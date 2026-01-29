ハチドリ電力、電気代の1％を社会貢献活動に寄付する「ひとしずくアクション」に一般社団法人Gifted Creativeが新たに加盟

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成）が運営する、自然エネルギー100％の電気のみを届ける電力会社「ハチドリ電力」は、電気代の1％が自動的に社会活動への寄付となる取り組み「ひとしずくアクション」に、新たに一般社団法人Gifted Creativeが加盟したことをお知らせいたします。

▼一般社団法人Gifted Creative 紹介ページはこちら

https://hachidori-denryoku.jp/list/gifted-creative/

「ひとしずくアクション」は、日常の電気代を支払うだけで、その1％が選んだ社会活動団体への寄付として自動的に活用される仕組みです。

寄付を特別な行為にせず、暮らしの延長線上で、無理なく・継続的に社会参加ができることを特徴としています。現在、教育、子ども支援、福祉、地域づくり、環境保全など、さまざまな分野で活動する団体が参加しています。

このたび新たに加盟した一般社団法人Gifted Creativeは、子ども一人ひとりが持つ個性や感性、学びのペースや表現の違いが尊重される社会を目指し、教育分野を中心に活動する団体です。

【新規加盟団体のご紹介】

■ 一般社団法人Gifted Creative

https://gifted-creative.com/

一般社団法人Gifted Creativeは、学校や家庭、社会の中で生きづらさを感じやすい子どもや若者たちが、自分の特性や興味を否定されることなく安心して学び・表現できる環境づくりに取り組んでいます。

「できる・できない」「平均・標準」といった物差しではなく一人ひとりの違いをそのまま受けとめ、その子らしい学び方や育ち方を一緒に探していくことを大切にしています。

活動を通じて目指しているのは、子どもたちが支援される存在として扱われるのではなく、自分の意思で選び、挑戦し、社会とつながっていける力を育むこと。

そうした場づくりは、子どもだけでなく関わる大人や教育に携わる人たちにとっても

「学びとは何か」

「育つとはどういうことか」

を問い直す機会となっています。

今回の「ひとしずくアクション」への参加について、Gifted Creative・代表の峯上良平さまから、以下のコメントが寄せられています。

【コメント】

このたび、一般社団法人Gifted Creativeは、ハチドリ電力の「ひとしずくアクション」に参加させていただくことになりました。

私たちは、不登校やひきこもり状態にある子ども・若者の社会復帰支援を行う団体です。



私のひきこもり経験、そして友人を過労自殺で失った出来事をきっかけに、「人生をやり直せる場所」を和歌山につくりたいという想いから活動を始めました。

ひきこもりは、不登校から始まっているケースが多く見られます。



しかし和歌山では、学校以外の学びの選択肢が少なく、たとえ選択肢があっても費用面の問題から、学びたくても学べない子どもたちがいるという現実があります。



私たちは、そうした子どもたちが安心して過ごし、学び、少しずつ社会とつながり直していける「居場所」と「機会」を地域の中につくることを大切にしてきました。

「ひとしずくアクション」は、日々の電気の選択を通して、誰かの再出発を継続して支えられる素晴らしい仕組みです。



この取り組みを通じて集まる一滴一滴が、子どもや若者の挑戦を支え、地域に希望の循環を生み出していく力になると信じています。



これからも私たちは、人生を再生させるプラットフォームづくりに本気で取り組んでいきます。

一般社団法人Gifted Creative代表 峯上良平

今回の加盟を記念し、ハチドリ電力代表・田口一成と、一般社団法人Gifted Creative代表・峯上良平さまをお迎えしたオンラインイベント「ひとしずくのはじまり vol.3」を開催いたします。

【オンラインイベント「ひとしずくのはじまり vol.3」概要】

日時：2026年2月12日（木）

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

参加方法：事前申込制

申込URL：https://hachidori-hitoshizuku3.peatix.com

内容：

・一般社団法人Gifted Creativeの活動紹介

・ハチドリ電力代表・田口一成とのクロストーク

・Q＆A

寄付や支援を特別な行為にするのではなく、暮らしの中の選択が子どもたちの可能性を支える力になっていく。

その一つの形として、ひとしずくアクションが果たす役割をお伝えします。

■ ハチドリ電力について https://hachidori-denryoku.jp/(https://hachidori-denryoku.jp/)

ハチドリ電力は、2020年4月よりボーダレスが開始した二酸化炭素を排出しない自然エネルギー100%の電気を届けることで二酸化炭素の排出を抑える小売電気事業です。自宅や店舗、オフィスで使う月々の電気代の1%を社会貢献活動をする人や団体の支援に、もう1%を再生可能エネルギー発電所の増設のための基金として活用することで自然エネルギーの発電割合を増やす取り組みを展開してきました。これまで約1万人のお客様に導入いただいています。

■ 株式会社ボーダレス・ジャパンについて https://www.borderless-japan.com/(https://www.borderless-japan.com/)

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界14ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）