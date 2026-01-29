発売7日でAmazonベストセラーを獲得～履き心地とデザイン性を追求したルームスリッパ【HONEY CUSH】が高評価～

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）が展開するプライベートブランド「KACHIKA」は、2026年1月19日に販売を開始したルームスリッパ「HONEY CUSH（ハニークッシュ）」が、販売開始からわずか7日でAmazon（シューズ関連カテゴリー）にてベストセラーを獲得したことをお知らせいたします（2026年1月26日時点）。


発売直後から多くの反響をいただき、日常使いしやすい履き心地や実用性、見た目にもこだわったデザイン性が評価され、順調な立ち上がりとなりました。




商品ページ：HONEY CUSH(https://amzn.asia/d/9P01xGT)


ベストセラー獲得の背景

HONEY CUSH（ハニークッシュ）は、オークファングループがこれまで培ってきた「データに裏打ちされた価値を見極め、商品へと落とし込む開発力」を強みに開発されたルームスリッパです。



市場データや購買傾向、レビュー分析を通じて、スリッパ選びにおいて多くのユーザーが重視している「履き心地」「疲れにくさ」「デザイン性」という要素に着目しました。



これらの要素を構造面から解決するため、クッション性と反発力のバランスに優れたハニカム構造を採用いたしました。ハニカム構造は荷重を分散しやすく、沈み込みすぎずに足裏を支える特性を持ち、長時間の使用でも快適さが持続する設計となっています。



こうしたデータ分析を起点とした構造設計が、発売直後からの高評価につながり、短期間でベストセラーを獲得いたしました。




■商品情報

・商品名　　　：HONEY CUSH（ハニークッシュ）


・特長　　　　：ハニカム構造クッション／上質スエード調素材／


　　　　　　　　軽量設計（片足約135g　※サイズ差あり）


・販売場所　　：Amazon.co.jp


・価格　　　　：2,980円（税込）



お客様の声（レビュー抜粋）

実際に購入したお客様からは、以下のような声が寄せられています。



●　「室内用のスリッパとして、これまで使った中で一番良かったです。」


●　「ふかふかのクッションが足の裏にフィットして、とても履き心地が良いです。」


●　「軽くてふわふわなのに、しっかりフィットして疲れません。」


●　「履いた瞬間に違いがわかるスリッパです。」



こうしたレビューから、履き心地の良さと実用性の高さが評価されています。




KACHIKA」について

― 価値を、変える。価値で、変える。 ―


「KACHIKA」は、ありきたりな商品を量産するのではなく、“本当に価値あるもの”を届けることを目指して誕生したプライベートブランドです。


日々の選択やこだわりの中で、皆さまの価値観にそっと寄り添い、「これだ」と納得できる“カチッ”とした瞬間をお届けしたいという想いが込められております。


　ショップページ：KACHIKA商品ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%9B%B4%E5%96%B6%E5%BA%97%E3%80%91APLAB/page/FD8D08F4-BFF9-47C1-9A89-274D2FA3B51E?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_TK7VMP3GX05BZPDJ9QR4)




オークファングループについて


オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、膨大なデータとAI技術を活用しながら、国内外の流通市場において新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。



既存事業として、相場検索サービス「オークファン」やBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を展開し、流通のDX化を推進してきました。



現在は、巨大な供給力を持つ中国を起点とした China to Japan 領域へ事業の選択と集中をし、新規事業である OEM 自社プロダクト「AP LAB」やライブコマース事業「NETSEA MallLive」を軸に、D2CのみならずB領域にも商品提供・販路支援を行う 「D2X（Direct to X）コマース」を成長戦略の中核として事業推進しております。



オークファングループは、既存事業で培った基盤を活かしながら新規事業への戦略的転換を進め、次世代の流通インフラを創出する企業として成長を続けてまいります。




株式会社SynaBiz　会社概要


・代表者：代表取締役　石丸 啓明


・設立　 : 2015年7月


・資本金：2,500万円　※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資


・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F


・URL ：https://synabiz.co.jp/