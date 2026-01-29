山崎怜奈の番組に鈴木福、こっちのけんと、佐田真由美、YURIYAN RETRIEVER、丹生明里が登場！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中の山崎怜奈がパーソナリティを務める生ワイド番組『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月-木13:00-14:55生放送）では、2026年2月2日（月）～5日（木）の放送で、2月2日（月）俳優・鈴木福、3日（火）マルチクリエイター・こっちのけんと、4日（水）モデル・佐田真由美、5日（木）YURIYAN RETRIEVER、元日向坂46でタレントの丹生明里をゲストに迎えます。どうぞお楽しみに。

◆山崎怜奈が、鈴木福、こっちのけんと、佐田真由美、YURIYAN RETRIEVER、丹生明里と気になるアノ話!

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』2026年2月2日（月）は、闇バイトに手を出してしまった青年が森のなかで規格外のヒグマと対峙するモンスターパニックアドベンチャー映画「ヒグマ!!」（公開中）で主演を務める鈴木福が登場！

3日（火）は、TOKYO FMで放送中の『G-SHOＣK presents THE MOMENT』パーソナリティであり、マクドナルドとのタイアップソングで全国で働くマクドナルドのクルーに送るエールをテーマに制作されたシングル『ピクルス』が配信中のマルチクリエイター・こっちのけんとが登場。

4日（水）は、“自由"と"自分らしさ”を楽しむ、オトナ女性のためのメイクブランド「THE FLOWER SHOP」をプロデュースしているモデル・佐田真由美が登場。

5日（木）は、アーティストとしてリリースした最新シングル「難波ナンバーワン」が配信中で、初監督を務めた映画「禍禍女（まがまがおんな）」が2月6日から公開となるYURIYAN RETRIEVER（ゆりやんレトリィバァ）がコメントで登場。さらに、YouTubeチャンネル「にぶちゃんねる」開設１周年を記念したオフラインでのゲームイベント「NIBU JAM」を4月に開催する元日向坂46でタレントの丹生明里が登場します！

また、2月2日週のダレハナでは、リスナーが“今いちばん推したい”アイドルソングを決める「アイドルソング・リクエスト総選挙！」を実施。毎日を元気づけてくれる一曲。今こそ、多くの人に届けたい一曲。ライブで聴いて、忘れられなくなった一曲。など、その曲への想いを添えて、あなたの“推し”への清き一票を番組までお送りください。どうぞお楽しみに！

