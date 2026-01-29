シスレー 春の気配を纏う口もとへ。2種のリップアイテムから新色が登場
シスレージャパン株式会社
フィト ルージュ シャイン（口紅）
軽やかさの中に、深みと品格を備えた新3色
フィト ルージュ シャイン 14 シアー アカジュー
フィト ルージュ シャイン 26 シアー ベルエア
フィト ルージュ シャイン 43 シアー スカーレット
フィト レーブル パーフェクト（リップライナー）
リップカラーと調和する新たな2色が、品のある印象をプラス
フィト レーブル パーフェクト 12 カーマイン
フィト レーブル パーフェクト 13 ベージュローズ
シスレーのメイクアップは、品質にこだわった植物成分をブレンドした、心地よい“ボタニカル メイクアップ”。
独自のスキンケア技術を生かし、肌を健やかに保ちながら、洗練されたカラーと輝きで、美しい印象を演出します。
デリケートなくちびるをケアしながら、魅力的なリップメイクを叶える2アイテムに、新色が加わります。
フィト ルージュ シャイン（口紅）
新3色（全18色）
税込 各8,800円(本体 各8,000円）
艶やかで透明感あふれるシアータイプのリップスティック。
優れたスキンケア効果で、長時間うるおいをキープしながらボリュームのあるくちびるへ*。
軽やかさの中に、深みと品格を備えた新3色
14 シアー アカジュー：チェリーブラウン
26 シアー ベルエア：ローズブラウン
43 シアー スカーレット：カッパーレッド
フィト ルージュ シャイン 14 シアー アカジュー
フィト ルージュ シャイン 26 シアー ベルエア
フィト ルージュ シャイン 43 シアー スカーレット
*メイクアップ効果による
フィト レーブル パーフェクト（リップライナー）
新2色（全12色）
税込 各9,680円(本体 各8,800円）
デリケートなリップラインをやさしく描くリップライナー。
にじまず、美しい輪郭を長く保ちながら、うるおいをキープします。
リップカラーと調和する新たな2色が、品のある印象をプラス
12 カーマイン：深みのあるレッド
13 ベージュローズ：スモーキーなピンク
フィト レーブル パーフェクト 12 カーマイン
フィト レーブル パーフェクト 13 ベージュローズ
■シスレー公式SNS
Instagram http://www.instagram.com/sisleyparisofficial/
Facebook http://www.facebook.com/SisleyParisJapan/
X（旧Twitter）http://twitter.com/SisleyJPN
LINE http://lin.ee/d4R2GGx
[問]
シスレージャパン
http://www.sisley-paris.com