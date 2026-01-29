こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
atGPサイト開設20周年記念「未来へつなげる面接会」を3月7日に開催
書類では伝わらない「良さ」を見てくれる企業20社以上と出会える場に
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、2026年3月7日(土)にatGPサイト開設20周年記念イベント「未来へつなげる面接会」を、ヒューリックホール浅草橋ビル（東京都台東区）にて開催します。
【開催背景：20年間の確信「会えば、その人の良さは伝わる」】
2006年2月に、業界初の障害者転職サイト「atGP（アットジーピー）」を立ち上げて約20年。
私たちは創業当初から「いい人なので、一度会ってください」と、企業へ地道に「人となり」を紹介し続けてきました。書類選考で苦戦しても、直接会うことでその人の良さが伝わり、内定を勝ち取っていくケースを数多く見てきたからです。
「能力や経験の前に、その人自身を見てほしい」という想いは、20年間一貫して私たちが大切にしてきたものです。atGPサイト開設20周年の節目に、この想いを形にするべく、書類選考なしで対話から始まる面接会を企画しました。
「atGP未来へつなげる面接会」特設サイト
https://info.atgp.jp/atgp-mirai-mensetsu
【こんな人におすすめ】
どんな企業に応募したらいいかわからない方
書類選考がなかなか通過せず、直接自身の魅力を伝えたい方
選考で自分のことをどう伝えたらいいか悩んでいる方
※当日は、就労移行支援事業所「atGPジョブトレ」の相談ブースを設けています。
就職の前に少し準備をしたいという方もご相談ください！
【参加企業一覧（五十音順・敬称略）】
株式会社イーピービズ ／ 株式会社エス・エム・エス ／ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ／ ゴリラクリニック ／ 株式会社シーイーシー ／ 株式会社ツムラ ／ 戸田ビルパートナーズ株式会社 ／ DOWAホールディングス株式会社 ／ 日新火災海上保険株式会社 ／ 日清食品株式会社 ／ 株式会社日本システムコンサルタント ／ 富国生命保険相互会社 ／ 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 ／ 株式会社ベイクルーズ ／ 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス ／ 株式会社マイナビパートナーズ ／ 株式会社メディアドゥ ／ 楽天ソシオビジネス株式会社 ／ 株式会社LIXIL ／ 株式会社LITALICO
【詳細情報】
書類選考なし。書類では伝わらない「あなたの良さ」を見てくれる企業と出会える面接会です。
日時： 2026年3月7日（土） 11:00〜17:00（受付 10:30〜）
場所：ヒューリック浅草橋ビル2階（HULIC HALL）
東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル2階
https://hulic-hall.com/access/
アクセス：
JR総武線「浅草橋駅（西口）」より徒歩1分
都営浅草線「浅草橋駅（A3出口）」より徒歩2分
JR京浜東北線・山手線「秋葉原駅（昭和通り口）」より徒歩10分
東京メトロ「秋葉原駅」より徒歩10分
費用： 無料 ／ 定員： 200名（要事前予約）
参加予約締め切り：2026年3月6日（金） ※定員に達し次第終了。
参加予約方法： 特設サイトよりお申し込みください。
https://info.atgp.jp/atgp-mirai-mensetsu
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本イベントに関するお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ atGP未来へつなげる面接会 運営事務局
MAIL：atgpmensetsukai@generalpartners.co.jp
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ（担当：広報室 井上）
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】090-3912-8274
関連リンク
atGP（アットジーピー）
https://www.atgp.jp/
「atGP未来へつなげる面接会」特設サイト
https://info.atgp.jp/atgp-mirai-mensetsu
報道機関・メディアの方向け 会社紹介資料
https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、2026年3月7日(土)にatGPサイト開設20周年記念イベント「未来へつなげる面接会」を、ヒューリックホール浅草橋ビル（東京都台東区）にて開催します。
【開催背景：20年間の確信「会えば、その人の良さは伝わる」】
私たちは創業当初から「いい人なので、一度会ってください」と、企業へ地道に「人となり」を紹介し続けてきました。書類選考で苦戦しても、直接会うことでその人の良さが伝わり、内定を勝ち取っていくケースを数多く見てきたからです。
「能力や経験の前に、その人自身を見てほしい」という想いは、20年間一貫して私たちが大切にしてきたものです。atGPサイト開設20周年の節目に、この想いを形にするべく、書類選考なしで対話から始まる面接会を企画しました。
「atGP未来へつなげる面接会」特設サイト
https://info.atgp.jp/atgp-mirai-mensetsu
【こんな人におすすめ】
どんな企業に応募したらいいかわからない方
書類選考がなかなか通過せず、直接自身の魅力を伝えたい方
選考で自分のことをどう伝えたらいいか悩んでいる方
※当日は、就労移行支援事業所「atGPジョブトレ」の相談ブースを設けています。
就職の前に少し準備をしたいという方もご相談ください！
【参加企業一覧（五十音順・敬称略）】
株式会社イーピービズ ／ 株式会社エス・エム・エス ／ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ／ ゴリラクリニック ／ 株式会社シーイーシー ／ 株式会社ツムラ ／ 戸田ビルパートナーズ株式会社 ／ DOWAホールディングス株式会社 ／ 日新火災海上保険株式会社 ／ 日清食品株式会社 ／ 株式会社日本システムコンサルタント ／ 富国生命保険相互会社 ／ 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 ／ 株式会社ベイクルーズ ／ 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス ／ 株式会社マイナビパートナーズ ／ 株式会社メディアドゥ ／ 楽天ソシオビジネス株式会社 ／ 株式会社LIXIL ／ 株式会社LITALICO
【詳細情報】
書類選考なし。書類では伝わらない「あなたの良さ」を見てくれる企業と出会える面接会です。
日時： 2026年3月7日（土） 11:00〜17:00（受付 10:30〜）
場所：ヒューリック浅草橋ビル2階（HULIC HALL）
東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル2階
https://hulic-hall.com/access/
アクセス：
JR総武線「浅草橋駅（西口）」より徒歩1分
都営浅草線「浅草橋駅（A3出口）」より徒歩2分
JR京浜東北線・山手線「秋葉原駅（昭和通り口）」より徒歩10分
東京メトロ「秋葉原駅」より徒歩10分
費用： 無料 ／ 定員： 200名（要事前予約）
参加予約締め切り：2026年3月6日（金） ※定員に達し次第終了。
参加予約方法： 特設サイトよりお申し込みください。
https://info.atgp.jp/atgp-mirai-mensetsu
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本イベントに関するお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ atGP未来へつなげる面接会 運営事務局
MAIL：atgpmensetsukai@generalpartners.co.jp
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ（担当：広報室 井上）
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】090-3912-8274
関連リンク
atGP（アットジーピー）
https://www.atgp.jp/
「atGP未来へつなげる面接会」特設サイト
https://info.atgp.jp/atgp-mirai-mensetsu
報道機関・メディアの方向け 会社紹介資料
https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed