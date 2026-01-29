【城西国際大学】2/6 第6回国際大学フォーラムを開催します

城西国際大学

このたび、国際大学間の未来ネットワークでは、以下の内容で「第６回国際大学フォーラム」を開催いたします。



【開催趣旨】

大学が持続的に発展するためには、外国人留学生の受入れ拡大と質の高い支援が不可欠である。とりわけ、国際社会において大学が留学生に選ばれるためには、学修・生活・将来に対する不安を丁寧に取り除くきめ細かなケアと、それを支えるサービスの充実が、大学改革を進める上での重要な出発点となる。





本フォーラムでは、「留学生支援は大学改革の触媒であり、未来価値を創出する戦略的要素である」という視点から、現況の課題と大学改革の方向性を議論する。人口減少時代における大学の生き残り戦略として、留学生支援を起点とした新しい大学モデルを共に考え、政策・実務・現場をつなぐ具体的な提言を目指す。【テーマ】留学生支援が大学の未来を創る：人口減少時代の戦略-国際化と大学改革の新たな地平-【開催日時】2026年2月6日（金）14:00～16:45（対面・ライブ配信）2026年2月6日（金）～2月27日（金）（アーカイブ配信）【参加形式】いずれかを選択ください○対面参加（先着80名）13:30受付開始学校法人城西大学東京紀尾井町キャンパス1号棟地下ホール（東京都千代田区紀尾井町3-26）○オンライン参加（視聴用URLを送付）【参加対象者】どなたでも参加いただけます。【参加費】無料【プログラム】14：00 開会の挨拶14：15 基調講演『留学生支援を大学の未来につなげるために― 韓国の事例から日本は何を学び活かせるのか ―』塚田 亜弥子 香川大学 特命准教授14：55 主催者講演『私立大学におけるグローバル教育と「これから」』倉林 眞砂斗 城西国際大学 学長15：45 大学事例紹介１.『留学生が居るからこそ成り立つ大学の教育』北條 英明 龍谷大学 グローバル教育推進センター事務部長16：10 大学事例紹介２.『多様性とともに、世界へひらくキャリア支援の実践』沈 向蒴 早稲田大学 キャリアセンター16：35 閉会の挨拶※フォーラム終了後、立食形式で45分程度の情報交換会（名刺交換）を予定。【申込方法】（要事前申込）2月5日正午までに、以下のURL又はQRコードよりお申し込みください。URL：https://forms.office.com/r/0Jtb8PtiS5(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5f3bKUo_m06avDVTNDMKahKXmP9eVsxNvXnU8yNayZNUMVY2NVNaNDhYRDdGUEdHT0xDSzZEUUtRQy4u&route=shorturl)





【最後に】

国際大学間の未来ネットワーク（CoIN）では、持続可能な開発目標（SDGs）を射程に入れた教育研究環境の実現及び教育研究、災害、留学生等の共通課題に対する多様な連携・共働の可能性に関する検討・成果を社会及び高等教育関係者へ参照情報として提供し、本ネットワークの取組をより一層推進する目的で毎年フォーラムを実施しています。

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。



【お問合せ先】

城西国際大学学長室（国際大学間の未来ネットワーク事務局）

Tel：0475-55-8857

E-mail：coin（at）jiu.ac.jp ※（at）は＠に変更ください。