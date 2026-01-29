株式会社点天（代表取締役：今野 啓介／大阪府大阪市）は、季節の期間限定商品「えび餃子」を2月1日（日）より全国にて販売いたします。また、バレンタインシーズン限定「ハート型のひとくち餃子」を、2月11日（水）から14日（土）までの期間、全国の直営店舗限定にて販売いたします。

期間限定商品 点天の「えび餃子」を2026年2月1日（日）～3月31日（火）までの期間限定で、全国にて販売いたします。

リニューアルを経て、1年ぶりに期間限定で登場する点天の「えび餃子」。

今年はこれまでの真っ白な皮から一新し、クチナシ由来の自然色素を用いた、やさしく上品なピンク色の餃子に生まれ変わりました。ひと目で食欲をそそる彩りが、食卓に華を添えます。

餡には、旨み豊かな海老と豚肉を贅沢に使用。そこに甘みのあるキャベツと、生姜の爽やかな香りを重ね、素材それぞれの持ち味が引き立つよう、絶妙なバランスでブレンドしました。焼き餃子にすれば、香ばしく、餡の旨味があふれ出し、水餃子にすれば、つるりとした喉ごしと海老ならではの味わいをお楽しみいただけます。

ご家族の食卓にはもちろん、お子様のお食事や、ご夫婦での晩酌のお供にも最適な一品です。

素材と製法に真摯に向き合い、さらに美味しさを追求した、期間限定の「えび餃子」。

点天が提案する新たな美味しさを、ぜひこの機会に、食卓を彩る一皿としてお楽しみください。



商品の概要

期間限定商品「えび餃子」

海老と生姜の旨味と風味をたっぷりと楽しめる海鮮ひとくち餃子です。

店頭販売期間：2026年 2月1日（日）～ 2026年3月31日（火）

発送期間（出荷日）： 2026年 2月2日（月）～2026年3月25日（水）

販売価格：1箱（27個入）\1,490（税込）



栄養成分情報

※この表示値は、目安です。

期間限定「えび餃子」の販売について

期間限定「えび餃子」は、点天オンラインショップ 並びに、全国の販売店（大丸札幌店、伊勢丹新宿店、 玉川髙島屋S.C.店、横浜髙島屋店、松坂屋名古屋店、大丸京都店、阪神梅田本店、髙島屋大阪店、あべのハルカス近鉄本店）でお求め頂けます。

バレンタインシーズン限定商品 点天の「ハート型のひとくち餃子」

バレンタインシーズン限定で、点天の「ひとくち餃子」が、愛らしいピンク色の「ハート型のひとくち餃子」になって登場いたします。直営店舗限定、2月11日から14日までの4日間のみ販売される、毎年ご好評をいただいている特別な一品です。

「ハート型のひとくち餃子」は、点天自慢のひとくち餃子をベースに、ひとつひとつ丁寧に愛らしいフォルムに仕上げた、見た目にも楽しい一品です。焼き上がれば香ばしく、ひとくち頬張ると餡の旨みが口いっぱいに広がります。かわいらしい見た目と、変わらぬ本格的な味わいのコントラストも魅力です。

この商品は、2009年から試行錯誤を重ね、ここ10年ほどは毎年バレンタイン限定で登場しています。バレンタインという特別なイベントの中で、点天らしいかたちでお客様に喜んでいただける商品を届けたいという思いから、現場の社員が知恵を絞り誕生しました。

「かわいい」「チョコレートもいいけど、こんなのもいい」「甘いものが苦手な方にちょうどいい」「旦那へのプレゼントに」「おもしろくて珍しい」など、これまで多くのお客様からご好評の声をいただいています。

2026年は、全9店舗の直営店すべてで、各店舗数量限定で販売いたします。ご予約も承っております。チョコレートとはひと味違う、心もお腹も満たされるバレンタインギフトとして、またご家族やご夫婦で楽しむ食卓の一品として、ぜひお楽しみください。

バレンタインシーズン限定「ハート型のひとくち餃子」は、大丸札幌店、伊勢丹新宿店、玉川髙島屋S.C.店、横浜髙島屋店、松坂屋名古屋店、大丸京都店、阪神梅田本店、髙島屋大阪店、あべのハルカス近鉄本店 の各直営店舗にて、店頭販売のみのお取り扱いとなります。



商品の概要

バレンタインシーズン限定「ハート型のひとくち餃子」

バレンタインシーズン限定の、愛らしいピンク色をしたハート型のひとくち餃子です。

店頭販売期間：2026年2月11日（水）～2026年2月14日（土）

販売価格：1箱（20個入）\1,100（税込）

バレンタインシーズン限定「ハート型のひとくち餃子」は、大丸札幌店、伊勢丹新宿店、玉川髙島屋S.C.店、横浜髙島屋店、松坂屋名古屋店、大丸京都店、阪神梅田本店、髙島屋大阪店、あべのハルカス近鉄本店の各直営店舗にて、店頭販売のみのお取り扱いとなります。



栄養成分情報

※この表示値は、目安です。



バレンタインシーズン限定「ハート型のひとくち餃子」 の販売について

「ハート型のひとくち餃子」は、全国の直営店舗 （大丸札幌店、伊勢丹新宿店、玉川髙島屋S.C.店、横浜髙島屋店、松坂屋名古屋店、大丸京都店、阪神梅田本店、髙島屋大阪店、あべのハルカス近鉄本店）でお求め頂けます。なお「ハート型のひとくち餃子」は上記直営店舗にて、店頭販売のみのお取り扱いとなります。

