シスレー 春の気配を纏う口もとへ。2種のリップアイテムから新色が登場

シスレージャパン株式会社

シスレーのメイクアップは、品質にこだわった植物成分をブレンドした、心地よい“ボタニカル メイクアップ”。

独自のスキンケア技術を生かし、肌を健やかに保ちながら、洗練されたカラーと輝きで、美しい印象を演出します。

デリケートなくちびるをケアしながら、魅力的なリップメイクを叶える2アイテムに、新色が加わります。

フィト ルージュ シャイン（口紅）

新3色（全18色）

税込 各8,800円(本体 各8,000円）

艶やかで透明感あふれるシアータイプのリップスティック。

優れたスキンケア効果で、長時間うるおいをキープしながらボリュームのあるくちびるへ*。

軽やかさの中に、深みと品格を備えた新3色

14 シアー アカジュー：チェリーブラウン

26 シアー ベルエア：ローズブラウン

43 シアー スカーレット：カッパーレッド

フィト ルージュ シャイン 14 シアー アカジューフィト ルージュ シャイン 26 シアー ベルエアフィト ルージュ シャイン 43 シアー スカーレット

*メイクアップ効果による

フィト レーブル パーフェクト（リップライナー）

新2色（全12色）

税込 各9,680円(本体 各8,800円）

デリケートなリップラインをやさしく描くリップライナー。

にじまず、美しい輪郭を長く保ちながら、うるおいをキープします。

リップカラーと調和する新たな2色が、品のある印象をプラス

12 カーマイン：深みのあるレッド

13 ベージュローズ：スモーキーなピンク

フィト レーブル パーフェクト 12 カーマインフィト レーブル パーフェクト 13 ベージュローズ

