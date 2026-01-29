TOTEMEが、2026年秋冬コレクションを発表

Seiya Nakamura 2.24株式会社TOTEME FW26 LOOK 01TOTEME FW26 LOOK 02

TOTEME 2026年秋冬コレクションは、スウェーデンの感性を感じさせる洗練をまとい、フェミニン

な躍動感を探求します。

日常を支えるアスレチックなピースは、彫刻的なフォルムによって表情を一新し、新たな存在感を放

ちます。クロップドのウールピーコートが描くコクーンシルエットから、リブ編みのウールタンク

ドレスがもたらす身体のラインをなぞるような美しさ、スポーティなスーツ、そしてメリノやジャー

ジーのレイヤーまで幅広い表情で展開されます。一見ミニマルに映るノワールの色調をまとった素材

は、チェリーレッドのアクセントとともに意外性のあるドラマを演出し、カシミヤでライニングした

バターのように柔らかなレザー、ビスコースウールと対比させたリブジャージーが、その表情を際立

たせます。

都会的なムードを纏うシューズがスタイリングにエッジを添え、ピアスのような装飾を施したトゥの

ポインテッドパンプスから、スカーフを思わせるスリングバック、どんなシーンにもなじむジャージ

ーのバレリーナが展開されます。バッグはシャープな印象で、バイカームードを感じさせる「Mercer

tote（マーサートート）」が、構築的なショルダーバッグや装飾的なチェーンを配した「T-Lock」ク

ロスボディとともにラインアップに加わります。

TOTEMEの美学に忠実に、すべてのルックは個性への招待であり、内なる強さを持つ女性に捧げられ

ます。

画像はこちら(https://artifices.wetransfer.com/downloads/f0161eba3142288565d21733d600ff6720260128202159/550769?t_exp=1774815719&t_lsid=10ae6e2a-2945-4641-b94a-6d297936e5ff&t_network=link&t_rid=YXV0aDB8VHJhbnNmZXJ8bmxleG1uMGJscXI=&t_s=download_link&t_ts=1769631719)からダウンロードいただけます。

CREATIVE DIRECTION: Elin Kling, Karl Lindman

STYLING: Camilla Nickerson

CASTING: Jess Hallett

HAIR: Holli Smith

MAKE UP: Hannah Murray

NAILS: Chloe Nguyen

SOUND: Studio Frederic Sanchez

PRODUCTION: Focus

Instagram: ＠toteme(https://www.instagram.com/toteme/) / Website: https://int.toteme.com/

ABOUT TOTEME

TOTEME は、スウェーデンの感性、現代の志向、スタイルの概念に根ざしたファッションハウスです。女性の多様な役割や実際の着用方法を重視し、素材と形状に重点を置いた象徴的なデザインを作り出します。アーキタイプのピースは女性の視点から考察され、贅沢な生地、豊かな質感、グラフィックなシルエットで実現されます。直接的で決定的なドレスコードを代表するコレクションは、キュレーションされた編集、ビジュアル、スペースの中で文脈化されます。TOTEME は 2014 年にエリン・クリングとカール・リンドマンによって設立されました。ストックホルムのスタジオから、レディ・トゥ・ウェア、シューズ、バッグ、アクセサリー、ジュエリーを含むコレクションを制作しています。