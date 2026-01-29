鰹節専門店にんべん×和歌山・寺谷農園　かつお節を通じて楽しむ「梅干し」コラボ企画　2026年2月1日（日）より梅干し販売＆期間限定メニュー新発売！

株式会社にんべん

株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長 高津伊兵衛)は、寺谷農園株式会社（和歌山県日高郡、代表取締役社長 寺谷 雄二）との期間限定コラボレーション企画を2026年2月1日（日）から実施いたします。コラボレーション内容として、「にんべん 日本橋本店」にて寺谷農園の梅干し4種類を販売するほか、梅干しとにんべんのだしや調味料を使った料理をご紹介するレシピカードを配布します。また、「日本橋だし場 本店」では、梅の風味とだしの旨みがやさしく広がる「しそ漬梅入りかつお節だし」を、「日本橋だし場 はなれ」では、春のおとずれを感じられる、彩り豊かな「梅花だし茶漬け御膳」を期間限定で提供いたします。かつお節・かつお節だしとの組み合わせを通じて、「梅干し」の可能性・魅力をぜひ感じてみてください。

■「にんべん 日本橋本店」でのコラボレーション

１.寺谷農園 梅干し商品の販売

にんべん 日本橋本店では、薫り高い伝統のしそ漬け「伝承しそ漬梅」、長崎県五島灘の塩を使用した「伝承白干梅」など、寺谷農園の4種の梅干しを店頭販売いたします。寺谷農園は「南高梅」の発祥の地でもある、和歌山県みなべ町のなかでも最も奥まった山あいに位置する梅農家です。南高梅の栽培から加工、販売までを一貫して行い、古式伝承の仕込みで梅そのものの美味しさを味わえる梅干しを作っています。

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

伝承しそ漬梅 150g 777円(税込)

伝承白梅干を自家製の「薫りしそ」で重ね漬けしたしそ漬け梅です。塩辛くなく、梅本来のすっぱい旨みをお楽しみください。※塩分約15％

伝承白干梅 150g ７７７円(税込)

ミネラル豊富な「五島灘の塩」だけで漬け込んだ伝統の紀州の味。まろやかな酸っぱさが後を引くおいしさです。※塩分約15％

甘しそ南高梅 150g 777円(税込)

良質な南高梅を自家製「薫りしそ」とりんご酢、種子島産の粗糖で漬け込んだ甘酸っぱいしそ漬け梅干しです。※塩分約7％

はちみつ南高梅 150g 777円(税込)

塩、粗糖、りんご酢、みりん、はちみつのみで仕上げたあっさりとした後味の、他に類のないはちみつ漬け梅干しです。※塩分約6％

２.レシピカードの店頭配布

「寺谷農園×にんべん おすすめレシピ」のレシピカードを、にんべん 日本橋本店の店頭にて配布いたします。

３.鰹節専門店「にんべん 日本橋本店」通販カタログ『早春のおすすめ号』での掲載・販売

年に8回発刊される通販カタログは、この冊子でしか読めない「鰹節」や「だし」にまつわる特集を掲載しています。『早春のおすすめ号』では、にんべん社員が実際に寺谷農園を訪問し、生産現場の裏側などを取材しました。ぜひ、にんべん 日本橋本店にお越しいただき、通販カタログをご用命ください。

※数に限りがございますので、配布が終了した際はご容赦ください。

■「日本橋だし場 本店」でのコラボレーション

日本橋だし場 本店では、「伝承しそ漬梅」を使用したコラボメニュー「しそ漬梅入りかつお節だし」を期間限定販売いたします。

しそ漬梅入りかつお節だし

300円（税込）

寺谷農園「伝承しそ漬梅」使用。南高梅発祥の地・和歌山県みなべ町の香り高いしそ漬梅を削りたてのかつお節だしに加えました。梅をほぐしながら、キレのある酸味と塩味・だしの旨みをお楽しみください。

※本商品には梅干しの種が含まれております。種が尖っている恐れがありますので、お召し上がりの際は十分ご注意ください。

販売店舗：日本橋だし場 本店

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

提供時間：11：00～18：00

メニュー考案者のこだわりポイント

かつお節本来の旨みを軽やかに楽しんでいただくため、伝承しそ漬梅を合わせました。 味付けをせずとも、だしの旨みと梅の酸味・塩味が互いに引き立て合う一杯です。 梅が香る2月、寒さの残る毎日に、本商品とともにひと息ついていただければ幸いです。

■「日本橋だし場 はなれ」でのコラボレーション

日本橋だし場 はなれでは、「甘しそ南高梅」を使用したコラボメニュー「梅花茶漬け御膳」を期間限定販売いたします。

梅花茶漬け御膳

1200円（税込）

梅干しのさわやかな酸味と本枯鰹節の芳醇な香りが味わえるお茶漬けと、惣菜、甘味がセットになった御膳です。お茶漬けは薬味と共にお楽しみください。

販売店舗：日本橋だし場 はなれ

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

提供時間：ティータイム・ディナータイム

メニュー考案者のこだわりポイント

立春を迎え、春を感じ始めるこの時期に、ひと足早く春の訪れを感じていただきたいという思いから考案いたしました。お茶漬けは、梅干しと本枯鰹節それぞれの素材本来の良さを味わっていただけるよう、あえてシンプルに仕立てました。生梅麩や五色あられが彩り豊かで、華やかな見た目もお楽しみいただけます。

