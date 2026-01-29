スター・ウォーズ エピソード6の大人気キャラクター 『EWOKS』がHappyくじに初登場！Happyくじ / STAR WARS(TM)『EWOKS』
株式会社サニーサイドアップが手掛けるHappyくじから、スター・ウォーズ エピソード6の大人気キャラクター イウォークが初登場するHappyくじ / STAR WARS(TM)『EWOKS』 の発売が決定しました。
2026年2月6日(金)より、ミニストップ、古本市場、未来屋書店、駿河屋、Happyくじオンライン、ホビーショップほかにて順次販売開始予定です。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページ(https://www.h-kuji.com/goods/swewoks/)をご確認ください。
※一部取り扱いのない店舗もございます。
◆森の惑星エンドアで暮らす小さな戦士、イウォーク。
モフモフとした愛らしさと勇敢さで愛され続けるイウォークを主役に、特別なHappyくじが登場！
森の惑星エンドアで暮らす小さな戦士、イウォーク。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』に登場し、モフモフとした愛らしい見た目と、仲間思いな勇敢な一面を併せ持つキャラクターとして、多くのファンに親しまれてきました。そんなイウォークを主役にしたHappyくじ／STAR WARS(TM)『EWOKS』では、全9等級＋LAST賞のラインアップで、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを取り揃えました。
本くじのイチオシは、A賞の「フード付きブランケット」。イウォークの人気キャラクター ウィケットをイメージしたデザインで、フードを被ればなりきり気分も楽しめる、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムです。そのほか、可愛らしいフォルムのB賞「ウィケット ラバーフィギュア」や、普段使いしやすいC賞「Tシャツ」などもラインアップしています。
さらに、LAST賞には、モフモフとした毛並みが魅力の全高約50cmの「ウィケット BIGぬいぐるみ」をご用意。存在感のあるサイズで、イウォークの魅力を存分に楽しめる特別なアイテムです。
イウォークの世界観をぎゅっと詰め込んだ、Happyくじならではのラインアップをぜひお楽しみください。
◆商品一覧
A賞：フード付きブランケット【全1種】
サイズ（約）：W120×H75cm
ウィケットのフードをかぶって、森の戦士になりきり！
モフモフとしたやさしい肌触りが心地よい、ウィケットをイメージしたフード付きブランケット。
羽織っても、包まっても楽しめる、特別感たっぷりの一枚です。
B賞：ウィケット ラバーフィギュア【全1種】
全高（約）：11cm
デフォルメアートで表現した、愛らしいウィケットを立体化！
ちょこんと座ったポーズと、つぶらな表情が魅力のラバーフィギュア。
飾るだけで癒される可愛いコレクションアイテムです。
C賞：Tシャツ【全2種】
サイズ（約）：フリー
イウォークの魅力を、日常に！
普段使いしやすく、気軽に楽しめるTシャツです。
D賞：刺繍ポーチ【全2種】
サイズ（約）：W18×H14cm
イウォークの毛並みをイメージした刺繍が
可愛い、使いやすいサイズのポーチ！
コスメや小物をスッキリ収納できます。
E賞：トートバック【全3種】
サイズ（約）：W30×H37cm
デフォルメアートを楽しめる、
3種のイラストが魅力のトートバッグ！
ちょっとしたお出かけやサブバッグとして、
気軽に使える一枚です。
F賞：アクリルスタンド【全4種】
サイズ（約）：W9×H14cm
勇敢な戦士イウォークたちの映画内のシーンを
切り取ったアクリルスタンド！
並べて飾れば、イウォークの世界観が
デスクやお部屋に広がります。
G賞：ラバーコースター【全5種】
サイズ（約）：W9×H9cm
イウォークたちが勢揃い！
キャラクターごとに異なるアートが楽しめる、
コレクタブルアイテムです。
H賞：ポスター【全10種】
サイズ（約）：A2
イウォークたちの印象的なシーンやアートを楽しめるポスター。
お部屋のアクセントとして、イウォークの世界観を楽しめます。
I賞：缶バッジセット【全7種】
サイズ（約）：W5.6×H5.6cm
さまざまなイウォークのイラストをデザインした、2個セットの缶バッジ。
バッグや小物に付けて、気軽にイウォークの魅力を楽しめるアイテムです。
LAST賞：ウィケット BIGぬいぐるみ【全1種】
全高（約）：50cm
抱きしめたくなるサイズ感が魅力。
モフモフとした毛並みまで再現した、
ウィケットの魅力を存分に味わえる
全高約50cmのBIGぬいぐるみです。
【商品概要】
●Happyくじ / STAR WARS(TM)『EWOKS』
価格：1回880円（税込）
発売日：2026年2月6日（金）（予定）
販売箇所：ミニストップ、古本市場、未来屋書店、駿河屋、Happyくじオンライン、
ホビーショップほか
景品内容：全9等級＋LAST賞
公式HP：https://www.h-kuji.com/goods/swewoks/
■株式会社サニーサイドアップ 概要（SUNNY SIDE UP Inc.）
サニーサイドアップグループのコア事業として、企業やブランド、スポーツ、エンターテインメント、地方創生など幅広い領域で、PR発想を軸としたブランドコミュニケーション事業を展開。PR、ブランディング、プロモーションをはじめとした統合的なコミュニケーションソリューションを通じて、企業やブランドと人や社会との関係性をデザインするRelations Design Companyです。
社名 ：株式会社サニーサイドアップ / SUNNY SIDE UP Inc.
代表取締役社長：リュウ シーチャウ
公式サイト ：https://ssu.co.jp