデア商品をお届けしてまいります。

サンコー商品ページ

- PYZONE RGBミラーゲーミングデスク：https://clas.style/10592 月額～1,870円- PYZONE デスクEXラック：https://clas.style/10591 月額～880円- PYZONE RGBモニターアーム：https://clas.style/10590 月額～825円- モニターアームプレミアム（ガスショック式）シングルタイプ：https://clas.style/10588 月額～1,320円- モニターアームプレミアム（ガスショック式）デュアルタイプ：https://clas.style/10589 月額～2,200円- シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら～ず」：https://clas.style/10610 月額～1,628円

（※月額価格はすべて税込、4ヵ月目から30％OFF（プランによる）、13ヵ月目から50%OFF）

上記アイテムの取り扱いから開始し、順次追加する予定です。

『CLAS（クラス）』について

『CLAS』は、初期費用や手間の負担を軽減し、その時々で最適な家具・家電などの耐久消費財の利用を簡単・手軽に実現するサービスです。まずは月額制の「借りる」で気軽に利用を開始し、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」、「交換」して常に最適な商品を使う、という自由で柔軟な選択肢を提供しています。

利用後に返却された家具・家電をリペア（修繕）・クリーニングし再活用することで、廃棄を回避してきました。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、CO2排出量を36％、廃棄物発生量を38％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

【CLASの特徴】

・あとから購入：利用後の購入が可能（一部商品除外）

・長く利用するとおトク：4ヵ月目から30％OFF（プランによる）、13ヵ月目から50%OFF

・汚損補償オプション：使用中に汚しても返却後の請求なし（1商品ごとに300円～／月）

・不用品の引き取りオプション：1商品毎に3,300円 例）ソファのご注文に対し私物ソファのお引き取り

・大型商品は返却時の解体・梱包不要：集荷業者によりすべて行います

【CLASご利用の流れ】

1.気になる商品をご注文：ご注文はすべてWebで完結。商品を選んだら、料金プランを選択

2.商品の受け取り：商品の組み立てから設置まで、まるごとおまかせいただくことも可能

3.商品を利用する：返却期限はございません。好きなだけご利用ください

4.交換・返却または購入（対象商品のみ）：ずっと使いたい商品は、購入もできます

『CLAS』対象エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・京都府・兵庫県（※）

※大阪府・京都府・兵庫県は一部地域を除く。今後拡大予定

会社概要

■サンコー株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

代表者 ：代表取締役CEO 荒井 太智

設立 ： 2003年6月26日

コーポレートサイト：https://www.thanko.jp/view/page/thanko-inc

■株式会社クラス

所在地 ：東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2階

代表者 ：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company.html

