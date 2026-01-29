2月8日(日)東京競馬場で検討会を開催【スポーツ報知 馬トク】

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は2月8日（日）東京競馬場ゴール前特設ステージにて、同日に開催される東京新聞杯・GIIIの検討会を第4R終了後から約20分間実施します。検討会には、司会にアナウンサー大塩由起さんを迎え、スポーツ報知競馬記者・大上賢一郎記者、角田晨記者、馬トクスタッフが出演。各出演者が本命馬や穴馬をピックアップし、見どころや狙いどころを解説します。スポーツ報知の競馬専門サイト「馬トク」のデータを使用した予想も披露予定です。東京新聞杯の馬券検討に役立つヒントをぜひ会場でチェックしてください。

■イベント概要

日時：2026年2月8日（日）第4R終了後～約20分間

場所：東京競馬場 ゴール前特設ステージ

東京競馬場のイベントページはこちら

https://jra-fun.jp/event/tokyo/202601/

※競馬場への入場は事前の予約、または「入場券の当日現金発売」や「JRA競馬場共通入場回数券（以下回数券）」を利用する事が必要です

※出演者は予告なく変更となる場合があります

※各イベントは場合により、中止または内容を変更させていただく場合がございます

◆馬トクとは

スポーツ報知が運営する競馬専門サイト。3種類の出馬表の他、馬トク指数、激走馬などの独自データを提供中。馬券作戦に不可欠な要素が満載です。出馬表の過去戦歴だけでなく、馬トク指数、激走馬、外厩情報が一目で分かります。IPAT連携の馬券購入補助機能など便利機能も搭載しています。また、POG大会も開催するなどすべての競馬ファンが楽しめるサイトになっています。

馬トク https://umatoku.hochi.co.jp/

馬トク公式X https://x.com/umatoku_hochi

スポーツ報知 競馬取材班X https://x.com/hochi_keiba