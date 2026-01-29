アップランドより『ぶいぱい3期生1周年グッズ』が1月30日（金）より販売開始！

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営するVTuberグループ「ぶいぱい」3期生メンバー7名の『1周年グッズ』をAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。


2026年1月30日（金）に1周年を迎える「ぶいぱい」3期生を記念したグッズが全5種類登場！


APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。



■『ぶいぱい3期生1周年グッズ』詳細

以下5種類のグッズを受注販売いたします。


※グッズは既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。





▼【先着50個限定シリアルナンバー入り】A3キャラファイングラフ


価格：22,000円（税込）


種類：全1種


サイズ：A3





▼オーロラアクリルスタンド


価格：2,000円（税込）


種類：全7種


サイズ：約200×90mm内


材質：アクリル


※キャラクターによりサイズが異なります。





▼2連アクリルキーホルダー


価格：1,300円（税込）


種類：全7種


サイズ：60mm角内


材質：アクリル





▼アクリルパネル


価格：6,000円（税込）


種類：全1種


サイズ：B5


材質：アクリル





▼ランダムコレクションカード（3枚入り）


価格：1,200円（税込）


種類：全16種（通常8種・ホログラム8種）


サイズ：約63×88mm　


材質：紙


仕様：1セット3枚入り（通常2枚＋ホログラム1枚）





【購入特典】


▼ポストカード


種類：全8種


サイズ：約148×100mm


材質：紙


対象：『ぶいぱい3期生1周年』と記載された商品を、1会計につき税込2,000円（送料除く）お買い上げごとにランダムで1枚プレゼント！


※1会計ごとの計算となり、別カートでのお会計や本特典対象外グッズとの金額を合算することはできかねます。





■販売概要

【販売期間】


2026年1月30日（金）12時00分～2月12日（木）23時59分



【発送時期】


2026年4月上旬～5月中旬頃



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


