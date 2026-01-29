ANAあきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画「地域の魅力発信プロジェクト」
第25-149号
2026年1月29日
ANAあきんど株式会社
株式会社ハブ
ANAあきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画 「地域の魅力発信プロジェクト」 ～第八弾は、宮崎県の魅力を、大阪と宮崎の英国風PUB「HUB」から発信します！！～
ANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）と株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛、以下「ハブ」）は、英国風PUBを通じて地域の魅力を発信する取り組み、「地域の魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。
本取り組みの第八弾として、公益財団法人宮崎県観光協会（宮崎県宮崎市、会長：米良 充典）と連携し、宮崎県の魅力あるお酒や産品を味わっていただける「何でも極上！NANGOKUみやざきフェア」を、大阪と宮崎の対象6店舗で実施します。
■地域の魅力発信プロジェクト「何でも極上！NANGOKUみやざきフェア」概要
期間：2026年2月2日（月） ～ 2026年2月28日（土）
実施店舗：
【大阪エリア】
HUB なんば戎橋店、HUB あべのキューズモール店、HUB LINKS UMEDA店
HUB 中之島フェスティバルプラザ店、HUB エキマルシェ大阪ウメスト店
【宮崎エリア】
HUB アミュプラザみやざき店
店内の様子
実施内容：
①フード+ドリンクメニュー（フェアメニュー）の販売
宮崎県の魅力あるお酒や産品をご用意しましたので、この機会にぜひ、実施店舗にてお楽しみください。
メニュー表（表面） メニュー表（裏面）
旬の宮崎県産日向夏を使用したドリンクメニュー （イメージ）
値段
（何でも極上！NANGOKUみやざきフェア 参画事業者・提供メニュー一覧）
② 対象店舗での宮崎観光プロモーション
宮崎フェア（MIYAZAKI FAIR）実施の店舗においては、宮崎県の魅力をお客様に感じていただけるよう
に、ポスター設置ならびにプロモーション動画の放映を行います。スタッフは本フェアオリジナルTシャ
ツを着用しイベントを盛り上げます。
【店内掲示ポスター（一部）】
【 プロモーション動画内スライド（一部抜粋）】 【オリジナルTシャツ】
※ 画像は全てイメージです。
③ ANAで大阪（伊丹空港）から宮崎へ行かんね！10,000円クーポンキャンペーンの実施
大阪（伊丹）空港発、宮崎空港行きANAダイナミックパッケージに使えるおトクなクーポンをご用意。
「航空券+宿泊」で使えるクーポンお一人様につき、ツアー代⾦から 10,000 円割引。
【キャンペーン URL】 https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/area/kyushu/miyazaki_coupon/
【予約対象期間】 ～2025 年 2 月 26 日（水）【出発対象期間】 2026 年 2 月 27 日（木）
【対象路線】 大阪（伊丹）= 宮崎 ※規定の枚数に達しますと、クーポンの提供を終了します。
【旅行企画・実施】ANA X 株式会社（観光庁長官登録 旅行業第 2119 号）
■宮崎フェア（MIYAZAKI FAIR）に参画いただいている事業者様（順不同）
ANAあきんどとハブは、今後も地域ならではのお酒や産品、地域の情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化の取り組みを積極的に実施します。
以上