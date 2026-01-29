問い合わせへの「5分以内架電」で商談化率を最大化。インサイドセールス支援「カリトルくんインバウンド」が、支援実績をもとに勝ちパターンを体系化し、運用体制を強化

StockSun株式会社

インサイドセールス支援サービス「カリトルくんインバウンド」が、サービス提供開始以来、多くの企業様のリード対応を支援する中で蓄積された「商談化率を高めるデータ」と「即戦力チームの運用知見」を基に、単なる架電代行の枠を超え、企業のマーケティング投資対効果（ROAS）を最大化するパートナーとしてより一層の貢献が可能になりましたことをお知らせいたします。

「カリトルくんインバウンド」とは

「カリトルくんインバウンド」は、資料請求や広告、問い合わせフォームから流入したインバウンドリードに対し、企業に代わって「即座に・確実に」対応する営業支援サービスです。これまでの数多くの支援実績から得られた知見をもとに、単なる代行業務にとどまらず、商談化率（アポイント獲得率）を最大化するためのプロセス構築までを一気通貫でサポートできる体制へと進化しました。

リード獲得コスト（CPA）が高騰する昨今、獲得したリードを「1件も無駄にしない」ための盤石な体制を提供します。

インバウンドリード対応の業界課題

多くの企業がマーケティング施策に予算を投じ、リード（見込み顧客）の獲得には成功しています。しかし、その後の「インサイドセールス（対応・追客）」のフェーズにおいて、深刻なリソース不足やノウハウ欠如に直面していることをご存知でしょうか。

「担当者が忙しく、対応が翌日以降になる」

「1回電話して繋がらなければ諦めてしまう」

「対応品質が属人化しており、商談につながらない」

こうした課題により、せっかく獲得したリードの多くが競合他社に流れているのが実情です。

5分以内の即時架電が必要な理由

調査によると、問い合わせから1時間以内に対応した場合と、24時間以降に対応した場合では、商談化率に7倍もの圧倒的な差が生まれることが明らかになっています。顧客の熱量は問い合わせ直後がピークであり、時間が経過するごとに急速に冷めていきます。

リードへの対応遅れや接触回数の不足は、単なる機会損失ではなく、マーケティング投資そのものをドブに捨てる行為と同義です。「カリトルくんインバウンド」は、この構造的な損失を仕組みで解決します。

『カリトルくんインバウンド』の圧倒的な強み

カリトルくんインバウンドの圧倒的な強みは以下の5つです。

- 圧倒的なスピード対応- 3回追客ルールで取りこぼしゼロ- 定額制で安心- 即戦力チームを即アサイン- データドリブンな改善提案１.圧倒的なスピード対応

顧客が問い合わせを行ってから、「5分以内」に架電・連絡を行う体制を完備しています。

顧客の関心が最も高い瞬間にアプローチすることで、他社に検討の隙を与えず、確実な接触を実現します。

２.3回追客ルールで取りこぼしゼロ

一度の連絡で繋がらない場合でも、諦めずに日時を変えて最低3回の追客を実施することをルール化しています。

徹底した接触試行により、これまで取りこぼしていた潜在的な案件を確実に拾い上げます。

３.定額制で安心

成果報酬型のような青天井のコストリスクを排除し、安心の定額制プランを提供しており、月額10万円からプロのインバウンドチームを導入できます。

予算計画が立てやすく、対応件数が増加してもコストパフォーマンスを維持したまま利用可能です。

４.即戦力チームを即アサイン

採用難易度の高いインサイドセールス人材を、自社で採用・育成する必要はありません。

カリトルくんが選抜した、豊富な経験を持つプロフェッショナルチームが即座に貴社の専属チームとして稼働します。

５.データドリブンな改善提案

単に電話をかけるだけでなく、通話内容の録音データの分析や、アプローチ結果の数値管理を徹底しています。

「どのトークが刺さるか」「どのタイミングが繋がりやすいか」をカリトルくんが600社以上ご支援してきて蓄積されたデータに基づき分析し、スクリプトや運用フローの改善提案を継続的に実施します。

ご利用について

お申し込みから最短10営業日でチームを組成し、稼働開始が可能です。

まずは現状の課題をヒアリングさせていただき、シミュレーションを作成いたします。

カリトルくんインバウンドの活用事例

商談化率6.3%（相場の約2倍）を達成した事例[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=e935EYGnVSo ]

■導入前の課題

株式会社ビーヘルシーさまでは定期的に大規模なウェビナーを開催していましたが、ウェビナー終了後のフォロー体制に課題を抱えていました。通常、ウェビナー参加者の熱量は終了直後がピークですが、社内リソースだけでは200名を超える参加者への架電ができるリソースがありませんでした。

■カリトルくんの施策と成果

「カリトルくん」の導入により、ウェビナー終了後30分以内に参加者へ架電をかける即時フォロー体制を構築しました。タイミング・頻度・トーク内容を最適化させつつ、スピーディーに対応した結果、一般的なウェビナー経由の商談化率が3%と言われる中、【6.3%】という極めて高い商談化率を記録しました。

「営業経験ゼロ」から導入2ヶ月で受注を獲得した事例[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=612cTNczRNs ]

■導入前の課題

andmedia株式会社さまでは専任の営業担当者が不在でした。営業活動を強化したいものの、「善し悪しがわからない」というジレンマがあり、インバウンド対応が後回しになっていました。

■カリトルくんの施策と成果

インバウンド対応だけでなく、通話録音データの共有や商談データへのフィードバックをおこないました。その結果、導入からわずか2ヶ月でコンスタントにアポイントを獲得し、その中から成約（受注）が発生しました。

お問い合わせ

「カリトルくんインバウンド」に関するご相談は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://stock-sun.com/karitoru-kun/is-lp/

会社概要

会社名：StockSun株式会社

設立：2017年7月

資本金：1,000万円

代表者名：岩野 圭佑

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目7-30 フロンティアグラン西新宿地下1階B102号室

URL：https://stock-sun.com/