SALON by PEACH JOHN 2026 SPRING COLLECTION　PEACH JOHN売り上げNo.1シリーズ※「ナイスバディブラ」SALON版の新作が発売！

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）のSALON by PEACH JOHN(サロン バイ ピーチ・ジョン)は、2026年春の新作コレクションを発売しました。春らしいカラーの新色や、大人気シリーズの新作など、着心地、デザイン、機能性重視のシリーズがラインナップ。全アイテムにソングがありセットバリエーションを楽しむ事ができます。

春コレクションはストア及び公式通販サイトにて販売中です。

公式通販サイト :https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/csalon/

春の新作１.メリハリボディで全身スタイルアップ。ナイスバディブラSALON版新作！

大人気シリーズ春の新作！光沢が美しいストレッチラッセルレースを全面に使用。ストリング、パイピング、ラインストーンチャームも使用した豪華見えなデザイン！ピーチ・ジョンが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5︓1を実現。

ナイスバディブラエレガンスフラワー

価格：\5,100（本体価格\4,637）

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324910109/

ナイスバディショーツエレガンスフラワー

\2,700(本体価格\2,455)

S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324920102/

ナイスバディソングエレガンスフラワー

\3,000（本体価格\2,728）

S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324930107/

カラー：ブラック、アッシュミント、アッシュボルドー（全３色）

春の新色１.ストアでも大人気シリーズ！大人らしくセンシュアルな「ナイスバディブラクラシック」

ベージュ系のライニングを施したカップに２本の飾りストリングをあしらい、さらにアイラッシュレースをレイヤード。大胆なトリプルストラップが、デコルテを官能的に引き立てます。総レースデザインでメリハリをプラスし、中央にはラインストーンチャームが輝き、クラス感アップ！

ナイスバディブラクラシック

\5,100（本体価格\4,637）

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10312970109/

ナイスバディショーツクラシック

\2,700(本体価格\2,455)

S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10312980102/

ナイスバディソングクラシック

\3,000(本体価格\2,728)

S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10312990107/

カラー：アッシュラベンダー（新色１色）

春の新色２.ま～るい盛り胸と細見えを叶える。「ま～るく盛れる着やせブラシャルム」レースが華麗なSALON版。

バストをボリュームアップして見せたい、体形をスレンダーに見せたい、脇のぷよ肉をすっきり整えたい！ま～るい盛り胸と細見えを叶えるレースが華麗なSALON版！大ぶりな花柄がくっきりと浮かび上がる、配色使いのラグジュアリーな総レース。NEWカラーは春らしい「ピンクブラウン」

ま～るく盛れる着やせブラシャルム

価格：\5,100（本体価格\4,637）

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10303300109/

ま～るく盛れる着やせショーツシャルム

価格：\2,700 (本体価格 \2,455)

S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10303310102/

ま～るく盛れる着やせソングシャルム

\3,000 (本体価格 \2,728)

S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10303320107/

カラー：ピンクブラウン（新色1色）

ランジェリーライクなレースのデザイン、ゆったりとした着心地でおうち時間を優雅に！

春の新作ルームウェアはリラックスした着心地の中に、レースのエレガントさの漂う１着。伸び良く落ち感ととろみが特徴のキメ細かなレーヨン混の薄手カットソー。

レーヨンレーススキッパーパジャマ

\7,600（本体価格\6,910）

ワンサイズ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10325100125/

カラー：ブルーグレー、ピンク

春の新型２. ふっくらデコルテをダイナミックなアーチとお花がエレガントに飾るブラ誕生！

棚のような形状のカップが下からバストを押し上げ、豊かなふっくらデコルテをメイク。ソフトワイヤーを使用し、ボーンなしで肌あたりも優しくトップ位置高めのバストをメイクします。フロントのレースアップがデザインポイント！

デコルタンアーチレースブラ

価格：\5,100（本体価格\4,637）

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324700109/

デコルタンアーチレースショーツ

価格：\2,700 (本体価格 \2,455)

S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324710102/

デコルタンアーチレースソング

価格：\3,000（本体価格\2,728）

S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324720108/

カラー：ネイビー、ホワイト

春の新型３.人気の「ま～るく盛れる」シリーズにアイラッシュレース×ヴェールがかかったエレガントなデザインが登場。

きれいなま～るいバストに、やせ見えも！ぜ～んぶが叶う贅沢なブラ。ベージュのライニングでアイラッシュレースのカラーが引き立つデザイン。つけ心地の良さにも定評がある人気シリーズの新作。お揃いのショーツ、ソングも。

ま～るく盛れる着やせブラアイラッシュレース

価格：\5,100（本体価格\4,637）

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324940109/

ま～るく盛れる着やせショーツアイラッシュレース

価格：\2,700 (本体価格 \2,455)

S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324950102/

ま～るく盛れる着やせソングアイラッシュレース

価格：\3,000（本体価格\2,728）

S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324960107/

カラー︓ブラック、ピンク、ボルドー

