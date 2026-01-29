京セラ株式会社（代表取締役社長：谷本 秀夫、以下：京セラ）は、太陽光発電システムなどを初期投資無しで導入いただける住宅向けエネルギーシステム定額サービス「HOUSmile_e」（ハウスマイルイー）において、蓄電池のみのプランを新たに追加し、本年2月3日（火）から提供開始しますのでお知らせいたします。

「HOUSmile_e」スキームイメージ

サービス開始の背景

近年、固定価格買取制度（FIT）の買取期間満了を迎える卒FIT世帯の増加に加え、自然災害の頻発による停電への備えや、電気料金の上昇を背景に、家庭用蓄電池への関心が高まっています。こうした背景を受け、すでに太陽光発電システムをお持ちのお客さまにも、初期投資無しで蓄電池を導入いただける本プランを追加しました。

「HOUSmile_e」蓄電池プランの特長

①初期費用ゼロで蓄電システムを導入可能

毎月定額料金をお支払いいただくことで、京セラの長寿命・高安全性を実現した世界初※1のクレイ型リチウムイオン蓄電システム「Enerezza® Plus」（エネレッツァ プラス）の導入が可能です。毎月の定額料金は、お客さまのニーズに合わせてコースをお選びいただけます。また、契約期間（15年）終了後は、蓄電システムはお客さまに無償譲渡されます。

※1 クレイ型蓄電池として（2021年3月時点。京セラ調べ）。

②蓄電池で余剰電力を有効活用

太陽光発電システムで発電した電力は、晴れた日の昼間には、自家消費しきれず余剰電力が発生する場合があります。本プランで蓄電システムを導入いただくことで、余剰電力を蓄電池に貯め、電力料金が高くなる傾向にある夜間などに自家消費することが可能です。また、蓄電システムに貯めきれない電力については、従来通り余剰売電いただけます。

③ライフスタイルに合わせて選べるプラン設計

本プランでは、約5kWhから約16kWhまでの3段階の蓄電池容量を、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

既設の太陽光発電システムとの組み合わせや、ご家庭ごとの電力使用状況等に応じた柔軟なプラン設計により、それぞれの暮らしに適したエネルギー利用を実現します。

■住宅用定額サービス「HOUSmile_e」の詳細については以下のサイトをご確認ください。

https://www.kyocera.co.jp/prdct/energy/housmile_e/index.html

■住宅用定額サービス「HOUSmile_e」ご利用希望の方、また本サービスを活用したい事業者の方はこちらからお問い合わせください。

https://www.kyocera.co.jp/prdct/energy/housmile_e/inquiry/index.html

■蓄電システム「Enerezza® Plus」の詳細ついては以下のサイトをご覧ください。

https://www.kyocera.co.jp/solar/products/enerezza-plus/

※「HOUSmile」は、京セラ株式会社の登録商標です。

※「Enerezza」、「エネレッツァ」は、京セラ株式会社の登録商標です。