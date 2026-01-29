スター・ウォーズ エピソード6の大人気キャラクター 『EWOKS』がHappyくじに初登場！Happyくじ / STAR WARS(TM)『EWOKS』

株式会社サニーサイドアップが手掛けるHappyくじから、スター・ウォーズ エピソード6の大人気キャラクター イウォークが初登場するHappyくじ / STAR WARS(TM)『EWOKS』 の発売が決定しました。


2026年2月6日(金)より、ミニストップ、古本市場、未来屋書店、駿河屋、Happyくじオンライン、ホビーショップほかにて順次販売開始予定です。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページ(https://www.h-kuji.com/goods/swewoks/)をご確認ください。


※一部取り扱いのない店舗もございます。



◆森の惑星エンドアで暮らす小さな戦士、イウォーク。


モフモフとした愛らしさと勇敢さで愛され続けるイウォークを主役に、特別なHappyくじが登場！



森の惑星エンドアで暮らす小さな戦士、イウォーク。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』に登場し、モフモフとした愛らしい見た目と、仲間思いな勇敢な一面を併せ持つキャラクターとして、多くのファンに親しまれてきました。そんなイウォークを主役にしたHappyくじ／STAR WARS(TM)『EWOKS』では、全9等級＋LAST賞のラインアップで、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを取り揃えました。



本くじのイチオシは、A賞の「フード付きブランケット」。イウォークの人気キャラクター ウィケットをイメージしたデザインで、フードを被ればなりきり気分も楽しめる、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムです。そのほか、可愛らしいフォルムのB賞「ウィケット ラバーフィギュア」や、普段使いしやすいC賞「Tシャツ」などもラインアップしています。



さらに、LAST賞には、モフモフとした毛並みが魅力の全高約50cmの「ウィケット BIGぬいぐるみ」をご用意。存在感のあるサイズで、イウォークの魅力を存分に楽しめる特別なアイテムです。


イウォークの世界観をぎゅっと詰め込んだ、Happyくじならではのラインアップをぜひお楽しみください。


◆商品一覧
A賞：フード付きブランケット【全1種】

サイズ（約）：W120×H75cm

ウィケットのフードをかぶって、森の戦士になりきり！


モフモフとしたやさしい肌触りが心地よい、ウィケットをイメージしたフード付きブランケット。


羽織っても、包まっても楽しめる、特別感たっぷりの一枚です。





B賞：ウィケット ラバーフィギュア【全1種】

全高（約）：11cm

デフォルメアートで表現した、愛らしいウィケットを立体化！


ちょこんと座ったポーズと、つぶらな表情が魅力のラバーフィギュア。


飾るだけで癒される可愛いコレクションアイテムです。





C賞：Tシャツ【全2種】

サイズ（約）：フリー

イウォークの魅力を、日常に！


普段使いしやすく、気軽に楽しめるTシャツです。





D賞：刺繍ポーチ【全2種】

サイズ（約）：W18×H14cm

イウォークの毛並みをイメージした刺繍が


可愛い、使いやすいサイズのポーチ！


コスメや小物をスッキリ収納できます。





E賞：トートバック【全3種】

サイズ（約）：W30×H37cm

デフォルメアートを楽しめる、


3種のイラストが魅力のトートバッグ！


ちょっとしたお出かけやサブバッグとして、


気軽に使える一枚です。





F賞：アクリルスタンド【全4種】

サイズ（約）：W9×H14cm

勇敢な戦士イウォークたちの映画内のシーンを


切り取ったアクリルスタンド！


並べて飾れば、イウォークの世界観が


デスクやお部屋に広がります。





G賞：ラバーコースター【全5種】

サイズ（約）：W9×H9cm

イウォークたちが勢揃い！


キャラクターごとに異なるアートが楽しめる、


コレクタブルアイテムです。





H賞：ポスター【全10種】

サイズ（約）：A2

イウォークたちの印象的なシーンやアートを楽しめるポスター。


お部屋のアクセントとして、イウォークの世界観を楽しめます。





I賞：缶バッジセット【全7種】

サイズ（約）：W5.6×H5.6cm

さまざまなイウォークのイラストをデザインした、2個セットの缶バッジ。


バッグや小物に付けて、気軽にイウォークの魅力を楽しめるアイテムです。





LAST賞：ウィケット BIGぬいぐるみ【全1種】

全高（約）：50cm

抱きしめたくなるサイズ感が魅力。


モフモフとした毛並みまで再現した、


ウィケットの魅力を存分に味わえる


全高約50cmのBIGぬいぐるみです。





【商品概要】

●Happyくじ / STAR WARS(TM)『EWOKS』


価格：1回880円（税込）
発売日：2026年2月6日（金）（予定）


販売箇所：ミニストップ、古本市場、未来屋書店、駿河屋、Happyくじオンライン、


ホビーショップほか


景品内容：全9等級＋LAST賞


公式HP：https://www.h-kuji.com/goods/swewoks/



■株式会社サニーサイドアップ 概要（SUNNY SIDE UP Inc.）

サニーサイドアップグループのコア事業として、企業やブランド、スポーツ、エンターテインメント、地方創生など幅広い領域で、PR発想を軸としたブランドコミュニケーション事業を展開。PR、ブランディング、プロモーションをはじめとした統合的なコミュニケーションソリューションを通じて、企業やブランドと人や社会との関係性をデザインするRelations Design Companyです。



社名 ：株式会社サニーサイドアップ / SUNNY SIDE UP Inc.


代表取締役社長：リュウ シーチャウ


公式サイト ：https://ssu.co.jp