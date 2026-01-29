第25-149号

2026年1月29日

ANAあきんど株式会社

株式会社ハブ



ANAあきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画 「地域の魅力発信プロジェクト」 ～第八弾は、宮崎県の魅力を、大阪と宮崎の英国風PUB「HUB」から発信します！！～

ANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）と株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛、以下「ハブ」）は、英国風PUBを通じて地域の魅力を発信する取り組み、「地域の魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。

本取り組みの第八弾として、公益財団法人宮崎県観光協会（宮崎県宮崎市、会長：米良 充典）と連携し、宮崎県の魅力あるお酒や産品を味わっていただける「何でも極上！NANGOKUみやざきフェア」を、大阪と宮崎の対象6店舗で実施します。

■地域の魅力発信プロジェクト「何でも極上！NANGOKUみやざきフェア」概要

期間：2026年2月2日（月） ～ 2026年2月28日（土）

実施店舗：

【大阪エリア】

HUB なんば戎橋店、HUB あべのキューズモール店、HUB LINKS UMEDA店

HUB 中之島フェスティバルプラザ店、HUB エキマルシェ大阪ウメスト店

【宮崎エリア】

HUB アミュプラザみやざき店

店内の様子

実施内容：

①フード+ドリンクメニュー（フェアメニュー）の販売

宮崎県の魅力あるお酒や産品をご用意しましたので、この機会にぜひ、実施店舗にてお楽しみください。







メニュー表（表面） メニュー表（裏面）

旬の宮崎県産日向夏を使用したドリンクメニュー （イメージ）

値段

（何でも極上！NANGOKUみやざきフェア 参画事業者・提供メニュー一覧）

② 対象店舗での宮崎観光プロモーション

宮崎フェア（MIYAZAKI FAIR）実施の店舗においては、宮崎県の魅力をお客様に感じていただけるよう

に、ポスター設置ならびにプロモーション動画の放映を行います。スタッフは本フェアオリジナルTシャ

ツを着用しイベントを盛り上げます。

【店内掲示ポスター（一部）】



【 プロモーション動画内スライド（一部抜粋）】 【オリジナルTシャツ】





※ 画像は全てイメージです。

③ ANAで大阪（伊丹空港）から宮崎へ行かんね！10,000円クーポンキャンペーンの実施

大阪（伊丹）空港発、宮崎空港行きANAダイナミックパッケージに使えるおトクなクーポンをご用意。

「航空券+宿泊」で使えるクーポンお一人様につき、ツアー代⾦から 10,000 円割引。

【キャンペーン URL】 https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/area/kyushu/miyazaki_coupon/

【予約対象期間】 ～2025 年 2 月 26 日（水）【出発対象期間】 2026 年 2 月 27 日（木）

【対象路線】 大阪（伊丹）= 宮崎 ※規定の枚数に達しますと、クーポンの提供を終了します。

【旅行企画・実施】ANA X 株式会社（観光庁長官登録 旅行業第 2119 号）

■宮崎フェア（MIYAZAKI FAIR）に参画いただいている事業者様（順不同）









ANAあきんどとハブは、今後も地域ならではのお酒や産品、地域の情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化の取り組みを積極的に実施します。

以上