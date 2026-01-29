株式会社Levelaが、𝕏で圧倒的影響力を持つ「ろじん」氏の𝕏顧問事業を3.04億円で買収

株式会社Levela株式会社Levela 代表取締役 駒居廉樹とろじん氏

SNS教育事業を手掛ける株式会社Levela（本社：東京都渋谷区、代表取締役：駒居康樹）は、𝕏（旧Twitter）運用のプロフェッショナルとして業界内で高い評価を得ている「ろじん」氏（本名：湯川新太郎、株式会社BuzzLogic代表取締役、𝕏アカウント：@fiction_log、フォロワー数4.8万人）が運営する𝕏顧問事業を、譲渡対価約3.04億円で買収したことをお知らせいたします。

ろじん氏は、買収後、当社の𝕏事業推進責任者として参画し、𝕏運用教育サービスの拡充と品質向上を推進してまいります。

買収の背景と目的

Levelaは、Instagramを中心としたSNS教育事業「SnsClub」を展開してまいりましたが、経営者・決裁者・フリーランスなどのビジネス層が集まる𝕏市場において、専門的な教育サービスの提供体制が不十分という課題を抱えておりました。𝕏は、人脈形成と影響力拡大に最適なプラットフォームであり、特にBtoB領域やパーソナルブランディングにおいて不可欠なツールとなっています。

今回の買収により、Levelaは主要SNSプラットフォームを網羅する総合SNS教育事業者としてのポジションを確立し、顧客に対してワンストップでSNS教育サービスを提供できる体制が整います。また、ろじん氏が培ってきた𝕏運用ノウハウを内製化することで、再現性の高い教育サービスをスケール可能な形で提供できるようになります。

ろじん氏のプロフィールと実績

ろじん氏は、起業後SNS10日で10万フォロワーを達成し、TikTokでは『共有からLINE開いて』の施策や『有名人が夜職を始めたら時給はいくらになる？』等の企画を生み出し世のSNSマーケティングに影響を与えてきました。

現在は𝕏マーケティングに注力し、𝕏運用に特化したコンサルティングサービス「𝕏顧問」を運営して顧客に対して継続的に成果を出してきました。顧客の多くは、ろじん氏の指導により短期間でフォロワー数を大幅に増加させ、𝕏経由での売上を飛躍的に伸ばしています。

また、ろじん氏の𝕏発信は、ビジネス・起業・成功に関する本質的な洞察を的確に伝えるスタイルが特徴であり、ろじん氏が手掛ける𝕏顧問では累計900社のクライアント数を誇ります。

ろじん氏Xアカウント(https://x.com/fiction_log)

今後の展開

買収後、Levelaはろじん氏のノウハウを活用し、以下の事業展開を計画しています

代表コメント

- 𝕏顧問サービスの継続と品質向上ろじん氏が運営する𝕏顧問サービスは、買収後も継続します。Levelaのリソースを活用し、サービスの品質向上と顧客満足度の向上を図ります。- 𝕏スクール事業の立ち上げろじん氏のノウハウをベースに、複数の講師を配置した「𝕏スクール」事業を新規に立ち上げます。経営者、決裁者、フリーランスなどのビジネス層をターゲットに、スケーラブルな𝕏運用教育サービスを提供します。- 組織全体の𝕏運用強化Levelaの主要メンバーの𝕏アカウントを強化し、影響力を高めることで、会社全体のブランディングと集客力を向上させます。株式会社Levela 代表取締役 駒居康樹

「この度、𝕏運用のプロフェッショナルであるろじん氏をお迎えできることを大変嬉しく思います。ろじん氏は、𝕏界隈で圧倒的な影響力を持ち、顧客に対して継続的に成果を出してきた実績があります。今回の買収により、Levelaは𝕏という主要SNSプラットフォームを網羅する総合SNS教育事業者としてのポジションを確立していけます。ろじん氏の豊富な知見を社内に取り入れることで、サービス内容や品質の一層の向上につながるものと期待しています。今後、ろじん氏と共に、より良いサービス提供と事業成長に邁進してまいります。」

株式会社BuzzLogic代表取締役 ろじん（湯川新太郎）

「この度、株式会社BuzzLogic代表取締役の湯川新太郎、ならびに𝕏顧問サービスは、株式会社Levelaへグループインする運びとなりました。 今回の決断に至った最大の理由は、Levelaが運営するSnsClubの高い運営完成度、そして駒居社長の卓越した環境設計力とリーダーシップ、さらには会社としての圧倒的な成長性に強い可能性を感じた為です。 𝕏顧問サービスを、より本質的で価値あるものへ進化させていく上で、Levelaという環境に身を置くことが最適な判断であると考え、今回のグループインを決断いたしました。 今後は、𝕏顧問サービスの課題や弱点をLevelaの中核を担う皆様と共に補完・強化しながら、サービス品質のさらなる向上と事業の発展に尽力して参ります。私自身もLevelaの一員として、Instagram教育事業において日本トップクラスの実績と規模を誇るこの組織が、𝕏領域においても「日本一」と胸を張れる状態を築けるよう、日々精進して参ります。今後とも、何卒よろしくお願いいたします。」