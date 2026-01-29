Nintendo Switchでも桃香さんをワッショイしたい！『桃香（を）ワッショイ』Nintendo Switch移植クラウドファンディングプロジェクトが始動！2/9（月）より受付開始！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、Steamプラットフォームにて配信中の、アニメ「ガールズバンドクライ」から生まれた謎ゲーム『桃香（を）ワッショイ』の Nintendo Switch (DL版) の販売を目標としたクラウドファンディングを実施することをお知らせいたします。

■クラウドファンディングの概要

◇プロジェクト名

Nintendo Switchでも桃香さんをワッショイしたい！

▼支援ページはこちら

Nintendo Switchでも桃香さんをワッショイしたい！(https://camp-fire.jp/projects/898777/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)

【CAMPFIREの会員登録】と【お気に入り】を押していただくと、プロジェクトの支援受付開始時にメールでお知らせが届きますので、ぜひ事前にご登録ください。

◇実施期間

2/9（月）20:00 ～ 3/31（火）23:59

※受付開始時間は1～2分遅れる場合がございます。

◇目標金額

300万円

■リターンプランについて

▼"嘘つき"コース 1,000円

● デジタル支援証明書

▼"ツンデレ"コース 3,000円

●デジタル支援証明書

●ゲーム内クレジット（小）

▼"酒豪"コース 10,000円

●デジタル支援証明書

●ゲーム内クレジット（小）

●『桃ワショ』ロゴTシャツ

▼"不登校"コース 30,000円

●デジタル支援証明書

●ゲーム内クレジット（大）

●『桃ワショ』ロゴTシャツ

▼"脱退"コース 100,000円（先着10名様限定）

●デジタル支援証明書

●ゲーム内クレジット（大）

●『桃ワショ』ロゴTシャツ

●桃ワショ像レプリカ

※色は金色ではございません。

■桃香（を）ワッショイとは

アニメ「ガールズバンドクライ」のゲーム化が発表された際に、アニメスタッフがゲーム内容の予想として制作した謎ゲーム『桃香（を）ワッショイ』。キャストによる実況配信も行われ、話題を呼びました。

ゲームはシンプルな2Dラン&ジャンプ！井芹仁菜と安和すばるを操作し、様々な障害を乗り越えながら河原木桃香を自宅のソファーまで送り届けましょう。

■コピーライト

(C)東映アニメーション