「マネーキャリア」を運営するWizleapが、2月12日（木）に『【遂に正式リリース!】MCエキスパートクラウド-改正保険業法＆ロ方式に備える顧客管理システム-』をオンラインで開催！

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア（https://money-career.com/）」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）が提供する、保険の共同募集における案件配信システム「MCマーケットクラウド」は、2026年2月12日（木）に、保険代理店を対象とした無料オンラインセミナー『【遂に正式リリース!】MCエキスパートクラウド-改正保険業法＆ロ方式に備える顧客管理システム-』を開催いたします。

◾【遂に正式リリース!】MCエキスパートクラウド-改正保険業法＆ロ方式に備える顧客管理システム-を開催！

保険業界を揺るがす改正保険業法やロ方式への対応。変化の激しい時代を勝ち抜くための顧客管理システム「MCエキスパートクラウド」が2026年1月5日に正式リリースされました。本セミナーでは、認定代理店基準のクリアと業務効率化を両立する顧客管理システム、MCエキスパートクラウドについて、徹底解説します。

MCエキスパートクラウドの最大の特徴は、募集人の負担を減らす直感的なUIと、管理部門のガバナンス強化を同時に実現した点です。デモ画面を通じ、現場の「面倒」や、「記入漏れ」を「仕組み」で解決し、自然と精緻なデータが溜まる機能を公開します。さらに、将来的に保険代理店の皆さまの必須ツールとなるための開発ロードマップも披露いたします。法改正を「ピンチ」ではなく、組織成長の「チャンス」に変えたい保険代理店のマネージャー層の方必見の内容です。

〈セミナー概要〉

開催日時： 2026年2月12日（木）12:00～13:00

※オンラインで開催いたします（Zoomを予定）

プログラム：

１.開発背景： 認定代理店であるWizleapが自ら開発した現場主義のシステム

２.現場の効率化： ロ方式対応・面談レポート・カレンダー連携のデモ実演

３.管理の自動化： 第三者チェック機能、未納執行・損保満期管理の効率化

４.将来ビジョン： 将来的なビジョンと開発ロードマップ

登壇者：

上田 純平 株式会社Wizleap クラウド事業本部 マネージャー

藤田 和馬 株式会社Wizleap クラウド事業本部 シニアリーダー

【お申し込みURL】

本セミナーへの参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。

申込URL：https://forms.gle/nApHVPS9J3iqpbHm7

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/

【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万円

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/