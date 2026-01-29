VTuber「花宮莉歌」主演主役のASMR付きノベルゲーム『りかも～ど(ハート)』100名限定の購入者の名前を読み上げるオーダーメイド版、2026年2月1日（日）0：00より先着予約開始！
サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、VTuber「花宮莉歌」が主演主役を務める新作ASMR付きノベルゲーム『りかも～ど(ハート)』のオーダーメイド商品「あなただけボックス」の予約を2026年2月1日（日）0：00から開始することをお知らせします。
「あなただけボックス」は、ゲーム内の主役を購入者の名前で呼んでくれる100名様限定の特別なパッケージ商品となっており、通常版の発売日より先行して1週間前にお手元に届きます。
本商品は、先着100名限定での受付となっており、即完売することが予想されます。お見逃しないようご注意ください！
『りかも～ど(ハート)』「あなただけボックス」予約受付ページ
https://rabbitfoot.booth.pm/items/7899803(https://rabbitfoot.booth.pm/items/7899803)
100名限定のオーダーメイド版パッケージ商品「あなただけボックス」！ 予約開始！
『りかも～ど(ハート)』「あなただけボックス」（税込み49,500円）は、主役の花宮莉歌さんがゲーム内の主人公を購入者の名前で呼んでくれるオーダーメイドのゲーム本編を含むパッケージ商品です。
先着100名様のみの限定商品となっていますので、事前に商品内容をご確認の上で予約の受付を行ってくださいね！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/260_1_c9a05be7f0ad0f8ca12e52cd711026a9.jpg?v=202601290321 ]
VTuber「花宮莉歌」主演主役！ ASMR付きフルボイス新作ADV『りかも～ど(ハート)』
『りかも～ど(ハート)』は、2026年5月28日（木）に発売予定のVTuber「花宮莉歌」が主演主役を務める全編フルボイスのASMR付きノベルゲームです。
◆あらすじ
「早く起きないと……イタズラしちゃいますよ？」
王国貴族の一人息子であるあなたの専属メイドとなったのは、
小さいころ一緒に遊んだ幼馴染の「花宮莉歌」だった。
メイドとして屋敷でも学園でも一緒の莉歌に、
ところかまわずイタズラされて、あなたはドキドキが止まらない……！
そんな生活がずっと続くと思っていた。
けれど――
父親のとある一言が、ふたりの心を揺り動かす。
身分違いのふたりの運命は交わるのか――
◆登場人物
◆ゲーム概要
タイトル ：りかも～ど(ハート)
ジャンル ：ASMR付きビジュアルノベル
発売日 ：2026年5月28日（木）
対応言語 ：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他
◆クレジット
イラスト ：瀬世ナギ
シナリオ構成・監修 ：星野彼方（Re,AER）
シナリオ ：諸星崇（Re,AER）
『りかも～ど(ハート)』公式サイト
https://rica-mode.cyberstep.com/(https://rica-mode.cyberstep.com/)
VTuber「花宮莉歌」
歌とゲームと猫が大好きな天才小悪魔メイドVtuber。
冠ラジオのパーソナリティ歴やゲーム声優からボーカル担当、エッセイ本出版など幅広く活動している。
公式YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCz4jhqrCfthF8NnldZeK_rw
公式X :
https://x.com/hanamiya_rica
ノベルゲームブランド「ラビットフット」
ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。
公式X :
https://x.com/Rabbitfoot_PR
(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.
(C)project HanamiyaRica novel