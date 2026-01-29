シスレー 春の気配を纏う口もとへ。2種のリップアイテムから新色が登場

シスレージャパン株式会社


シスレーのメイクアップは、品質にこだわった植物成分をブレンドした、心地よい“ボタニカル メイクアップ”。


独自のスキンケア技術を生かし、肌を健やかに保ちながら、洗練されたカラーと輝きで、美しい印象を演出します。



デリケートなくちびるをケアしながら、魅力的なリップメイクを叶える2アイテムに、新色が加わります。



フィト ルージュ シャイン（口紅）

新3色（全18色）


税込 各8,800円(本体 各8,000円）



艶やかで透明感あふれるシアータイプのリップスティック。


優れたスキンケア効果で、長時間うるおいをキープしながらボリュームのあるくちびるへ*。







軽やかさの中に、深みと品格を備えた新3色





14 シアー アカジュー：チェリーブラウン


26 シアー ベルエア：ローズブラウン


43 シアー スカーレット：カッパーレッド



フィト ルージュ シャイン 14 シアー アカジュー

フィト ルージュ シャイン 26 シアー ベルエア

フィト ルージュ シャイン 43 シアー スカーレット

*メイクアップ効果による


フィト レーブル パーフェクト（リップライナー）

新2色（全12色）


税込 各9,680円(本体 各8,800円）



デリケートなリップラインをやさしく描くリップライナー。


にじまず、美しい輪郭を長く保ちながら、うるおいをキープします。







リップカラーと調和する新たな2色が、品のある印象をプラス





12 カーマイン：深みのあるレッド


13 ベージュローズ：スモーキーなピンク




フィト レーブル パーフェクト 12 カーマイン

フィト レーブル パーフェクト 13 ベージュローズ



