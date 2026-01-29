スター・ウォーズ エピソード6の大人気キャラクター 『EWOKS』がHappyくじに初登場！Happyくじ / STAR WARS(TM)『EWOKS』

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップが手掛けるHappyくじから、スター・ウォーズ エピソード6の大人気キャラクター イウォークが初登場するHappyくじ / STAR WARS(TM)『EWOKS』 の発売が決定しました。

2026年2月6日(金)より、ミニストップ、古本市場、未来屋書店、駿河屋、Happyくじオンライン、ホビーショップほかにて順次販売開始予定です。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページ(https://www.h-kuji.com/goods/swewoks/)をご確認ください。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

◆森の惑星エンドアで暮らす小さな戦士、イウォーク。

モフモフとした愛らしさと勇敢さで愛され続けるイウォークを主役に、特別なHappyくじが登場！

森の惑星エンドアで暮らす小さな戦士、イウォーク。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』に登場し、モフモフとした愛らしい見た目と、仲間思いな勇敢な一面を併せ持つキャラクターとして、多くのファンに親しまれてきました。そんなイウォークを主役にしたHappyくじ／STAR WARS(TM)『EWOKS』では、全9等級＋LAST賞のラインアップで、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを取り揃えました。

本くじのイチオシは、A賞の「フード付きブランケット」。イウォークの人気キャラクター ウィケットをイメージしたデザインで、フードを被ればなりきり気分も楽しめる、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムです。そのほか、可愛らしいフォルムのB賞「ウィケット ラバーフィギュア」や、普段使いしやすいC賞「Tシャツ」などもラインアップしています。

さらに、LAST賞には、モフモフとした毛並みが魅力の全高約50cmの「ウィケット BIGぬいぐるみ」をご用意。存在感のあるサイズで、イウォークの魅力を存分に楽しめる特別なアイテムです。

イウォークの世界観をぎゅっと詰め込んだ、Happyくじならではのラインアップをぜひお楽しみください。

◆商品一覧A賞：フード付きブランケット【全1種】サイズ（約）：W120×H75cm

ウィケットのフードをかぶって、森の戦士になりきり！

モフモフとしたやさしい肌触りが心地よい、ウィケットをイメージしたフード付きブランケット。

羽織っても、包まっても楽しめる、特別感たっぷりの一枚です。

B賞：ウィケット ラバーフィギュア【全1種】全高（約）：11cm

デフォルメアートで表現した、愛らしいウィケットを立体化！

ちょこんと座ったポーズと、つぶらな表情が魅力のラバーフィギュア。

飾るだけで癒される可愛いコレクションアイテムです。

C賞：Tシャツ【全2種】サイズ（約）：フリー

イウォークの魅力を、日常に！

普段使いしやすく、気軽に楽しめるTシャツです。

D賞：刺繍ポーチ【全2種】サイズ（約）：W18×H14cm

イウォークの毛並みをイメージした刺繍が

可愛い、使いやすいサイズのポーチ！

コスメや小物をスッキリ収納できます。

E賞：トートバック【全3種】サイズ（約）：W30×H37cm

デフォルメアートを楽しめる、

3種のイラストが魅力のトートバッグ！

ちょっとしたお出かけやサブバッグとして、

気軽に使える一枚です。

F賞：アクリルスタンド【全4種】サイズ（約）：W9×H14cm

勇敢な戦士イウォークたちの映画内のシーンを

切り取ったアクリルスタンド！

並べて飾れば、イウォークの世界観が

デスクやお部屋に広がります。

G賞：ラバーコースター【全5種】サイズ（約）：W9×H9cm

イウォークたちが勢揃い！

キャラクターごとに異なるアートが楽しめる、

コレクタブルアイテムです。

H賞：ポスター【全10種】サイズ（約）：A2

イウォークたちの印象的なシーンやアートを楽しめるポスター。

お部屋のアクセントとして、イウォークの世界観を楽しめます。

I賞：缶バッジセット【全7種】サイズ（約）：W5.6×H5.6cm

さまざまなイウォークのイラストをデザインした、2個セットの缶バッジ。

バッグや小物に付けて、気軽にイウォークの魅力を楽しめるアイテムです。

LAST賞：ウィケット BIGぬいぐるみ【全1種】全高（約）：50cm

抱きしめたくなるサイズ感が魅力。

モフモフとした毛並みまで再現した、

ウィケットの魅力を存分に味わえる

全高約50cmのBIGぬいぐるみです。

【商品概要】

●Happyくじ / STAR WARS(TM)『EWOKS』

価格：1回880円（税込）

発売日：2026年2月6日（金）（予定）

販売箇所：ミニストップ、古本市場、未来屋書店、駿河屋、Happyくじオンライン、

ホビーショップほか

景品内容：全9等級＋LAST賞

公式HP：https://www.h-kuji.com/goods/swewoks/

■株式会社サニーサイドアップ 概要（SUNNY SIDE UP Inc.）

サニーサイドアップグループのコア事業として、企業やブランド、スポーツ、エンターテインメント、地方創生など幅広い領域で、PR発想を軸としたブランドコミュニケーション事業を展開。PR、ブランディング、プロモーションをはじめとした統合的なコミュニケーションソリューションを通じて、企業やブランドと人や社会との関係性をデザインするRelations Design Companyです。

社名 ：株式会社サニーサイドアップ / SUNNY SIDE UP Inc.

代表取締役社長：リュウ シーチャウ

公式サイト ：https://ssu.co.jp