■カビ付けと天日干しで熟成した「本枯鰹節」

にんべんでは、カビ付けと天日干しの工程を4回以上繰り返したものを本枯鰹節と呼んでいます。荒節から裸節、さらにカビ付けと天日干しを繰り返し、

4～6ヶ月かけじっくりと仕上げた本枯鰹節は、魚臭さの少ない芳醇な香りとなります。高級料亭などでもよく使われる、本枯鰹節ならではの上品でまろやかな味と香りをぜひお楽しみください。

■本コラボレーション企画 にんべん担当者の声

株式会社にんべん 商品サ-ビス企画部 直販グループ 小林 愛美

和食と相性の良い「梅干し」。梅干しを家に常備しておけば、ご飯のお供としてだけでなく、お料理の調味料や具材のひとつとしてもお使いいただけます。

今回は、和歌山県にある梅農家・寺谷農園さまの、厳選された食材のみを使用し、昔ながらの製法で一粒一粒丁寧に作られたこだわりの梅干しを、にんべんで展開いたします。梅干しをそのまま食べるのはもちろんのこと、さまざまなお料理のアクセントとして取り入れてお楽しみいただけますと幸いです。にんべん 日本橋本店では、寺谷農園さまの梅干しが持つ梅本来の香りと、かつお節の旨みとのマリアージュが魅力のレシピを4種類ご用意しました。早春の季節に、さっぱりとした梅干し料理をご家庭でぜひお楽しみください。

■寺谷農園担当者の声

寺谷農園株式会社 代表取締役社長 寺谷 雄二

私の家はみなべ町で4代続く梅農家です。高品質な梅干しをお届けする為、梅、しその栽培から加工販売まで一貫して行っております。梅を漬け込む際の原材料にこだわり、後味の良い素材の風味を生かした梅干しに仕上げております。今回私自身も試食してみて梅干しと鰹節との相性の良さを再認識致しました。皆様も是非お試し下さい。結びに私共の梅干しが皆様の健康の一助となれば幸いでございます。

■寺谷農園について

寺谷農園は大正10年ごろから梅の本場和歌山県みなべ町で梅栽培を行う4代続く梅農家です。梅の栽培はもちろん、薫り高い固有種の紫蘇も自家栽培しています。23年前からインターネット販売でスタートし、素材の風味を生かした私共の梅干しは全国のお客様にご好評いただいております。

■にんべんについて

にんべんは1699年(元禄12年)に創業し、日本の伝統食品である鰹節や、鰹節でひく和食の基本「だし」を使った様々な商品を生み出し、日本の食文化を伝承しています。商品の開発・販売のほか、だしコミュニティ・だし専門店「日本橋だし場」や、本物の鰹節やだしを味わえる和ダイニング「日本橋だし場 はなれ」、だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」などの各種店舗を通し、鰹節やだしに親しめる場も広げています。

■販売店舗

にんべん 日本橋本店

東京・日本橋は「にんべん」の原点です。これから350年、400年と、日本の誇りである「鰹節〈熟成食品〉」を後世に伝え、世界の人々に「だしの美味しさ」を知ってほしいと考えています。「にんべん 日本橋本店」では、削りたてのかつお節を提供する「日本橋削り場」や、「一汁一飯」がコンセプトの「日本橋だし場 本店」も人気です。

住所： 東京都中央区日本橋室町2‐2‐1 COREDO室町1・1階

URL： https://www.ninben.co.jp/store/honten/

※最新の営業時間は、にんべん公式HPをご確認ください。

日本橋だし場 本店

住所： 東京都中央区日本橋室町2‐2‐1 COREDO室町1・1階

URL： https://www.ninben.co.jp/store/dashiba/

※最新の営業時間は、にんべん公式HPをご確認ください

日本橋だし場 本店は、2010年のCOREDO室町1開業に際し、

だしを知る・楽しむ・味わう場、だしコミュニティとしてオープンした鰹節専門店にんべん初の飲食業態です。

1杯150円で本格的なだしが味わえる「かつお節だし」が人気を集め、本物のだしの美味しさに出会える場、だし専門店としてたくさんのお客様にご愛顧いただいております。

「かつお節だし」や月替わりの「だしスープ」、「かつぶしめし」などの各種メニューには、にんべんがこだわり続ける本枯鰹節を使用しています。

日本橋だし場 はなれ

住所： 東京都中央区日本橋室町2-3-1

COREDO室町2・1階

TEL： 03-5205-8704

URL： https://www.ninben.co.jp/store/hanare/

※最新の営業時間はにんべんＨＰをご確認ください

「日本橋だし場 はなれ」は、２０１４年ににんべん創業の地である東京・日本橋にオープンし、“だしのうま味”を活かした料理の数々を一汁三菜のスタイルで提供する和ダイニングです。

にんべんは、創業300余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。