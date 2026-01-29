「おぎやはぎのハピキャン」パリ五輪金メダリスト 角田夏実参戦　心も体もポカポカに！真冬の野遊びキャンプを満喫！１月２９日（木）から６週にわたり放送

名古屋テレビ放送株式会社【左から、西村瑞樹(バイきんぐ)、矢作兼、小木博明、角田夏実、武井壮】

◎番組内容

メ～テレ（名古屋テレビ放送）制作のアウトドア・ドキュメント・バラエティ

『おぎやはぎのハピキャン』毎週木曜 深夜０時２０分～放送

大自然の中、オトナが童心に返り「めいっぱい楽しむ」をコンセプトに、

おぎやはぎとゲストがオフの気分で１日たっぷりと楽しむ様子をリアルにお届け！

◆昼食の買い出しが、まさかの豪華ランチタイムに！？

今回のテーマは「西村流 真冬の全力！野遊びキャンプ」。約２年ぶりの登場となるバイきんぐ西村瑞樹がプレゼンキャンパーとなり、“最高の野遊び”をプロデュースする。

そしてキャンプを彩る豪華なゲストには、パリ五輪柔道金メダリストの角田夏実と百獣の王・武井壮。

早速、昼食の材料を求めて車で道の駅へと向かう一行。目的地に到着し、西村が昼食に提案した「肉巻き棒にぎり」の具となる食材を次々と購入した後、矢作からまさかの提案が！

「雨だし設営に時間がかかるから、ここ(道の駅)で軽く食べていこう！」。

急遽ランチタイムとなり、一行は「甲州牛カレー」や「信玄鶏の親子丼」など、山梨の絶品グルメを堪能することに。食事中は、おぎやはぎの二人が以前オリンピックの事前番組で共演した角田に興味津々。「減量がないときはかなり食べていた」「試合前は体脂肪率７％を切る」など、現場は柔道の裏話で大いに盛り上がった。

◆火起こしは柔道の試合と同じ！？キャンプ場に響いた「一本！」

キャンプ場に到着した一行は、早速コテージ下のスペースを利用して基地づくりを開始。

電源を入れると約１０秒で座面が温まるチェアやストーブとドッキングするテーブルなど、今まで見たことないギアの数々に「すごーい！」「相当レベルが高い！」と感動する。

基地づくりが終わると、西村から「運動を兼ねて薪を割りましょう！」との提案が。ここで自信満々に名乗りを上げたのが、自称経験者の小木。しかし、意気揚々と振り下ろした１投目は斧の柄に薪がヒットし、小木の手がしびれるという結果に…。この予想だにしない展開に出演者もスタッフも大爆笑！

続いてはファイヤースターターを使った火起こしに角田が初挑戦。しかし、火花を飛ばすのは想像以上に難しく、なかなか火がつかない角田に「諦めんな！」「苦しい練習を思い出して！」「早く決めないと指導がくるよ！」と盛り上げる一同。そんなプレッシャーの中、粘り強く火花を散らし…ついに着火！すると出演者からの「一本～！！！」という叫び声がキャンプ場に響き渡った。

